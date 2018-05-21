За малую цену или за чей счёт? Почему Беларусь не Австрия • 113 • Аналитика



Подобное имеет смысл сравнивать с подобным, так вот: достаточно бессмысленно сравнивать небольшую Белоруссию с её ограниченными возможностями с Германией, Россией или даже Польшей. Других размеров страна и других возможностей. Имеется в виду прежде всего создание современных, боеспособных вооружённых сил. Но имеет смысл сравнить её со странами подобными по населению. Например, Израиль, где сегодня населения как раз под 9 миллионов (около 8 800 000). Однако надо помнить, что основные свои войны Израиль вел, имея население 3-4 миллиона.



И тем не менее, пример хороший. Не менее хорошим примером является Финляндия с населением в 5,5 миллиона человек, Швеция с населением в 10 миллионов или Швейцария с населением в 8,4 миллиона человек (приблизительно, тут не демографическое исследование). Что их, собственно говоря, объединяет? Все четыре страны — весьма небольшие по населению (примерно как в Белоруссии или меньше), не входящие в военные блоки и вынужденные при обеспечении национальной безопасности опираться прежде всего на свои собственные ресурсы.





Безусловно, США могли оказывать громадную политическую, военно-техническую и прочую помощь Израилю, но воевать за Израиль США не собирались. Почувствуйте разницу. То есть данное небольшое по территории и населению гособразование было вынуждено с самого начала действовать в максимально враждебном окружении, опираясь на весьма скудные ресурсы. Как-то давным-давно, на одном из первых занятий курса по изучению иностранных армий, автор данной статьи вызвал всеобщее искреннее веселье, задав вопрос насчёт изучения данной армии наряду с армиями США, Великобритании, Германии.







Хотя, как мы все понимаем, во второй половине 20-го века Бундесвер — это что-то одно, а Армия обороны Израиля — нечто совсем иное… И изучать вторую несколько более интересно (побед больше). По сути дела, последняя являет собой пример небольшой, но крайне эффективной военной структуры. И как уже было сказано, демографический ресурс её в самые славные годы составлял порядка 3-4 миллиона (что, собственно говоря, и объясняет призыв в армию женщин и стимулирование массовой миграции в Израиль). Народу было критически мало для «суверенного государства» и прежде всего для комплектования армии.



И тем не менее, армия была создана и достаточно успешно воевала. Вообще, в условиях категорического непризнания соседями самого факта существования «еврейского государства на арабской земле» единственным гарантом его сохранения могла быть постоянно боеготовая армия. Это я к тому, что белорусы постоянно указывают на ограниченные ресурсы своего государства, сравнивая его почему-то с Россией. И почему-то постоянно вспоминая про нефть. Так вот, как известно, «евреям не везёт исторически», и после 40 лет блуждания по нефтеносным пескам Ближнего Востока они вышли именно на то единственное место, где нет нефти.



Как, собственно говоря, ни в Швеции, ни в Швейцарии, ни в Финляндии громадных нефтегазовых ресурсов пока замечено не было. И, тем не менее, вполне приличная армия была создана во всех трёх странах. Швеция и Швейцария — нейтральны исторически и уже давно. Можно было бы смело предположить, что там сплошной бизнес и никакой армии. Однако. Обе страны на большую букву «Ша» прославились вполне себе боеспособными армейскими структурами и даже военным производством (!).







Но зачем? Они же нейтральны и (более того), в отличие от непрерывно воюющего Израиля, расположены в цивилизованной Европе? Сложно сказать, зачем, но, как выяснилось по ходу пьесы, та же самая Швейцария в годы холодной войны, не примыкая ни к одному из блоков, создала весьма мощную систему национальной обороны (оружие дома у резервистов — это только одна малозначащая деталь). То есть Швейцария, имея очень неплохие отношения со всеми соседями, порох держала сухим. Вот тебе и «альпийские гномы». Но и Швеция, имея со всеми соседями хорошие отношения (и с Германией, и с Англией) весь 20-й век тот же самый порох держала в аналогичном состоянии (неподмоченным). А почему? Нейтралы же? ВМФ России в шаге от провала в глобальной гонке средств стратегической морской ПРО



А потому. Видимо, и политики в Стокгольме, и политики в Берне считали, что лучшей гарантией суверенитета и нейтралитета служит боеспособная армия. «Эрликоны» и «Бофорсы» в ходе ВМВ прославились в области ПВО совсем не случайно. А вроде бы «нейтральные страны».



