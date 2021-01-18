За лизоблюдство Порошенко в американских кругах называют «домашним животным» • 115 • Украина

Бывший президент Пётр Порошенко вложил более ста тысяч долларов в раскрутку темы своей дружбы с новым президентом США Джо Байденом. Напоминать о близких отношениях с «дорогим другом Джо» Пётр Алексеевич начал за два месяца до итогов президентской кампании в США, распространяя соответствующие материалы в СМИ и соцсетях.



После подсчёта голосов в США, экс-президент вообще выложил целую фотогалерею со встреч с Байденом, назвав его «бойцом, государственником и президентом США, с которым Украине повезло», поскольку он владеет глубокими и личными знаниями об Украине.



Порошенко даже раньше Зеленского успел «лизнуть» новому хозяину Белого дома: поздравил с победой на полчаса раньше официального лидера Украины.



«Поздравляю избранного Президента США Joe Biden с утверждением победы на уровне Конгресса! Кажется, ни у кого среди настоящих друзей США не было сомнений именно в таком исходе. Всегда вспоминаю его слова, ещё в должности вице-президента США о том, что в случае необходимости он всегда открыт для Украины.



Желаю успехов демократической администрации Белого Дома на непростом пути противодействия многочисленным вызовам современности, которых становится больше. На Украине искренне ценят стратегическое партнёрство и союзничество Соединённых Штатов Америки на основе твердой двухпартийной поддержки Украины. Избирательные соревнования позади, впереди укрепление трансатлантического единства и солидарности!», — написал экс-гарант 7 января 2021 года.



Также, если верить инсайдерским источникам, Порошенко приобрёл билет за 250 000 долларов и летит частным самолётом на свидание с «дорогим Джо», в то время, как Зеленский официального приглашения на церемонию не дождался. Правда, не факт, что личные обнимашки Джо и Пети состоятся: Порошенко считается токсичным для новой американской власти (допустил слив плёнок Деркача), и Байдена могут оградить от встречи с бывшим лидером Украины. Хотя, согласно «плёнкам Деркача», Байден отвечал Порошенко взаимностью. В разговорах, опубликованных народным депутатом, американский политик в адрес Петра Порошенко расточает комплименты и называет его «отцом нации». Байден также уверял, что через три десятилетия украинские дети будут слагать песни об экс-главе Украины. Пока же стоит вопрос о том, готов ли отец Америки пожать руку экс-президенту под прицелами фотокамер 20 января 2021 года. Ведь, если верить слухам, солидные суммы патологически жадный владелец «Рошен» выкладывает не случайно, а для предотвращения будущего скандала.



Как пишет ТГ-канал «Разведчик», источник среди американских лоббистов сообщил, что в среде западного истеблишмента у Петра Алексеевича уже давно закрепилась кличка, о которой ему прекрасно известно. Прозвище дал на закрытом вечере один из американских чиновников случайно, потому что плохо расслышал имя Петро. Потом все присутствующие долго смеялись, а в тот же вечер об этом инциденте узнал Порошенко. Петра Алексеевича в американской политике называют «PET». В переводе слово означает домашнее животное, щенок, домашний любимец. А ещё — ручной, послушный. Кличка прижилась быстро, потому что западные политики знают о преданном нраве бывшего президента Украины, который готов исполнять любые приказы и поручения хозяина Белого Дома. Пётр Алексеевич настолько сервилен и подобострастен, что некоторые склонны рассматривать его прозвище как сокращённое значение слова «петтинг». Примечательно, что информацию об интимно-политических отношениях Петра и Джо распространяют каналы, связанные с ОП: явно, команда Зеленского болезненно относится к ситуативному успеху экс-гаранта.



Сам же Зеленский винит в провале МИД, который не смог наладить коммуникацию украинского лидера с Байденом и добиться приглашения на церемонию инаугурации. Впрочем, это неудивительно, если учесть, что в министерстве внешних сношений засели «порохоботы», да и в ОП сторонников Порошенко полно.



Дихотомия власти и стала причиной войны между Порошенко и Зеленским за «тело Байдена». Так, народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко, который считается близким как к американским политическим кругам, так и к нынешнему Офису президента, обвинил Порошенко в попытке приватизировать на украинских просторах результат Байдена.



Как объясняет политолог Руслан Бортник, Офис президента при публичной поддержке части прозападного лобби вступил в конкуренцию с представителями предыдущей власти — прежде всего с Порошенко и с экс-премьером Арсением Яценюком за право стать главным коммуникатором с командой новоизбранного президента по Украине.



«Зеленский тоже конкурирует за право быть любимым контрагентом новой американской администрации. Причём речь идёт не об официальном общении, которое и так будет вести президентский офис, а именно о неформальном», — комментирует Бортник.



В общем, через неформальные источники и будет распространяться информация о политическом «петтингисте» Порошенко. Тем более, на стороне Банковой выступают и соросята: они рассчитывают с помощью Зеленского получить новые синекуры во власти после прихода Байдена, а Порошенко и его команда являются серьёзными конкурентами грантоедов.

