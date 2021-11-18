За лося ответит: Валерия Рашкина готовы лишить неприкосновенности

Большинство фракций Госдумы готовы поддержать решение о снятии неприкосновенности с депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина . Об этом «Известиям» сообщили сами парламентарии. По их мнению, после признания коммуниста в убийстве лося следователи должны получить возможность свободно вести свою работу, так как это уголовное преступление. В КПРФ заявили, что свое решение по виновнику инцидента объявят 23 ноября, но предварительно намерены его защищать . К тому же, как пояснил «Известиям» источник в аппарате Госдумы, снятие неприкосновенности не значит, что Валерий Рашкин автоматически лишится мандата. Эксперты же прочат уход коммуниста из публичной политики из-за серьезных репутационных потерь.

Не дать замять

Как выяснили «Известия», большинство фракций Госдумы готовы поддержать решение о снятии неприкосновенности с депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который в ночь на 29 октября на незаконной охоте в лесах Саратовской области убил лося. Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило соответствующее представление Генпрокуратуры. Позже коммунист сам признался, что совершил уголовное преступление . Поэтому депутаты считают, он должен понести за него наказание.

— Решение ЛДПР будет принято 22 ноября. Но могу сказать сразу, что фракция занимает следующую позицию: если человек совершил преступление, а в данном случае Валерий Рашкин сам в этом признался, полагаю, что мы согласимся с тем, чтобы дать возможность провести правоохранительным органам все необходимые следственные действия , — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Он подчеркнул, что речь идет не о какой-либо предвыборной кампании, а поступке политика, который стал достоянием общественности и сейчас обсуждается всеми СМИ. К подобным инцидентам в обществе относятся крайне негативно, добавил Ярослав Нилов.

Во фракции «Единой России» подчеркивают: нельзя дать замять это дело.

Фото: МВД РФ

— Лично мне приходилось неоднократно направлять депутатские запросы о фактах незаконной охоты с участием высокопоставленных лиц. Уголовные дела возбуждались только после моего обращения в правоохранительные органы и прокурорской проверки . Поэтому, когда произошел инцидент с Валерием Рашкиным, я сразу сказал, что наша задача в том, чтобы не дать замять это дело , — пояснил «Известиям» член фракции, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, сейчас есть уверенность, что дело Валерия Рашкина будет качественно расследовано, а виновные понесут наказание.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов также считает, что коммунист должен ответить за свой поступок.

— Фракция пока вопрос не обсуждала, но намерена его рассмотреть. Моя позиция — надо предоставить возможность прокурорам работать над доказательной базой совершенного преступления, тем более что есть признание самого Рашкина, что он стрелял в животное и убил его. Какова тяжесть его вины — в дальнейшем мы услышим от правоохранительных органов, которые должны провести следственные действия, — пояснил «Известиям» парламентарий.

По его мнению, это не первый и, к сожалению, видимо, не последний случай, когда Госдума будет обсуждать вопрос о снятии неприкосновенности из-за различных злодеяний.

— Нечасто бывает, что депутаты или высокопоставленные чиновники несут ответственность как и рядовые граждане за подобные преступления. Так быть не должно. Поэтому, если появится «список Рашкина» и благодаря этому событию ко всем совершающим такое преступление будет равное отношение, польза от этого будет , — подчеркнул Олег Нилов.

Во фракции «Новые люди» сообщили «Известиям», что добровольное признание депутата в убийстве изменило отношение к этой ситуации, однако прежде, чем принять решение, в партии хотят дополнительно изучить материалы дела.

Глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил «Известиям», что фракция рассмотрит вопрос по делу провинившегося депутата 23 ноября.

— Для нас вопрос снятия неприкосновенности — странный. Обычно это происходит, когда депутат скрывается от следствия и не идет на контакт с правоохранительными органами, прикрываясь своим мандатом . Этого в случае c Валерием Рашкиным сказать нельзя, так как он сообщил о готовности дать все необходимые показания. Что касается позиции фракции, то мы считаем, что это провокационные действия, на которые попался наш коллега. У меня нет сомнений, что мы будем его защищать , — пояснил он «Известиям».

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.

Лось-кабан и две статьи

Рассмотрение вопроса о снятии неприкосновенности с коммуниста состоится на заседании парламента 25 ноября . Об этом накануне сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, у Валерия Рашкина будет возможность выступить, а также ответить на вопросы депутатов . Как уточнил спикер, предварительно обращение Генпрокуратуры будет рассмотрено Советом Госдумы 23 ноября. До этого времени вопрос должна рассмотреть мандатная комиссия парламента, в полномочиях которой находятся вопросы, касающиеся статуса народных избранников. В том числе она принимает решение о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, арест, задержание и лишение депутатского статуса.