То есть «нейтралитет» с одной стороны и серьёзное внимание к армии и оборонной промышленности друг друга совсем не исключают. И даже наоборот. Вспоминать же финскую армию просто излишне — очень неплохая армия для очень небольшой страны. И даже какое-то время смогла продержаться в «большой войне». И будучи адекватными людьми, политики в Хельсинки, Стокгольме и Берне никоим образом не рассчитывали победить в «большой войне», но армию они тем не менее создавали. И это не было «игрой в солдатиков», как любят говорить в Белоруссии. Это было серьёзным военным строительством. Оно шло на протяжении десятилетий и съедало значительную часть бюджета.







Белоруссия же, в отличие от них, не является «международно признанной нейтральной державой». То есть да, многим белорусам этого бы очень хотелось, и они даже готовы себя именно так позиционировать, но одного желания тут категорически недостаточно… необходимо согласие ведущих политических игроков, а до этого согласия — как до луны пешком.



И на кого тут обижаться? Это всего-навсего текущие политические реалии. То есть идеология, заключающаяся в том, что армию могут иметь только страны типа США, КНР или РФ, выглядит для мало-мальски образованного человека достаточно странно. Очень разные страны сегодня имеют боеспособные армии, большинство из них построено отнюдь не на «нефтяные деньги», и финские, шведские, швейцарские, израильские ВС тому ярчайший пример. У Израиля даже военно-морской флот (!) есть. И он уже был, когда население этой страны было раза в 2 меньше текущего. Флот, Карл! Итоги недели. «Это вам не это!» — «Понятно!»



И все эти военные структуры создаются отнюдь не по причине «небывалых амбиций», а просто исходя из необходимости «защиты национальных интересов». То есть не для того, чтобы воевать, а чтобы не было войны. Таким образом, независимое государство, не входящее в военные структуры, вынуждено зачастую тратить на оборону не меньше, а больше в процентном отношении по сравнению с «большими странами». В Белоруссии же почему-то весьма популярны разговоры о том, что деньги на армию — это деньги на ветер.







Вообще, для российско-советского человека отношение белорусов к своей собственной армии не может не вызывать искреннего удивления. Почему-то любое упоминание в прессе о закупках вооружений (небольших) или проведения учений (редких) вызывает достаточно негативную реакцию: деньги нужны на пенсии, зарплаты бюджетникам, больницы, школы… а эти черти тут в «зарницу разыгрались».



И отношение к своей собственной армии в РБ достаточно двойственное, и опять же таки у российского читателя вызывает некую оторопь. Пример — публикуется типичная история офицера, который сражается с чиновниками за пенсию (классика жанра — «капитан Копейкин»). Ну что тут добавишь? Поражает реакция белорусов — им жаль денег на ту самую пенсию (силовики и так рано её получают!). 23 февраля — репортаж из подразделения спецназа. И много фотографий. Вроде бы — жить и радоваться, и гордиться, что кто-то там у нас не хуже хвалёных «зелёных беретов». Однако реакция совсем иная — так, скажем, реакция значительной части аудитории негативная… 8 марта и фотографии милой девушки с автоматом — тоже негатив читателей в ответ.



Нет, к тому, что белорусы «своеобразно» относятся к России, рано или поздно привыкаешь, но враждебные настроения по отношению к своей собственной армейской структуре — это что-то «за гранью добра и зла». Ну, тут надо понимать, что источник проблемы во многом в том, что армия — это наиболее очевидный символ государства, а государство в РБ — это Лукашенко, а Лукашенко там всех уже «достал и вынул».



