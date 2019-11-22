За крышу платить думаете? Америка требует деньги за свои военные базы • 95 • Аналитика

США хотят монетизировать свое военное присутствие в других странах мира. План прост и дерзок: заставить те государства, на территории которых находятся военные базы и войсковые континенты США платить Вашингтону за защиту. Впрочем, союзникам и сейчас содержание американских войск обходится недешево.



Где находятся американские военные базы?

Сегодня США лидируют среди всех стран мира по количеству зарубежных военных баз и войсковых частей, размещенных в других государствах. Американские солдаты присутствуют в Азии, Африке, Европе, Океании, Латинской Америке. Примерно 190 тысяч американских солдат и офицеров находятся за пределами США и проходят военную службу на территории иностранных государств.





Общее количество военных баз США в иностранных государствах давно перевалило за семь сотен. Флот, авиация, морская пехота, сухопутные войска – за пределами «американского отечества» служат представители всех видов вооруженных сил и родов войск. Так, объекты и базы ВВС США находятся в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии, Сингапуре, Южной Корее, Японии, Турции, Нигере, Австралии, на Гуаме, в Гондурасе, на Гренландии, в Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии.



ВМС США базируются в Бахрейне, на Кубе, в Италии, Испании, Греции, Южной Корее, Японии, не говоря уже о возможности использования портов и военно-морских баз многочисленных союзников США по Североатлантическому альянсу. Пользуются американские военные корабли и портами третьих стран, в том числе и той же Украины, куда сейчас ВМС США зачастили с визитами своих кораблей.





За границей базируются и американские сухопутные войска. Их базы находятся в Германии, Италии, Косово, Японии, Южной Корее, Кувейте, Израиле и Афганистане. Кроме того, военнослужащие американских сухопутных войск находятся в Сирии и Ираке. В Джибути, Бразилии и на Кубе, а также в ОАЭ, Японии, Германии и Афганистане размещаются и военнослужащие Корпуса морской пехоты США.



В Восточной Европе американские военные объекты находятся в Польше, Румынии, а в прибалтийских республиках военнослужащие США находятся на базах НАТО. Кроме того, американские военные – частые гости в Грузии и на Украине, в республиках Центральной Азии.



Корейцы и японцы платят за американские военные базы

Естественно, что столь значительный список военных баз за пределами страны требует очень существенного финансирования из средств бюджета США. Для Вашингтона одной из главных задач всегда было добиться максимального сокращения расходов на зарубежную военную инфраструктуру. Но после избрания Дональда Трампа президентом страны эта задача стала просто идеей фикс. Американское руководство требует от стран, на территории которых находятся американские военные базы, не просто выплачивать определенные суммы, но и наращивать объемы финансирования.





При этом на иностранные государства возлагаются обязанности не только по финансированию обеспечения военных баз и контингентов, но и просто «плата за крышу». В Вашингтоне считают, что за само по себе присутствие американских войск уже надо платить, поскольку иностранные государства посредством американских солдат обеспечивают защиту собственной территории и своих национальных интересов.



Впрочем, для некоторых государств американское военное присутствие действительно весьма значимо, так как предстает своего рода гарантией от враждебных действий со стороны сильных соседних государств. Например, в присутствии американской армии заинтересованы в Японии и Южной Корее, поскольку соседство с Китаем и Северной Кореей рассматривается в Токио и Сеуле как потенциальная опасность. Американские военные базы в данном ключе выступают в качестве гарантии от нападения или даже просто силового давления со стороны КНР и КНДР.



Недавно во время переговоров с представителями южнокорейского руководства американские дипломаты заявили о повышении платы за размещение американских войск до 4,76 млрд долларов. Таким образом, Госдеп продемонстрировал, что готов выполнять задачу президента Трампа по взиманию с иностранных государств платы за присутствие вооруженных сил США на их территории.