Как пояснил «Известиям» источник в аппарате Госдумы, снятие неприкосновенности не значит, что Валерий Рашкин автоматически лишится мандата . Согласно закону «О статусе сенатора РФ и статусе депутата ГД», это может произойти только после решения суда и оглашения обвинительного приговора. При этом Генпрокуратура должна будет еще раз обратиться в Госдуму, когда будет назначено судебное заседание.

Если говорить о нынешних документах, которые направила в парламент Генпрокуратура, то речь идет о двух представлениях. Как пояснили «Известиям» в ГД, в первом Валерия Рашкина предлагается привлечь по ч. 1 ст. 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») . По этому правонарушению ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Более серьезный — второй документ. В нем Генпрокуратура просит Госдуму разрешить возбуждение в отношении коммуниста уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК («Незаконная охота») , а также дать согласие на проведение обысков и применение меры пресечения в виде запрета определенных действий. Это преступление, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой, либо причинившее особо крупный ущерб наказывается штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, а также лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на период до трех лет или без такового.

Впрочем, сам Валерий Рашкин 18 ноября на своем YouTube -канале заявил, что в лес его пригласили друзья из Саратовской области . По его словам, они ему сообщили о том, что охота разрешена , поэтому он не думал, что совершает преступление.

«Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну около 250 м, силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана . Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал. После этого я оставил оружие и треногу и подошел к месту падения животного. Дойдя до места, я обнаружил на поляне посреди кочек невысокой сухой травы лежит тело лося », — рассказал он.

Затем он вернулся к машине, чтобы взять всё необходимое для разделки туши, и разбудил одного из оставшихся в домике друзей, чтобы вместе погрузить добычу в машину. Когда они это сделали, к месту подъехала группа машин с включенными фарами и камерами, утверждает депутат. Сложившуюся ситуацию он считает провокацией .

— Я открыт, готов давать показания. Нужны обыски? Пожалуйста, готов на обыски. Нужно куда-то выехать — выезжаю, нужны очные ставки — я готов на очные ставки. Поэтому я готов как гражданин Российской Федерации давать следствию показания, — заявил «Известиям» Валерий Рашкин .

Что касается того, почему он опубликовал признание лишь спустя две недели, депутат отметил, что сразу же, вернувшись в Москву, он обратился к председателю СК Александру Бастрыкину и сказал, что готов давать показания.

— И чтобы не нарушать какие-то нормы, я ограничился выдачей информации в социальные сети, в СМИ , — отметил депутат. — Только из-за этого я сдерживался, ждал , прошло уже больше двух недель. Ко мне из следователей никто не обращался , меня никуда не приглашали. И когда уже мне стало понятно после отчета генерального прокурора и встречи с депутатами на пленарном заседании, я по телефону обратился к нему, чтобы он меня принял. В течение дня не было отклика, и я решил, что пришел предел информационного вакуума об этом деле и что правду должны услышать избиратели . Тем более я наблюдал, как вздули искусственно, на мой взгляд, этот вопрос на всю страну, подогревая утечками из Следственного комитета. И вопрос о снятии неприкосновенности делается в таком же духе.

Имиджевая ловушка

Эксперты считают, что скандал с убийством лося ставит крест на карьере Валерия Рашкина как публичного политика.

— Видя серьезный настрой Генпрокуратуры, КПРФ пытается выстроить линию защиты и хочет как-то смягчить ситуацию в глазах избирателей. Однако очевидно, что это очень некрасивая история для оппозиционной партии. Часть коммунистов пыталась представить это как провокацию, но тут в убийстве признается сам Валерий Рашкин, думаю, что даже Геннадий Зюганов не был в курсе этого неожиданного признания , — сказал «Известиям» политтехнолог Дмитрий Фетисов.

По его мнению, сейчас КПРФ оказалась в имиджевой ловушке.

— Рашкин мог бы разыграть карту, что его преследуют за активную оппозиционную деятельность, но он не получит поддержку СМИ, в глазах которых он совершил не просто аморальный, но и подлый поступок . Это и говорит о конце его политической карьеры, — пояснил эксперт.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

С этим мнением согласен политтехнолог Александр Твердов.

— Это, безусловно, удар и по имиджу партии, и по имиджу самого Валерия Рашкина, у которого вряд ли теперь есть политическое будущее . Его уход в какой-то степени может быть выгоден Геннадию Зюганову, для которого Рашкин был явным конкурентом и мог создавать раскол в партии, — считает политтехнолог.

Глава Института избирательных технологий Евгений Сучков полагает, что это Рашкин подставил КПРФ, а не кто-то его . По его словам, партия и так находится под очень пристальным вниманием, ему надо был отдавать отчет, когда он наводил свое дуло на лося.