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Вот при рассуждении о том, какой Белоруссия ценный союзник и о том как ей стоит помогать, надо обязательно учитывать, с одной стороны, достаточно мощные русофобские настроения (особенно среди молодёжи), с другой стороны, категорическую непопулярность действующей власти. Не сложилось в РБ общественного консенсуса, и тот самый «общественный договор» там по сути дела «разорван».



То есть «хороших новостей» нет — есть только плохие. Без всякой там «войны» РБ сегодня имеет воз и маленькую тележку разнообразных острейших проблем. После 1991-го года необходимо было провести кардинальные реформы в политике, экономике, общественном устройстве, оборонной сфере… Но никто в Минске этим особо не заморачивался. В результате те самые реформы назрели и перезрели. Типическая, так скажем, революционная ситуация.



Реформы, которые слишком долго откладывали, — это всегда большой риск. По итогам белорусское государство вынуждено тратить остатки ресурсов на отчаянные попытки удержать ситуацию (которую удержать невозможно). Плюс (беда не приходит одна) резко обострилась военно-политическая обстановка у границ Белоруссии. А денег, понятно, нет не то что на перевооружение армии, а на выполнение текущих обязательств перед гражданами и иностранными государствами/структурами.



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При этом господин Лукашенко и всё белорусское государство открыто бойкотируются Европой (легитимность действующей власти РБ там не признаётся), что, кроме визовых ограничений, несёт вполне очевидные военно-политические риски. Опять же, исходя из вышесказанного, нужна армия, денег на которую нет, опять же нужны граждане, готовые с оружием в руках защищать данную конкретную гос. власть, а они как раз хотели бы эту самую власть поменять на что-то более приемлемое.



Важнейшую роль в обороне территории РБ играют отношения с Россией, которые, как уже было сказано, испорчены десятилетиями откровенно русофобской пропаганды. Причём, как ни странно, белорусы даже не догадываются, что это прежде всего их проблемы (ЯО нет как раз у них), а отнюдь не России. Кризис на Украине и в Сирии, который теоретически мог бы сплотить «союзников», их окончательно рассорил (Лукашенко демонстративно выбрал «правильную сторону истории»).



То есть в фазу острого конфликта в Восточной Европе Белоруссия входит в максимально небоеготовом состоянии: серьёзнейший внутренний раздрай, отсутствие современной армии, громадные проблемы в экономике, отсутствие союзников, ну и так далее, по мелочи, типа того что многие белорусы видят в Польше/Литве потенциальных «друзей» как следствие «гениальной» пропагандистской кампании Лукашенко, а России они как раз не доверяют.







Самым странным образом белорусы при этом как раз очень любят упирать на свою абсолютную независимость, вопрос же силового обеспечения этой самой независимости им фактически не так интересен. Темы создания современной боеспособной армии/готовности с оружием в руках защищать свою страну как-то не очень популярны в массовом сознании жителей РБ. Непозволительная роскошь прекраснодушия



Тут примерно как с экономикой, такие же откровенно «халявные» настроения: «кто-то» должен обеспечить экономическую помощь, кто-то (некие международные структуры) должны обеспечить безопасность военную… В белорусском массовом сознании каким-то странным образом уживаются две взаимоисключающие вещи: неистребимая страсть к «халяве» и безусловное стремление к независимости.



Вот как, например, обеспечивается независимость того же государства Израиль? Очень просто обеспечивается. Сначала евреи очень много работают (!), потом на заработанные деньги строят танки, потом горят в этих танках — отсюда и профит, то есть независимость. Вообще, как кажется автору, государственное строительство подобного рода во враждебном окружении как нельзя лучше должно повлиять на еврейский национальный характер.