У Южной Кореи пока не остается иного выхода, кроме как платить американцам. Кстати, войска США в этой стране находятся с 1953 года. Америка разместила свой контингент после Корейской войны и очень долго не брала денег за его присутствие. У Южной Кореи в середине ХХ века их и не было – это была еще отсталая страна с аграрной экономикой. Но потом ситуация изменилась и США с начала 1990-х годов стали получать первые отчисления.



Но в 1990-е – 2000-е годы платежи расходовались на обеспечение деятельности самих баз в Южной Корее – на строительство и ремонт объектов инфраструктуры, заработную плату наемного персонала, услуги по обслуживанию базы и военных. Теперь американской администрации этого показалось мало и она хочет заставить южнокорейские власти платить за сам факт присутствия американских военных на Корейском полуострове.





Кстати, в Южной Корее в настоящее время дислоцируется около 25 тысяч американских военнослужащих – один из крупнейших контингентов вооруженных сил США за рубежом размещается именно здесь. В соседней Японии базируется еще 40 тысяч американских военных, которые присутствуют в Стране восходящего солнца с конца 1940-х годов. С 1976 года, когда Вашингтон и Токио заключили контракт на размещение американских войск на японской территории, стоимость платы за военное присутствие регулярно росла. Но сейчас она снижается.



В Японии, в отличие от Южной Кореи, общественность, да и многие политические деятели настроены весьма негативно в отношении присутствия американских войск. Следует понимать, что Япония долгое время была державой даже не регионального, а мирового уровня и, хотя она и потерпела жесточайшее поражение во Второй мировой войне, а боевой дух японцев, как часто говорят, уже не тот, но все равно присутствие американских военных многими воспринимается как унижение страны, как национальный позор.



Но и сами американцы на японской земле ведут себя отвратительно. Так, на Окинаве, где дислоцируется американский контингент, военнослужащие армии США совершили массу общеуголовных преступлений – от грабежей до изнасилований несовершеннолетних. Японцы обеспокоены и вредом, который американское военное присутствие наносит окружающей среде островного государства. В стране регулярно проходят массовые акции протеста против американского военного присутствия.



В этих условиях и сами США понимают, что повышать плату за присутствие своих войск нецелесообразно – можно вообще создать ситуацию, когда вопрос о военных базах в Японии будет поставлен ребром и их придется убирать, что невыгодно и самим американцам. Поэтому даже жесткий в финансовых вопросах Дональд Трамп понимает: японские власти на повышение стоимости присутствия американских войск не согласятся, а уговаривать их бесполезно.



Спорная ситуация в Европе

Второй по численности и мощи американский военный контингент после Японии и Южной Кореи базируется на территории европейских стран – союзников США по НАТО. Американские военные базы и войсковые части размещены практически во всех европейских странах от Португалии и Испании до Латвии и Польши, от Дании до Греции. В ряде европейских государств размещено и американское ядерное оружие.



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Общая численность американских войск, размещенных в Европе, варьирует в пределах 65-70 тысяч военнослужащих. Более половины из них – около 35 тысяч человек – размещаются в Германии. Американцы находятся здесь со времен победы над Третьим Рейхом. Причем если Россия свои войска из Германии давно вывела, то американцы так и не освободили немецкие земли от своего присутствия.



Размещая свои войска в Германии, США преследуют сразу две главные задачи. Первая задача – демонстрационная: Германия – это центр Европы и сильнейшая европейская страна, поэтому присутствие американских войск подчеркивает общее доминирование США в Европе. Ну и противостояние России также не стоит сбрасывать со счетов.



Вторая задача – логистическая. Именно в Германии оборудованы наиболее удобные и эффективные с точки зрения боевого применения американские военные базы, которые позволяют успешно действовать на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Без германских баз американцам было бы куда сложнее действовать в Афганистане, Ираке, Сирии или Ливии. Ключевую роль в американской военной логистике играет знаменитая авиационная база Рамштайн, через которую США и перебрасывала свои военные контингенты и военную технику в Сирию.



