За месяц число привитых возросло в 1,5 раза: Названа общая доля жителей России, прошедших вакцинацию

Полную вакцинацию от коронавируса прошло более 4% жителей России. Только за минувший месяц число привитых увеличилось в 1,5 раза.

За март в России в полтора раза увеличилось количество граждан, прошедших полную вакцинацию от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные региональных оперштабов.

Ещё в начале марта число жителей России, получивших обе дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V", равнялось 4,72 миллиона человек, или 3,22% от всего населения страны. Однако уже в апреле количество полностью вакцинированных граждан России достигло отметки 6,93 миллиона, или 4,74% от всех жителей страны.

Лидерами по доле вакцинированных оказались Чукотка (7,27% населения региона), Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область

- таковы данные исследования, проведённого РБК.

Добавляется, что в марте ощутимо ускорились темпы вакцинации в автономных округах и регионах Центральной России.

Напомним, массовая вакцинация в России стартовала ещё в январе 2021 года. В первую очередь прививку сделали людям из группы риска. Это врачи, учителя, соцработники и сотрудники правоохранительных органов.