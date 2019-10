За кулисами Брекзита: Великобритания и ирландский вопрос

Брекзит как «ракета-носитель» сепаратизма в Соединённом Королевстве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выдвинул новое предложение по Брекзиту (Britain + exit), заявив об этом 2 октября на ежегодной конференции Консервативной партии.

Это предложение представляет собой попытку найти альтернативу режиму backstop (задний ход), который должен обеспечить после Брекзита прозрачность границы на острове Ирландия. Backstop был согласован правительством Терезы Мэй с Евросоюзом, но с этим не согласился британский парламент: backstop лишал Лондон суверенитета над ирландским сегментом национальной территории Соединённого Королевства.

Режим backstop давал Северной Ирландии возможность сохранять правила Евросоюза по продуктам питания и ряду товарных стандартов, что предотвращало таможенные проверки на ирландской границе, но требовал, чтобы некоторые товары, ввозимые в Северную Ирландию из остальной части Великобритании, проходили проверки и контроль.

Новый план Бориса Джонсона допускает временную границу по Ирландскому морю и таможенные проверки между выходящей из Евросоюза в составе Великобритании Северной Ирландии и остающейся членом ЕС Республикой Ирландия на четыре года после Брекзита. Неизбежный таможенный контроль на сухопутной внутриирландской границе Джонсон вновь обещает обеспечить «техническими средствами».

Новый план британского премьера предусматривает также:

руководящий орган британской части острова Ирландия – Ассамблея Северной Ирландии – должна сначала одобрить, а потом каждые четыре года подтверждать соглашение с Евросоюзом.

на территории острова Ирландия будет создана единая зона стандартов для сельхозпродукции и продуктов питания;

Великобритания получит полную независимость в торговой политике после выхода из ЕС.

Джонсон также заявил, что, если Брюссель отвергнет его предложение, Великобритания покинет Евросоюз без соглашения с ним.

Между тем, согласно принятому ранее обеими палатами британского парламента и подписанного королевой Елизаветой II закону, если 19 октября у Лондона не будет соглашения с Брюсселем, Джонсон обязан просить Евросоюз о переносе Брекзита на 31 января 2020 года.

Ранее Борис Джонсон не раз заявлял, что Соединённое Королевство выйдет из Евросоюза до 31 октября со «сделкой» (так в обиходе называют соглашение с ЕС) или без неё. Выступая в начале сентября перед сотрудниками полиции в английском Уэйкфилде, он сказал, что скорее будет «лежать мертвым в канаве» (rather be dead in a ditch), чем обратится к Брюсселю с просьбой вновь отложить дату Brexit.

Однако нынешний британский премьер заработал устойчивую репутацию лжеца, поэтому этим его словам мало кто верит. Обозреватель газеты Financial Times Филипп Стивенс полагает, что Джонсон блефует, говоря о том, что он проигнорирует парламентский акт, который обязывает его просить об отсрочке Брекзита в случае, если до 19 октября не будет достигнуто соглашение с ЕС.

То, что предложения Бориса Джонсона оторваны от действительности, очевидно. Его якобы компромиссное предложение о праве вето, которое будет у Северной Ирландии, на самом деле нереально. Ассамблея Северной Ирландии не собиралась уже тысячу дней, так как ирландские националисты не могут ни о чём договориться с юнионистами. Кроме того, «доверять судьбу всего Евросоюза местному органу власти одного из регионов страны, которая в ЕС даже не входит, Брюссель не готов. А для Дублина это вообще как красная тряпка для быка», – пишет BBC.

Однако общий жёсткий настрой в рядах сторонников Брекзита даёт основание предполагать, что Великобритания выйдет из Евросоюза, а уж когда и на каких условиях – дело десятое. Только это может привести к тяжёлым последствиям для Соединённого Королевства.

В Северной Ирландии почти гарантирован возврат к временам гражданской войны, которая в разных формах длилась здесь несколько десятилетий. До конца ХХ века постоянно происходили кровавые конфликты между католиками и протестантами. Католики в подавляющем большинстве выступают за присоединение Северной Ирландии к Ирландской республике, протестанты же – за сохранение в составе Великобритании. Напряжённость между ними значительно снизилась, хоть и не исчезла полностью, после подписания в 1997 году «Соглашения страстной пятницы» и открытия границ между Ирландией и Соединённым Королевством.

На днях североирландская националистическая партия «Шинн Фейн» и центристская партия «Альянс» (The Alliance Party of Northern Ireland) отвергли план Бориса Джонсона, обвинив правительство Великобритании в том, что оно демонстрирует «вопиющее пренебрежение» (blatant disregard) влиянием Брекзита на Ирландию. «Шинн Фейн» призвала к референдуму об объединении с Ирландской Республикой в случае выхода Британии из Евросоюза.