Если американская армия покинет Германию, то Вашингтону придется с нуля создавать аналогичную военную инфраструктуру в каком-либо другом государстве. Для США это будет очень дорого, а главное – затратно по времени. На какой-то период американские вооруженные силы из-за вывода с германской территории изрядно потеряют в боеспособности и мобильности. Поэтому в Вашингтоне и вынуждены закрывать глаза на позицию немецкого руководства, не желающего тратить более 1 млрд долларов на содержание американского контингента. Ведь если американцы уйдут из Германии, то хуже будет им самим, а отнюдь не немцам.



Помимо Германии, 12 тысяч американских солдат находится в Италии, 8 тысяч – в Великобритании, 3 тысячи – в Испании, остальные – в Португалии, Бельгии, Нидерландах, Греции и ряде других государств. От этих европейских стран США получают около 1,5 млрд долларов в совокупности на содержание своих военных объектов. В Вашингтоне считают такую сумму довольно малой, поэтому и требуют от Европы наращивать свои военные расходы.





Пожалуй, с американской позицией однозначно согласна лишь Польша. Патологические русофобы, находящиеся у власти в этой стране, готовы платить Вашингтону даже 2 млрд долларов, лишь бы американская администрация пошла на дальнейшее наращивание военного присутствия в Польше. В Варшаве считают, что Россия очень сильно угрожает национальной безопасности польского государства и видят в американских войсках заступников перед возможной российской агрессией.



Впрочем, польское руководство конечно хочет получать от присутствия войск США на своей территории и определенные преференции. Во-первых, это возможность отмывать неплохие суммы из бюджета страны. Во-вторых, американские военные базы – это все же рабочие места для польских граждан, это возможность строительства новых объектов инфраструктуры, открытия бизнесов. То есть для польской экономики американское военное присутствие скорее выгодно, а говорить о национальной гордости при действующей системе «внешнего управления» не приходится.



