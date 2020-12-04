Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано&qu...
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемон...
Озвучен срок распада Украины
Главная / Политика

За Крым ответят: Киев вводит санкции против европейцев

04 декабря 2020, 16:40  •  230 • Политика
Фото: pixabay.com
Рестрикции объявят за строительство на российском полуострове
Украина вводит санкции против европейцев из-за Крыма. Они направлены на венское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au, заявили в МИД Незалежной.
В Киеве не смирятся с сотрудничеством компании из Европы и России. Также не позволят игнорировать политику непризнания "оккупации" полуострова, пояснил решение о рестрикциях уполномоченный министерства по санкционным вопросам Алексей Макеев.
Запущен уголовный процесс, соответствующим лицам запрещено въезжать на территорию Украины (под нею в ведомстве подразумевают и Крым). В ЕС отправлено сообщение о "противоправных действиях" Coop Himmelb(l)au. Будут поставлены в известность и США", пригрозил чиновник.
Сыр-бор разгорелся из-за планов венского архитектурного бюро построить в Севастополе здание оперного театра. Посол Незалежной в Австрии Александр Щерба предупредил эту компанию о введении санкций в начале этой недели. Архитектору Вольф Д. Приксу он звонил еще в октябре, но тот отреагировал с юмором – сказал, что "на отдых в Чернобыль" не собирается.
Бюро будет возводить не АЭС или казарму, а оперу, добавил архитектор. И в заключение отметил, что строительство этого культурного объекта не подпадает под санкции, введенные ЕС.
Между тем власти Австрии проводят проверку действий Coop Himmelb(l)au в Крыму. А также разбираются, насколько законны санкции Киева. Австрия, как принято в Евросоюзе, считает Крым и Севастополь частью украинской территории, напомнили в среду в Министерстве иностранных дел страны, передает издание Kurier.
В конце ноября в ЕС заговорили об отмене санкций против России из-за Украины. Рестрикции, связанные с ситуацией в Донбассе, нужно заменить на конструктивный диалог, призвал один из депутатов Европарламента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



230
Источник
Похожие новости
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
04 декабря 2020, 06:35
Турция и США разругались в НАТО из-за "подарка" Кремлю
04 декабря 2020, 10:15
Лукашенко нашли единственно возможного преемника
04 декабря 2020, 01:05
Оппозицию поставили в неудобное положение: "А то у нас какая-то невиданная форма демократии"
04 декабря 2020, 10:15
Захарова рассказала о позоре Украины
04 декабря 2020, 01:05
ЕС снова обвинил Россию: "Такая угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа"
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 декабря 2020, 02:55
Парламент Молдовы отказался подчиняться Майе Санду
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное уби...
04 декабря 2020, 06:35
Турция и США разругались в НАТО из-за "подарка" Кремлю
04 декабря 2020, 04:45
Задачку от ЦРУ раскусили в два счёта: "Ребята, пора перестать играть в игры"...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 ноября 2020, 07:15
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт видит пузырь, уже с соплями"
28 ноября 2020, 21:20
"А кто он вообще такой?": Навальный решил раскулачить Россию на деньги ЕС
01 декабря 2020, 14:25
Бунт "политического самоубийцы": Разошедшуюся Санду остудили сами молдаване
01 декабря 2020, 00:40
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "красный от крови" Днестр
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
01 декабря 2020, 00:40
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в стратосфере
28 ноября 2020, 23:10
"Во Байден даёт!": Сатановский предложил "избранному президенту" США нагнуть Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.