Проведенный в сентябре бывшим зампредом председателя Консервативной партии лордом Эшкрофтом социологический опрос показал, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза 51% избирателей Северной Ирландии поддержат отделение от Соединённого Королевства и воссоединение с Ирландией. Среди молодёжи таких 60%.

Джерри Адамс

Если правительство Великобритании осуществит Брекзит в том или ином виде (со сделкой, без сделки), сепаратисты Ольстера практически гарантированно начнут новую гражданскую войну. Лондон уже сообщил, что перебросит в Северную Ирландию около тысячи полицейских из Англии и Шотландии для обеспечения безопасности в случае массовых беспорядков, которые могут возникнуть в случае «жёсткого» Брекзита.

Однако в случае массовых беспорядков одной тысячи британских «бобби» будет явно недостаточно для их подавления. Единственная британская военная база в Северной Ирландии расположена в селении Олдергроув, графство Антрим, неподалеку от Белфаста. Здесь базируются вертолёты королевских ВВС. Сюда также был переброшен 38-й инженерный полк, после того как 7 марта 2009 года боевики Real IRA (наследница Ирландской республиканской армии, IRA) обстреляли британские казармы; погибли двое солдат и двое гражданских.

Вертолёты и сапёры 38-го полка не смогут помочь небольшому числу британских полицейских, если боевики Real IRA начнут в Северной Ирландии городскую герилью. Лондону придётся перебрасывать сюда по меньшей мере пехотную дивизию и спецназ для операций против «городских партизан».

Всплеск сепаратистских настроений с высокой вероятностью произойдёт и в Шотландии. Страсти по Брекзиту уже привели к стремительному росту сторонников её независимости. Проведенные лордом Эшкрофтом социологические опросы выявили преимущество сторонников выхода из состава Великобритании. По данным этих опросов, даже сторонники «единой и неделимой» Великобритании не верят, что страна сохранит единство.

3 сентября премьер-министр Шотландии и лидер выступающей за независимость Шотландской национальной партии Николя Стерджен представила программу своего правительства, в которой сообщается о планах повторного референдума о выходе из состава Соединённого Королевства. В программе говорится: «Текущий политический и конституционный кризис подчеркивает важность обеспечения права Шотландии на определение нашего собственного будущего. Поскольку решения правительства Великобритании все больше идут против интересов и демократических пожеланий народа Шотландии, как никогда важно, чтобы мы совершили необходимые шаги для проведения референдума о независимости».

В программе правительства Шотландии сказано также, что референдум будет проведён независимо от того, каким будет Брекзит и будет ли он вообще: «Независимо от того, что произойдет в течение следующих нескольких месяцев, последние три года показали нам, что интересы Шотландии не обслуживаются правительством в Вестминстере. Поэтому правительство Шотландии готовится позволить народу Шотландии выбрать будущее, которое будет наилучшим для нашей страны».

Ростки сепаратизма появились и в Уэльсе. Так, в июле депутаты десяти муниципальных советов графства Gwynedd в Северном Уэльсе проголосовали за независимость Уэльса. Прошли довольно многочисленные марши в поддержку независимости Уэльса. Число валлийцев, поддерживающих курс на независимость Уэльса, пока невелико: согласно социологическому опросу в мае сего года, их около 11 процентов. Однако в сентябре 2017 года сепаратистов в Уэльсе было всего 6 процентов.

В отличие от Шотландии и Северной Ирландии, Уэльс проголосовал за выход из Евросоюза (53% против 47%), но, по словам лидера местной националистической партии Plaid Cymru Адама Прайса, Брекзит стал «ракетой-носителем» сепаратистских настроений.

Валлийские сепаратисты считают, что им сейчас важно заложить основу для выхода из состава Соединённого Королевства, «чтобы быть готовыми, когда Шотландия уйдет и Северная Ирландия воссоединится [с Ирландией]».

Если сепаратистские настроения в Шотландии и Уэльсе пока носят мирный характер, то в Северной Ирландии картина иная. Местные чиновники поделились с американским изданием Business Insider своими опасениями: жёсткий Брекзит «откроет новую эру насилия и любые таможенные проверки, скорее всего, вскоре станут причиной и мирного гражданского неповиновения, и объектом террористических атак».

И даже если Брекзит не состоится, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс уже не свернут с пути, уводящего их из альянса с надменным Лондоном. Великобритании будет трудно, если вообще возможно, остаться Великой Британией.