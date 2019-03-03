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За месяц до выборов Тимошенко пообещала украинцам вернуть сгоревшие вклады Сбербанка СССР

03 марта 2019, 00:09  •  58 • Политика
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, являющаяся одним из кандидатов на пост президента Украины, пообещала украинцам вернуть их вклады в Сбербанк СССР, "сгоревшие" в результате развала союзного государства. Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта.
По словам Тимошенко, что в случае её избрания украинцы получат назад все средства, которые будут "проиндексированы".
Ранее на встрече с избирателями Тимошенко напомнила, что процесс возвращения населению сбережений периода Советского Союза начался во времена её премьерства. Тогда людям выплатили по тысяче гривен, однако процесс был прекращен, так как, по словам Тимошенко, власть "всё это закрыла тогда".
После ее победы на выборах никто не помешает Тимошенко вернуть сбережения сограждан, цитирует её слова пресс-служба.

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