Практически то же самое касается традиционно нейтральной Швейцарской Конфедерации с её вполне очевидным милитаризмом и массовыми призывами резервистов. Причём что самое интересное — ни в Израиле, ни в Швейцарии, ни в Финляндии эти самые «игры в солдатиков» никаких вопросов не вызывают. Так надо. И в этих странах армия пользуется безусловным уважением (Израиль тут пример просто архетипический). Представить себе плевки и оскорбления в адрес ЦАХАЛ в Израиле категорически сложно.



Всё дело в чётком и правильном понимании основ и причин подлинной государственной независимости. Благодаря «правильному пониманию» тот же самый Израиль участвовал (и выигрывал) в крупных военных конфликтах на Ближнем Востоке, имея при этом население в 2-3 раза меньше, чем в современной РБ числится номинально. И нефти там, в общем-то, не было. Газа тоже.



Эффективная экономика, эффективная госмашина, готовность работать и жертвовать последним для защиты своей страны. Это можно сказать про любую из вышеперечисленных стран, данных для сравнения. Такова цена независимости. И даже пример такой вот маленькой страны, как Голландия, с её богатейшей военной историей, подтверждает: независимость, безусловно, возможна, но стоит для небольшой страны очень дорого и требует напряжения вех сил (если что, голландцы за независимость от испанской империи сражались 80 лет, и вся Голландия была буквально залита кровью). По ходу военной кампании мирные торговые голландцы совершили революцию (!) в военном деле, иначе бы им не выстоять. Иранский вопрос: повод для возвращения Америке «величия»



Так что даже оставляя в стороне сверхмилитаризованный Израиль, те самые, любимые белорусами Финляндия и Австрия, Швеция и Швейцария, как ни странно, тоже вполне себе исторически милитаризованы… И даже Бельгия с её легендарной оружейной промышленностью… Но тут мы притормозим нашего Остапа. То есть белорусы странным образом очень хорошо видят одну сторону «маленьких нейтральных независимых государств», но категорически не хотят видеть сторону обратную. И категорически не хотят понимать ту цену, которую надо за эту «независимость малого государства» уплатить.