Однако шантаж Трампа выводом американских войск и баз из других государств не стоит воспринимать всерьез. В действительности США никогда не пойдут добровольно на то, чтобы убрать свои войска из Европы и Азии. Ведь в этом случае они лишатся возможности контролировать обстановку практически во всех важнейших регионах мира, да и стоимость вывода войск и объектов инфраструктуры не будет столь низкой. США хотят монетизировать свое военное присутствие в других странах мира. План прост и дерзок: заставить те государства, на территории которых находятся военные базы и войсковые континенты США платить Вашингтону за защиту. Впрочем, союзникам и сейчас содержание американских войск обходится недешево.Сегодня США лидируют среди всех стран мира по количеству зарубежных военных баз и войсковых частей, размещенных в других государствах. Американские солдаты присутствуют в Азии, Африке, Европе, Океании, Латинской Америке. Примерно 190 тысяч американских солдат и офицеров находятся за пределами США и проходят военную службу на территории иностранных государств.Общее количество военных баз США в иностранных государствах давно перевалило за семь сотен. Флот, авиация, морская пехота, сухопутные войска – за пределами «американского отечества» служат представители всех видов вооруженных сил и родов войск. Так, объекты и базы ВВС США находятся в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии, Сингапуре, Южной Корее, Японии, Турции, Нигере, Австралии, на Гуаме, в Гондурасе, на Гренландии, в Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии.ВМС США базируются в Бахрейне, на Кубе, в Италии, Испании, Греции, Южной Корее, Японии, не говоря уже о возможности использования портов и военно-морских баз многочисленных союзников США по Североатлантическому альянсу. Пользуются американские военные корабли и портами третьих стран, в том числе и той же Украины, куда сейчас ВМС США зачастили с визитами своих кораблей.За границей базируются и американские сухопутные войска. Их базы находятся в Германии, Италии, Косово, Японии, Южной Корее, Кувейте, Израиле и Афганистане. Кроме того, военнослужащие американских сухопутных войск находятся в Сирии и Ираке. В Джибути, Бразилии и на Кубе, а также в ОАЭ, Японии, Германии и Афганистане размещаются и военнослужащие Корпуса морской пехоты США.В Восточной Европе американские военные объекты находятся в Польше, Румынии, а в прибалтийских республиках военнослужащие США находятся на базах НАТО. Кроме того, американские военные – частые гости в Грузии и на Украине, в республиках Центральной Азии.Естественно, что столь значительный список военных баз за пределами страны требует очень существенного финансирования из средств бюджета США. Для Вашингтона одной из главных задач всегда было добиться максимального сокращения расходов на зарубежную военную инфраструктуру. Но после избрания Дональда Трампа президентом страны эта задача стала просто идеей фикс. Американское руководство требует от стран, на территории которых находятся американские военные базы, не просто выплачивать определенные суммы, но и наращивать объемы финансирования.При этом на иностранные государства возлагаются обязанности не только по финансированию обеспечения военных баз и контингентов, но и просто «плата за крышу». В Вашингтоне считают, что за само по себе присутствие американских войск уже надо платить, поскольку иностранные государства посредством американских солдат обеспечивают защиту собственной территории и своих национальных интересов.Впрочем, для некоторых государств американское военное присутствие действительно весьма значимо, так как предстает своего рода гарантией от враждебных действий со стороны сильных соседних государств. Например, в присутствии американской армии заинтересованы в Японии и Южной Корее, поскольку соседство с Китаем и Северной Кореей рассматривается в Токио и Сеуле как потенциальная опасность. Американские военные базы в данном ключе выступают в качестве гарантии от нападения или даже просто силового давления со стороны КНР и КНДР.Недавно во время переговоров с представителями южнокорейского руководства американские дипломаты заявили о повышении платы за размещение американских войск до 4,76 млрд долларов. Таким образом, Госдеп продемонстрировал, что готов выполнять задачу президента Трампа по взиманию с иностранных государств платы за присутствие вооруженных сил США на их территории.У Южной Кореи пока не остается иного выхода, кроме как платить американцам. Кстати, войска США в этой стране находятся с 1953 года. Америка разместила свой контингент после Корейской войны и очень долго не брала денег за его присутствие. У Южной Кореи в середине ХХ века их и не было – это была еще отсталая страна с аграрной экономикой. Но потом ситуация изменилась и США с начала 1990-х годов стали получать первые отчисления.Но в 1990-е – 2000-е годы платежи расходовались на обеспечение деятельности самих баз в Южной Корее – на строительство и ремонт объектов инфраструктуры, заработную плату наемного персонала, услуги по обслуживанию базы и военных. Теперь американской администрации этого показалось мало и она хочет заставить южнокорейские власти платить за сам факт присутствия американских военных на Корейском полуострове.Кстати, в Южной Корее в настоящее время дислоцируется около 25 тысяч американских военнослужащих – один из крупнейших контингентов вооруженных сил США за рубежом размещается именно здесь. В соседней Японии базируется еще 40 тысяч американских военных, которые присутствуют в Стране восходящего солнца с конца 1940-х годов. С 1976 года, когда Вашингтон и Токио заключили контракт на размещение американских войск на японской территории, стоимость платы за военное присутствие регулярно росла. Но сейчас она снижается.