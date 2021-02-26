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За Крым: на Украине призвали испепелить Москву и поджечь Россию
26 февраля 2021, 13:55 • 133 • Политика
В Незалежной стихами продолжают разжигать ненависть между народами двух стран
Украина отличилась в очередной раз. В одном из городов страны развесили плакаты и призывами испепелить Москву и поджечь Россию за Крым.
Об этом сообщил бывший депутат Верховной радыАлексей Журавко. Он поместил в соцсетях фото, на которых показаны улица и "достопримечательность", которая дает понять, что в Незалежной продолжают разжигать ненависть между народами двух стран.
Экс-парламентарий указал в "Твиттер", что подобные билборды появились в Херсоне и области. И пересказал по-русски надпись в стихах: "Не вернешь, Путин, Крым, всю Москву испепелим. И над пожарищем России скажем: "Слава Украине!"
А во "Вконтакте" Журавко прокомментировал жестче. Он сообщил, что плакаты "очередная дурь неадекватных деляг" и заклеймил не желающих "искать компромисс, примирение", назвав "идиотами", а также "сумасшедшими и дурными", оценив их действия как "просто бред". В заключение бывший депутат отметил, что "так разжигают ненависть между народами и государствами".
Подписчики согласились с мнением парламентария. Одни напомнили уроки истории ("Ну-да, ну-да... Французы тоже на Москву ходили, турки тоже Крым хотели вернуть. И чем всё закончилось? Ох не учит украинцев прошлое, не учит..."). Другие оценили иронично("У России Крым, на Украине плакат....Ну это нормально"), а третьи потребовали "судить разжигателей агрессии по всей серьёзности!"
Ранее перед посольством РФ в Киеве установили билборд "Крым – это Украина". Интернет-пользователи резко отреагировали на это. Они посоветовали властям Незалежной развернуть плакат к "замурованным" окнам дипмиссии и танцевать у здания в национальных костюмах.
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