Подобное имеет смысл сравнивать с подобным, так вот: достаточно бессмысленно сравнивать небольшую Белоруссию с её ограниченными возможностями с Германией, Россией или даже Польшей. Других размеров страна и других возможностей. Имеется в виду прежде всего создание современных, боеспособных вооружённых сил. Но имеет смысл сравнить её со странами подобными по населению. Например, Израиль, где сегодня населения как раз под 9 миллионов (около 8 800 000). Однако надо помнить, что основные свои войны Израиль вел, имея население 3-4 миллиона.И тем не менее, пример хороший. Не менее хорошим примером является Финляндия с населением в 5,5 миллиона человек, Швеция с населением в 10 миллионов или Швейцария с населением в 8,4 миллиона человек (приблизительно, тут не демографическое исследование). Что их, собственно говоря, объединяет? Все четыре страны — весьма небольшие по населению (примерно как в Белоруссии или меньше), не входящие в военные блоки и вынужденные при обеспечении национальной безопасности опираться прежде всего на свои собственные ресурсы.Безусловно, США могли оказывать громадную политическую, военно-техническую и прочую помощь Израилю, ноза Израиль США не собирались. Почувствуйте разницу. То есть данное небольшое по территории и населению гособразование было вынуждено с самого начала действовать в максимально враждебном окружении, опираясь на весьма скудные ресурсы. Как-то давным-давно, на одном из первых занятий курса по изучению иностранных армий, автор данной статьи вызвал всеобщее искреннее веселье, задав вопрос насчёт изучения данной армии наряду с армиями США, Великобритании, Германии.Хотя, как мы все понимаем, во второй половине 20-го века Бундесвер — это что-то одно, а Армия обороны Израиля — нечто совсем иное… И изучать вторую несколько более интересно (побед больше). По сути дела, последняя являет собой пример небольшой, но крайне эффективной военной структуры. И как уже было сказано, демографический ресурс её в самые славные годы составлял порядка 3-4 миллиона (что, собственно говоря, и объясняет призыв в армию женщин и стимулирование массовой миграции в Израиль). Народу было критически мало для «суверенного государства» и прежде всего для комплектования армии.И тем не менее, армия была создана и достаточно успешно воевала. Вообще, в условиях категорического непризнания соседями самого факта существования «еврейского государства на арабской земле» единственным гарантом его сохранения могла быть постоянно боеготовая армия. Это я к тому, что белорусы постоянно указывают на ограниченные ресурсы своего государства, сравнивая его почему-то с Россией. И почему-то постоянно вспоминая про нефть. Так вот, как известно, «евреям не везёт исторически», и после 40 лет блуждания по нефтеносным пескам Ближнего Востока они вышли именно на то единственное место, где нет нефти.Как, собственно говоря, ни в Швеции, ни в Швейцарии, ни в Финляндии громадных нефтегазовых ресурсов пока замечено не было. И, тем не менее, вполне приличная армия была создана во всех трёх странах. Швеция и Швейцария — нейтральны исторически и уже давно. Можно было бы смело предположить, что там сплошной бизнес и никакой армии. Однако. Обе страны на большую букву «Ша» прославились вполне себе боеспособными армейскими структурами и даже военным производством (!).Но зачем? Они же нейтральны и (более того), в отличие от непрерывно воюющего Израиля, расположены в цивилизованной Европе? Сложно сказать, зачем, но, как выяснилось по ходу пьесы, та же самая Швейцария в годы холодной войны, не примыкая ни к одному из блоков, создала весьма мощную систему национальной обороны (оружие дома у резервистов — это только одна малозначащая деталь). То есть Швейцария, имея очень неплохие отношения со всеми соседями, порох держала сухим. Вот тебе и «альпийские гномы». Но и Швеция, имея со всеми соседями хорошие отношения (и с Германией, и с Англией) весь 20-й век тот же самый порох держала в аналогичном состоянии (неподмоченным). А почему? Нейтралы же?А потому. Видимо, и политики в Стокгольме, и политики в Берне считали, что лучшей гарантией суверенитета и нейтралитета служит боеспособная армия. «Эрликоны» и «Бофорсы» в ходе ВМВ прославились в области ПВО совсем не случайно. А вроде бы «нейтральные страны».