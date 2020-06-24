За Михалкова - $600 тысяч. Сколько стоил Малофеев? Заказчики защитников России прокололись

Выпуск "Бесогона", где упоминалось о Сбербанке и Грефе, который сожалел о том, как тяжело манипулировать образованными людьми, по всей видимости, стал лишь началом в череде антипиаровских акций. Правда, забежим вперед, провалившихся.

Вслед за гонениями на известного кинорежиссёра свою толику грязи заказчики, очевидно, недовольные критикой Царьграда в адрес Сбербанка и его руководителя, отмерили и учредителю Царьграда Константину Малофееву. В СМИ, связанных со Сбером, внезапно появилась публикация о Малофееве. Подробный разбор заказного материала - атаки на Малофеева - доступен по ссылке.

И если заказуха в адрес Михалкова, по слухам, обошлась недоброжелателям в 600 тысяч долларов, то сколько заказчики защитников Родины отстегнули на новый хейт за Малофеева?

Впрочем, весь абсурд от анонимов легко разбивается фактами, что можно прочесть на сайте Царьграда.

В прямом эфире программы "Царьград.Главное" сам учредитель нашего телеканала дал подробное объяснение такому напору злопыхателей. Он напомнил, что неоднократно критически высказывался в адрес деятельности главы Сбербанка, и новые нападки со стороны неких анонимов - просто "курам на смех".

"Я обычно ничего не отвечаю на любую заказуху в мой адрес, потому что она для того и делается, чтобы ты обратил внимание. Однако в этот раз ответили и полностью разобрали все те пункты "обвинений" и доказали, что все это клевета и ложь. И хочу предупредить, что если будет выходить ещё что-нибудь "интересное", мы также будем разбирать. Однако если это будет перепечатка и освоение денег заказчика, который этот чёрный пиар оплатил, то реагировать мы не будем, это бессмысленно и неблагодарно. Это пусть делают те, кому заплатили деньги", - указал он.

Момент о том, кто платил деньги, весьма показателен. По всей видимости, в этой кампании торчат уши тех, кто когда-то набросился с нападками на Михалкова.

"Насколько я понимаю, те же люди, которые размещали заказ по Михалкову, размещали этот заказ по мне. Исходя из этого, мы предполагаем, что, конечно, было очень легко это разместить в изданиях, где акционером является Сбербанк. И, кстати, очень неприятно, потому что Сбербанк - это всё-таки национальное достояние, а не частная лавочка Грефа", - заметил Малофеев.

Возникает вопрос: почему менеджер крупнейшего банка страны, если у него есть некие личные проблемы и противники, решает эти проблемы с помощью банковских активов?

"И опять возвращаемся к тому, что было неделю назад сказано: может быть, ему всё-таки пора оставить это кресло, которое он занимает зря и не соответствует занимаемой должности?" - указал учредитель Царьграда.

Фото: Царьград

Ведь все эти попытки и трепыхания либералов бессмысленны - Царьград продолжит говорить правду, правду русского православного народа.

"Мы не замолчим. Мы будем продолжать вне зависимости от того, кто заказал. Мы будем говорить правду. Потому что мы говорим не от себя - это не Михалков говорит, не Малофеев, не Михеев, не Шафран. Это мы говорим, потому что так народ считает. Проведите социологию, посмотрите отношение народа, и вы увидите, что это не мы настраиваем народ, это народ настраивает нас. Это народ так считает, а мы - голос его. Потому что нас слышно. Потому что у меня есть свой телеканал, а у Михалкова есть его "Бесогон", и у нас есть такая возможность. А у других людей возможность сказать очень ограничена своей социальной сетью, своим маленьким блогом. Но они тоже все говорят", - подчеркнул Малофеев.

Бояться противников не стоит - тот, кто ничего не делает, не имеет врагов, как известно, философски добавил учредитель Царьграда. И понятно, что у обладателей принципиальной позиции враги будут появляться.

Но секрет в том, что Царьград не боится, не боится говорить правду.