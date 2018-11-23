За мелкое хулиганство: рэпера Хаски арестовали на 12 суток

Первомайский районный суд Краснодара арестовал рэпера Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) на 12 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщил адвокат исполнителя. Всего в отношении музыканта рассматриваются три административных дела, в том числе об отказе от медицинского освидетельствования и организации массового пребывания граждан в общественных местах. Накануне Хаски был задержан полицией. После отмены концерта в клубе Кузнецов залез на крышу автомобиля и начал зачитывать тексты своих песен для собравшихся фанатов. Возбуждение уголовного дела за порчу машины также не исключено.

Известный рэпер Хаски арестован на 12 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщил его адвокат Алексей Аванесян.

В зале суда рэп-исполнитель Дмитрий Кузнецов оказался на следующий день после несостоявшегося концерта в краснодарском концертном зале Arena Hall. Незадолго до выступления артиста краснодарская прокуратура вынесла предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности и запретила мероприятие. Тем не менее команда певца до последнего была настроена выступить перед фанатами.

Вечером 21 ноября музыканты прибыли в зал, однако помещение уже было обесточено, а возле клуба дежурили сотрудники полиции. Тогда Хаски решил исполнять свои песни прямо на улице. Он забрался на припаркованную рядом иномарку и начал зачитывать свой трек «Ай» для толпы поклонников.

В итоге певца задержала полиция. Кузнецов был доставлен в ОВД, где на него составили три протокола об административных правонарушениях: за организацию массового пребывания граждан в общественных местах (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП), мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти (часть 2 статьи 20.1 КоАП), а также отказ пройти медицинское освидетельствование (часть 1 статьи 6.9 КоАП).

Также полиция допустила возможность возбуждения уголовного дела о порче имущества — владелец автомобиля подал заявление о повреждении лобового стекла и крыши иномарки.

22 ноября, после ночи в изоляторе временного содержания, Кузнецов предстал перед судьёй Первомайского районного суда Краснодара Викторией Глущенко. RT изучил дела, которыми ранее занималась судья. Большинство из них связано с гражданско-правовыми спорами вокруг страховых выплат.

Что касается уголовных дел, которые рассматривала Глущенко, то большинство из них возбуждались по статье 228 УК (незаконный оборот наркотиков).

Однако в производстве Глущенко также были два дела об экстремизме в интернете — оба датируются 2016 годом и поступили в суд по обращению краснодарской прокуратуры.

В первом случае Глущенко ограничила доступ в сети к книге «Посох Мусы» из собрания сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» (внесена в Федеральный список экстремистских материалов). Во втором случае такое же решение было вынесено в отношении некоего видеоролика «Совет и доброе наставление» (также значится в списке экстремистских материалов).

«Меня вынудили это сделать»

Интересы рэпера представлял адвокат Алексей Аванесян: он выбрал для своего клиента линию защиты, согласно которой музыканту попросту не оставили выбора, выгнав его на улицу. Так, рэпер заявил, что вышел к фанатам после того, как в клубе без предупреждения выключили свет и нужно было объяснить купившим билеты людям, что происходит.

«Я был поставлен в такую ситуацию, в которой люди купили билеты, я чувствовал перед ними долг, — заявил Кузнецов. — В этой ситуации я оказался не по своей воле, у нас отменили уже два концерта — в Ростове-на-Дону, в Краснодаре. Никаких официальных документов мы по этому поводу не получали».

Хаски уточнил, что не признаёт свою вину, а концерт был сорван «лицами, которым не нравится его творчество».

Также защита певца заявила, что все протоколы допроса свидетелей, на которые ссылается полиция, составлены «под копирку, вплоть до знаков препинания». Как следует из показаний полицейских, певец вынудил их применить физическую силу, поскольку своим выступлением на улице «создал помехи для движения граждан». При этом в полиции признают, что рэпер не сопротивлялся при задержании и добровольно пошёл за сотрудниками правоохранительных органов.

Наконец, адвокат Наталья Жданович отметила, что у певца на иждивении находится беременная жена и что артист и организаторы концертов понесут убытки, если Хаски арестуют на 15 суток.

Для участия в заседании были приглашены сотрудники полиции, которые составляли протоколы на Кузнецова. Судью удовлетворили их ответы, хотя в ходе дачи показаний адвокат музыканта периодически указывал на якобы имевшиеся в их показаниях нестыковки.

В результате судья Виктория Глущенко объявила перерыв, который растянулся до позднего вечера. Как сообщил RT адвокат Алексей Аванесян, на момент публикации судья была готова вынести решение лишь по одному из административных правонарушений — мелкому хулиганству.

Охота на Хаски

Неприятности у рэпера начались ещё до инцидента в краснодарском Arena Hall. Так, в Ростове-на-Дону полицейские пришли в клуб перед концертом Хаски и вручили его менеджеру предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности и нарушения требований законодательства при проведении публичного мероприятия.

Судя по всему, как и в случае с выступлением в Краснодаре, исполнитель и его команда решили всё же провести концерт. Тогда в клубе отключили свет и звук, а также перестали пускать зрителей в помещение. По словам организаторов, в результате Хаски читал тексты песен без микрофона и музыки.

Один из организаторов концертного тура Хаски Юрий Никонов в беседе с газетой «Коммерсантъ» заявил, что аналогичная ситуация произошла в Волгограде, где владельцы клуба отказались предоставлять площадку для выступления без какого-либо объяснения.

Причина неприятностей, как выяснилось, заключалась в том, что прокуратура Краснодарского края настоятельно порекомендовала администрациям клубов не проводить у себя концерты рэпера, а также назначила лингвистическую экспертизу его текстов на экстремизм и терроризм.

В документе из ведомства, опубликованном в одном из Telegram-каналов, говорится, что видеоклипы и тексты песен Хаски «Пуля-дура», «Иуда», «Пироман» и «Поэма о Родине» содержат призывы «к совершению суицидальных, насильственных действий, экстремистских проявлений, пропаганды наркотиков».

Клип Хаски на песню «Иуда» был заблокирован на YouTube ещё на прошлой неделе. Фанаты обратили внимание, что при попытке зайти на страницу клипа появляется надпись: «Этот контент заблокирован на YouTube по требованию государственных органов». Поклонники, однако, продолжают выкладывать ролик на YouTube, сопровождая его примечанием, что «трек был признан запрещённым на основании решения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.04.2018 №45668».