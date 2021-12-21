За мир во всём мире: Китай предложил США забыть о холодной войне

МИД Китая одобрил идею России о переговорах ядерных держав о стратегической стабильности. По словам китайских дипломатов, Пекин всегда выступал за мир во всём мире, а потому тоже заинтересован в договоре с США, аналогичный тому, который русские предложили Штатам и НАТО.

В пресс-службе МИД КНР сделали заявление о готовности включиться в переговоры пяти ядерных государств и Женевской конференции по разоружению и вести обсуждения по целому ряду вопросов стратегической стабильности в мире. Заявление цитирует 21 декабря РИА Новости. Таким образом, Пекин намерен внести свой вклад в поддержание мира и безопасности на планете.

"Китай придерживается коллективной, всеобщей, кооперативной и устойчивой концепции глобальной безопасности, Китай всегда был строителем мира во всём мире, вносил вклад в глобальное развитие и защищал международный порядок", - говорится в тексте сообщения.

Именно поэтому КНР также готова заключить с США такой же договор, который Кремль предлагает заключить Белому дому и НАТО. В ведомстве высоко оценили предложения Москвы по гарантиям безопасности как способствующие укреплению взаимного доверия между странами и снижающие вероятность конфликтов. В нынешней обстановке, подчеркнули дипломаты, идеи России соответствуют основным нормам международных отношений.

МИД Китая также призвал НАТО отказаться от идеологических предрассудков ради интересов глобальной безопасности. В сообщении говорится, что крупнейшему военному альянсу пора отказаться от менталитета холодной войны.

Напомним, МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта значатся гарантии НАТО по нерасширению альянса на территорию Украины.