То есть «нейтралитет» с одной стороны и серьёзное внимание к армии и оборонной промышленности друг друга совсем не исключают. И даже наоборот. Вспоминать же финскую армию просто излишне — очень неплохая армия для очень небольшой страны. И даже какое-то время смогла продержаться в «большой войне». И будучи адекватными людьми, политики в Хельсинки, Стокгольме и Берне никоим образом не рассчитывали победить в «большой войне», но армию они тем не менее создавали. И это не было «игрой в солдатиков», как любят говорить в Белоруссии. Это было серьёзным военным строительством. Оно шло на протяжении десятилетий иБелоруссия же, в отличие от них, не является «международно признанной нейтральной державой». То есть да, многим белорусам этого бы очень хотелось, и они даже готовы себя именно так позиционировать, но одного желания тут категорически недостаточно… необходимо согласие ведущих политических игроков, а до этого согласия — как до луны пешком.И на кого тут обижаться? Это всего-навсего текущие политические реалии. То есть идеология, заключающаяся в том, что армию могут иметь только страны типа США, КНР или РФ, выглядит для мало-мальски образованного человека достаточно странно. Очень разные страны сегодня имеют боеспособные армии, большинство из них построено отнюдь не на «нефтяные деньги», и финские, шведские, швейцарские, израильские ВС тому ярчайший пример. У Израиля даже военно-морской флот (!) есть. И он уже был, когда население этой страны было раза в 2 меньше текущего. Флот, Карл!И все эти военные структуры создаются отнюдь не по причине «небывалых амбиций», а просто исходя из необходимости «защиты национальных интересов». То есть не для того, чтобы воевать, а чтобы не было войны. Таким образом, независимое государство, не входящее в военные структуры, вынуждено зачастую тратить на оборону не меньше, а больше в процентном отношении по сравнению с «большими странами». В Белоруссии же почему-то весьма популярны разговоры о том, что деньги на армию — это деньги на ветер.Вообще, для российско-советского человека отношение белорусов к своей собственной армии не может не вызывать искреннего удивления. Почему-то любое упоминание в прессе о закупках вооружений (небольших) или проведения учений (редких) вызывает достаточно негативную реакцию: деньги нужны на пенсии, зарплаты бюджетникам, больницы, школы… а эти черти тут в «зарницу разыгрались».И отношение к своей собственной армии в РБ достаточно двойственное, и опять же таки у российского читателя вызывает некую оторопь. Пример — публикуется типичная история офицера, который сражается с чиновниками за пенсию (классика жанра — «капитан Копейкин»). Ну что тут добавишь? Поражает реакция белорусов — им жаль денег на ту самую пенсию (силовики и так рано её получают!). 23 февраля — репортаж из подразделения спецназа. И много фотографий. Вроде бы — жить и радоваться, и гордиться, что кто-то там у нас не хуже хвалёных «зелёных беретов». Однако реакция совсем иная — так, скажем, реакция значительной части аудитории негативная… 8 марта и фотографии милой девушки с автоматом — тоже негатив читателей в ответ.Нет, к тому, что белорусы «своеобразно» относятся к России, рано или поздно привыкаешь, но враждебные настроения по отношению к своей собственной армейской структуре — это что-то «за гранью добра и зла». Ну, тут надо понимать, что источник проблемы во многом в том, что армия — это наиболее очевидный символ государства, а государство в РБ — это Лукашенко, а Лукашенко там всех уже «достал и вынул».Вот при рассуждении о том, какой Белоруссия ценный союзник и о том как ей стоит помогать, надо обязательно учитывать, с одной стороны, достаточно мощные русофобские настроения (особенно среди молодёжи), с другой стороны, категорическую непопулярность действующей власти. Не сложилось в РБ общественного консенсуса, и тот самый «общественный договор» там по сути дела «разорван».То есть «хороших новостей» нет — есть только плохие. Без всякой там «войны» РБ сегодня имеет воз и маленькую тележку разнообразных острейших проблем. После 1991-го года необходимо было провести кардинальные реформы в политике, экономике, общественном устройстве, оборонной сфере… Но никто в Минске этим особо не заморачивался. В результате те самые реформы назрели и перезрели. Типическая, так скажем, революционная ситуация.Реформы, которые слишком долго откладывали, — это всегда большой риск. По итогам белорусское государство вынуждено тратить остатки ресурсов на отчаянные попытки удержать ситуацию (которую удержать невозможно). Плюс (беда не приходит одна) резко обострилась военно-политическая обстановка у границ Белоруссии. А денег, понятно, нет не то что на перевооружение армии, а на выполнение текущих обязательств перед гражданами и иностранными государствами/структурами.При этом господин Лукашенко и всё белорусское государство открыто бойкотируются Европой (легитимность действующей власти РБ тампризнаётся), что, кроме визовых ограничений, несёт вполне очевидные военно-политические риски. Опять же, исходя из вышесказанного, нужна армия, денег на которую нет, опять же нужны граждане, готовые с оружием в руках защищать данную конкретную гос. власть, а они как раз хотели бы эту самую власть поменять на что-то более приемлемое.