В Японии, в отличие от Южной Кореи, общественность, да и многие политические деятели настроены весьма негативно в отношении присутствия американских войск. Следует понимать, что Япония долгое время была державой даже не регионального, а мирового уровня и, хотя она и потерпела жесточайшее поражение во Второй мировой войне, а боевой дух японцев, как часто говорят, уже не тот, но все равно присутствие американских военных многими воспринимается как унижение страны, как национальный позор.Но и сами американцы на японской земле ведут себя отвратительно. Так, на Окинаве, где дислоцируется американский контингент, военнослужащие армии США совершили массу общеуголовных преступлений – от грабежей до изнасилований несовершеннолетних. Японцы обеспокоены и вредом, который американское военное присутствие наносит окружающей среде островного государства. В стране регулярно проходят массовые акции протеста против американского военного присутствия.В этих условиях и сами США понимают, что повышать плату за присутствие своих войск нецелесообразно – можно вообще создать ситуацию, когда вопрос о военных базах в Японии будет поставлен ребром и их придется убирать, что невыгодно и самим американцам. Поэтому даже жесткий в финансовых вопросах Дональд Трамп понимает: японские власти на повышение стоимости присутствия американских войск не согласятся, а уговаривать их бесполезно.Второй по численности и мощи американский военный контингент после Японии и Южной Кореи базируется на территории европейских стран – союзников США по НАТО. Американские военные базы и войсковые части размещены практически во всех европейских странах от Португалии и Испании до Латвии и Польши, от Дании до Греции. В ряде европейских государств размещено и американское ядерное оружие.Общая численность американских войск, размещенных в Европе, варьирует в пределах 65-70 тысяч военнослужащих. Более половины из них – около 35 тысяч человек – размещаются в Германии. Американцы находятся здесь со времен победы над Третьим Рейхом. Причем если Россия свои войска из Германии давно вывела, то американцы так и не освободили немецкие земли от своего присутствия.Размещая свои войска в Германии, США преследуют сразу две главные задачи. Первая задача – демонстрационная: Германия – это центр Европы и сильнейшая европейская страна, поэтому присутствие американских войск подчеркивает общее доминирование США в Европе. Ну и противостояние России также не стоит сбрасывать со счетов.Вторая задача – логистическая. Именно в Германии оборудованы наиболее удобные и эффективные с точки зрения боевого применения американские военные базы, которые позволяют успешно действовать на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Без германских баз американцам было бы куда сложнее действовать в Афганистане, Ираке, Сирии или Ливии. Ключевую роль в американской военной логистике играет знаменитая авиационная база Рамштайн, через которую США и перебрасывала свои военные контингенты и военную технику в Сирию.Если американская армия покинет Германию, то Вашингтону придется с нуля создавать аналогичную военную инфраструктуру в каком-либо другом государстве. Для США это будет очень дорого, а главное – затратно по времени. На какой-то период американские вооруженные силы из-за вывода с германской территории изрядно потеряют в боеспособности и мобильности. Поэтому в Вашингтоне и вынуждены закрывать глаза на позицию немецкого руководства, не желающего тратить более 1 млрд долларов на содержание американского контингента. Ведь если американцы уйдут из Германии, то хуже будет им самим, а отнюдь не немцам.Помимо Германии, 12 тысяч американских солдат находится в Италии, 8 тысяч – в Великобритании, 3 тысячи – в Испании, остальные – в Португалии, Бельгии, Нидерландах, Греции и ряде других государств. От этих европейских стран США получают около 1,5 млрд долларов в совокупности на содержание своих военных объектов. В Вашингтоне считают такую сумму довольно малой, поэтому и требуют от Европы наращивать свои военные расходы.Пожалуй, с американской позицией однозначно согласна лишь Польша. Патологические русофобы, находящиеся у власти в этой стране, готовы платить Вашингтону даже 2 млрд долларов, лишь бы американская администрация пошла на дальнейшее наращивание военного присутствия в Польше. В Варшаве считают, что Россия очень сильно угрожает национальной безопасности польского государства и видят в американских войсках заступников перед возможной российской агрессией.Впрочем, польское руководство конечно хочет получать от присутствия войск США на своей территории и определенные преференции. Во-первых, это возможность отмывать неплохие суммы из бюджета страны. Во-вторых, американские военные базы – это все же рабочие места для польских граждан, это возможность строительства новых объектов инфраструктуры, открытия бизнесов. То есть для польской экономики американское военное присутствие скорее выгодно, а говорить о национальной гордости при действующей системе «внешнего управления» не приходится.Однако шантаж Трампа выводом американских войск и баз из других государств не стоит воспринимать всерьез. В действительности США никогда не пойдут добровольно на то, чтобы убрать свои войска из Европы и Азии. Ведь в этом случае они лишатся возможности контролировать обстановку практически во всех важнейших регионах мира, да и стоимость вывода войск и объектов инфраструктуры не будет столь низкой. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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