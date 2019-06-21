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За минуту до... США на пороге новой войны?

21 июня 2019, 13:09  •  46 • В мире
США и Иран, как полагают эксперты, в шаге от новой войны. И причиной тому послужил сбитый беспилотник-разведчик. Президент Соединённых Штатов, как пишут СМИ со ссылкой на информированные источники, буквально в последний момент остановился и не решился на открытую конфронтацию с Тегераном. Едва ли не за минуту до объявления военной операции в ответ на сбитый дрон глава Белого дома внял голосу разума и отменил всё.
Что может быть поводом для развязки войны? США едва не доказали, что в основе военного конфликта может оказаться даже обычная техника - беспилотник. Правда, не обычный дрон, а "разведчик".
Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп в последний момент удержался и отменил военную операцию, больше напоминающую "вендетту" за железку.
Напомним, ранее иранские военные сбили американский беспилотник. Как уточнили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), дрон нарушил воздушное пространство страны и поэтому был уничтожен. В Вашингтоне ожидаемо открестились от нарушения, уверяя, что беспилотник-"разведчик" находился на нейтральной территории.
Однако за этим последовало сразу несколько важных событий, говорящих о том, что Америка оказалась на пороге новой войны. И это вопреки "миролюбию" действующего главы Белого дома.

"Скоро узнаете"

Об инциденте со сбитым дроном и возможном ударе по Ирану в качестве ответа за это журналисты спросили самого Трампа. То от прямого ответа ушёл, оставив прессу гадать над его словами.
"Вы скоро узнаете, - пообещал он в ответ. - Очевидно, мы не будем много об этом говорить".
При этом глава Белого дома уверял, что в Тегеране, мол, "совершили большую ошибку".
The New York Times напомнил, что до этого Трамп уже высказывался негативно о войнах, которые развязали по миру его предшественники на посту главы государства. В том числе буквально в январе глава Белого дома у себя в Twitter предсказывал бесславный конец войнам из-за "ошибочных суждений".
"Бесконечные войны, особенно те, которые ведутся из-за ошибочных суждений, которые были развязаны много лет назад, и те, в которых мы получаем небольшую финансовую или военную помощь от богатых стран, которые так извлекают выгоду из того, что мы делаем, в конечном итоге приведут к концу славы!"
Фото: twitter/realDonaldTrump

Цена клятвам Трампа

Впрочем, в клятвах Трампа не развязывать войны весьма сильно сомневаются эксперты. Так, российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в соцсети напомнил, что до Трампа у многих президентов США была "своя война". А у кого-то даже не одна.
"Как заявил Трамп, "вы скоро узнаете", будет ли у него своя война, как у каждого президента США до него. У Клинтона - война в Югославии, у Буша-младшего сразу две войны - в Ираке и Афганистане, у Обамы - в Ливии, - пояснил политик в Twitter. - Трамп клялся, что не начнёт новую. Цену этим клятвам "вы скоро узнаете"".
Фото: twitter/Alexey_Pushkov
Будет ли Трамп исключением из этой "воинственной" череды?

Остановился в последний момент

Судя по сообщению The New York Times, действующий глава Белого дома чуть ли не в последнюю минуту одумался, внял голосу разума и отменил военную операцию в ответ на уничтожение американского беспилотника.
А ведь, как пишет издание со ссылкой на свои источники, до семи вечера по местному времени и политики, и военные в США ждали рокового решения Трампа.
"Официальные лица заявили, что президент первоначально одобрил атаки на несколько иранских целей", - сообщалось в публикации с уточнением, что для удара были выбраны радиолокационные и ракетные батареи.
Но операция была прервана, так и не начавшись. Хотя, по словам одного из американских чиновников, на которого ссылаются СМИ, "самолеты находились в воздухе, а корабли были на месте, но ракеты не были выпущены, когда стало известно, что они отступили".
При этом издание отмечает, что планы атаки и решение Трампа сдержаться не стали комментировать ни в Белом доме, ни в Пентагоне.
Но "по словам высокопоставленного чиновника администрации, план возмездия был задуман как ответ на сбитый беспилотник, стоимостью $130 млн".
При этом уточняется, что на военном решении настаивали многие, в том числе госсекретарь США Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, директор ЦРУ Джина Хаспел.
Однако и у них, как отмечается, нашлись противники - "высокопоставленные чиновники Пентагона предупредили, что такие действия могут привести к растущей эскалации с риском для американских войск в регионе".

Табу для самолётов

Тем временем Американское Управление гражданской авиации (FAA), как сообщает телеканал CNBC, вынуждено было после инцидента со сбитым беспилотником ввести жёсткий запрет для авиакомпаний страны летать в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.
СМИ со ссылкой на данные FAA утверждает, что всего в 54 милях от места сбитого беспилотника (примерно 72 км) пролетал гражданский самолёт. При этом в ведомстве уточнили, что это - не единственный авиалайнер, который находился в опасной зоне.
"На момент перехвата в этом районе работало множество самолетов гражданской авиации", - уточнили в ведомстве.

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