Важнейшую роль в обороне территории РБ играют отношения с Россией, которые, как уже было сказано, испорчены десятилетиями откровенно русофобской пропаганды. Причём, как ни странно, белорусы даже не догадываются, что это прежде всего их проблемы (ЯО нет как раз у них), а отнюдь не России. Кризис на Украине и в Сирии, который теоретически мог бы сплотить «союзников», их окончательно рассорил (Лукашенко демонстративно выбрал «правильную сторону истории»).То есть в фазу острого конфликта в Восточной Европе Белоруссия входит в максимально небоеготовом состоянии: серьёзнейший внутренний раздрай, отсутствие современной армии, громадные проблемы в экономике, отсутствие союзников, ну и так далее, по мелочи, типа того что многие белорусы видят в Польше/Литве потенциальных «друзей» как следствие «гениальной» пропагандистской кампании Лукашенко, а России они как раз не доверяют.Самым странным образом белорусы при этом как раз очень любят упирать на свою абсолютную независимость, вопрос же силового обеспечения этой самой независимости им фактически не так интересен. Темы создания современной боеспособной армии/готовности с оружием в руках защищать свою страну как-то не очень популярны в массовом сознании жителей РБ.Тут примерно как с экономикой, такие же откровенно «халявные» настроения: «кто-то» должен обеспечить экономическую помощь, кто-то (некие международные структуры) должны обеспечить безопасность военную… В белорусском массовом сознании каким-то странным образом уживаются две взаимоисключающие вещи: неистребимая страсть к «халяве» и безусловное стремление к независимости.Вот как, например, обеспечивается независимость того же государства Израиль? Очень просто обеспечивается. Сначала евреи очень много работают (!), потом на заработанные деньги строят танки, потом горят в этих танках — отсюда и профит, то есть независимость. Вообще, как кажется автору, государственное строительство подобного рода во враждебном окружении как нельзя лучше должно повлиять на еврейский национальный характер.Практически то же самое касается традиционно нейтральной Швейцарской Конфедерации с её вполне очевидным милитаризмом и массовыми призывами резервистов. Причём что самое интересное — ни в Израиле, ни в Швейцарии, ни в Финляндии эти самые «игры в солдатиков» никаких вопросов не вызывают. Так надо. И в этих странах армия пользуется безусловным уважением (Израиль тут пример просто архетипический). Представить себе плевки и оскорбления в адрес ЦАХАЛ в Израиле категорически сложно.Всё дело в чётком и правильном понимании основ и причин подлинной государственной независимости. Благодаря «правильному пониманию» тот же самый Израиль участвовал (и выигрывал) в крупных военных конфликтах на Ближнем Востоке, имея при этом население в 2-3 раза меньше, чем в современной РБ числится номинально. И нефти там, в общем-то, не было. Газа тоже.Эффективная экономика, эффективная госмашина, готовность работать и жертвовать последним для защиты своей страны. Это можно сказать про любую из вышеперечисленных стран, данных для сравнения. Такова цена независимости. И даже пример такой вот маленькой страны, как Голландия, с её богатейшей военной историей, подтверждает: независимость, безусловно, возможна, но стоит для небольшой страны очень дорого и требует напряжения вех сил (если что, голландцы за независимость от испанской империи сражались 80 лет, и вся Голландия была буквально залита кровью). По ходу военной кампании мирные торговые голландцы совершили революцию (!) в военном деле, иначе бы им не выстоять.Так что даже оставляя в стороне сверхмилитаризованный Израиль, те самые, любимые белорусами Финляндия и Австрия, Швеция и Швейцария, как ни странно, тоже вполне себе исторически милитаризованы… И даже Бельгия с её легендарной оружейной промышленностью… Но тут мы притормозим нашего Остапа. То есть белорусы странным образом очень хорошо видят одну сторону «маленьких нейтральных независимых государств», но категорически не хотят видеть сторону обратную. И категорически не хотят понимать ту цену, которую надо за эту «независимость малого государства» уплатить. Автор: Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 113 Источник Похожие новости Человек, который "разбомбил Крымский мост". Типичный представитель СМИ США Третья мировая война состоится без немцев «Клочья российской экономики» абсорбируются в инвестиционные проекты

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