Бывший президент Пётр Порошенко вложил более ста тысяч долларов в раскрутку темы своей дружбы с новым президентом США Джо Байденом. Напоминать о близких отношениях с «дорогим другом Джо» Пётр Алексеевич начал за два месяца до итогов президентской кампании в США, распространяя соответствующие материалы в СМИ и соцсетях.После подсчёта голосов в США, экс-президент вообще выложил целую фотогалерею со встреч с Байденом, назвав его «бойцом, государственником и президентом США, с которым Украине повезло», поскольку он владеет глубокими и личными знаниями об Украине.Порошенко даже раньше Зеленского успел «лизнуть» новому хозяину Белого дома: поздравил с победой на полчаса раньше официального лидера Украины.«Поздравляю избранного Президента США Joe Biden с утверждением победы на уровне Конгресса! Кажется, ни у кого среди настоящих друзей США не было сомнений именно в таком исходе. Всегда вспоминаю его слова, ещё в должности вице-президента США о том, что в случае необходимости он всегда открыт для Украины.Желаю успехов демократической администрации Белого Дома на непростом пути противодействия многочисленным вызовам современности, которых становится больше. На Украине искренне ценят стратегическое партнёрство и союзничество Соединённых Штатов Америки на основе твердой двухпартийной поддержки Украины. Избирательные соревнования позади, впереди укрепление трансатлантического единства и солидарности!», — написал экс-гарант 7 января 2021 года.Также, если верить инсайдерским источникам, Порошенко приобрёл билет за 250 000 долларов и летит частным самолётом на свидание с «дорогим Джо», в то время, как Зеленский официального приглашения на церемонию не дождался. Правда, не факт, что личные обнимашки Джо и Пети состоятся: Порошенко считается токсичным для новой американской власти (допустил слив плёнок Деркача), и Байдена могут оградить от встречи с бывшим лидером Украины. Хотя, согласно «плёнкам Деркача», Байден отвечал Порошенко взаимностью. В разговорах, опубликованных народным депутатом, американский политик в адрес Петра Порошенко расточает комплименты и называет его «отцом нации». Байден также уверял, что через три десятилетия украинские дети будут слагать песни об экс-главе Украины. Пока же стоит вопрос о том, готов ли отец Америки пожать руку экс-президенту под прицелами фотокамер 20 января 2021 года. Ведь, если верить слухам, солидные суммы патологически жадный владелец «Рошен» выкладывает не случайно, а для предотвращения будущего скандала.Как пишет ТГ-канал «Разведчик», источник среди американских лоббистов сообщил, что в среде западного истеблишмента у Петра Алексеевича уже давно закрепилась кличка, о которой ему прекрасно известно. Прозвище дал на закрытом вечере один из американских чиновников случайно, потому что плохо расслышал имя Петро. Потом все присутствующие долго смеялись, а в тот же вечер об этом инциденте узнал Порошенко. Петра Алексеевича в американской политике называют «PET». В переводе слово означает домашнее животное, щенок, домашний любимец. А ещё — ручной, послушный. Кличка прижилась быстро, потому что западные политики знают о преданном нраве бывшего президента Украины, который готов исполнять любые приказы и поручения хозяина Белого Дома. Пётр Алексеевич настолько сервилен и подобострастен, что некоторые склонны рассматривать его прозвище как сокращённое значение слова «петтинг». Примечательно, что информацию об интимно-политических отношениях Петра и Джо распространяют каналы, связанные с ОП: явно, команда Зеленского болезненно относится к ситуативному успеху экс-гаранта.Сам же Зеленский винит в провале МИД, который не смог наладить коммуникацию украинского лидера с Байденом и добиться приглашения на церемонию инаугурации. Впрочем, это неудивительно, если учесть, что в министерстве внешних сношений засели «порохоботы», да и в ОП сторонников Порошенко полно.Дихотомия власти и стала причиной войны между Порошенко и Зеленским за «тело Байдена». Так, народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко, который считается близким как к американским политическим кругам, так и к нынешнему Офису президента, обвинил Порошенко в попытке приватизировать на украинских просторах результат Байдена.Как объясняет политолог Руслан Бортник, Офис президента при публичной поддержке части прозападного лобби вступил в конкуренцию с представителями предыдущей власти — прежде всего с Порошенко и с экс-премьером Арсением Яценюком за право стать главным коммуникатором с командой новоизбранного президента по Украине.«Зеленский тоже конкурирует за право быть любимым контрагентом новой американской администрации. Причём речь идёт не об официальном общении, которое и так будет вести президентский офис, а именно о неформальном», — комментирует Бортник.В общем, через неформальные источники и будет распространяться информация о политическом «петтингисте» Порошенко. Тем более, на стороне Банковой выступают и соросята: они рассчитывают с помощью Зеленского получить новые синекуры во власти после прихода Байдена, а Порошенко и его команда являются серьёзными конкурентами грантоедов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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