За Крым - не только словами, Россию гнуть под санкциями: Новый "номер 95-го квартала" от Зеленского

В Киеве открылся саммит Ялтинской Европейской стратегии (YES). Спикером выступил президент Украины Владимир Зеленский. В его речи было немало громких заявлений в адрес России. Например, он призвал западных партнеров продолжить гнуть нашу страну под санкциями. И даже сравнил рестрикции с налогом для миропорядка.

"Санкции – это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите - это налог ради мира, - заявил Зеленский. - И пока мир не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены".

Впрочем, его тут же осадил президент Финляндии. Саули Ниинистё выступил следом за Зеленским и напомнил о том, что подобные заявления в духе того, что "в результате санкций российская экономика рухнет и они должны будут отступить" уже долго звучат.

"Этого не случилось и боюсь, что в ближайшем будущем этого и не случится", - осадил украинского коллегу Ниинистё, напомнив ему про недавний обмен, о котором договорились президенты России и Украины.

Обмену-2 быть?

К слову, про обмен Зеленский тоже упомянул в своей речи. Он подтвердил - в настоящее время ведется подготовка нового этапа обмена удерживаемыми лицами с Россией. По его словам, сейчас уже готовятся списки.

"Об этом мы будем договариваться и в Минске и в нормандском процессе", - заявил президент Украины во время форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Напомним, ранее во время первого этапа обмена, Россия отдала Киеву осужденного на 20 лет по террористической статье режиссера Олега Сенцова, а также арестованных после провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.

В Москву же отправились главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, а также волонтер Игорь Кимаковский, и "ценный свидетель" по делу МН17 Владимир Цемах. Нидерданды, к слову, теперь считают его уже не "свидетелем", а подозреваемым.

Кого обменяют следующим, пока остается под вопросом.

Украинский омбудсмен Денисова сообщила, что список для нового обмена Киев якобы уже передал Москве

Про Крым спросит у Трампа?

Владимир Зеленский также заявил, что Украина будет бороться за возвращение Крыма "не только словами".

"Что касается Крыма, то я думаю, что самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма, - сказал он. - Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами".

Он добавил, что идеи сейчас уже разрабатывают, но озвучивать их не стал. Зато упомянул, что у него скоро встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, после кровавого Майдана в Киеве в 2014 году в Крыму был проведен референдум, на котором абсолютное большинство жителей (98 процентов) высказались за возвращение в состав России. Однако, в Киеве, США и ряде западных стран результаты референдума до сих пор не признают, а Крым считают "оккупированным" и "аннексированным" Россией.

В нашей стране уже давно поставили точку на спекуляции по теме возвращения Крыма.

Телеведущая Ольга Скабеева у себя в телеграм-канале иронии в адрес Зеленского не сдержала, опубликовав "спойлер" по "возвращению" Крыма.

"Спойлер: один из сценариев - посоветоваться с Дональдом Трампом (встреча в конце сентября), ещё один- новые санкции, - отметила телеведущая. - Ну то есть без креатива совсем".

Новый "номер 95-го квартала"

Руководитель информационного агентства "News Front" Константин Кнырик прокомментировал в беседе с Царьградом заявление Зеленского о Крыме. Эксперт не думает, что он говорит о силовом решении вопроса - украинская армия подкачала.

"Уровень подготовленности, смелости и боеспособности украинской армии мы все видели на Донбассе, - отметил собеседник. - Я думаю, разговор идёт об увеличении давления, в том числе информационно-пропагандистскими методами, санкционными методами. Эта наша положительная риторика в отношении обменов, первый шаг какой-то. А на Украине это событие развернули в информационном пространстве с точностью до наоборот. То есть всё украинское информационное пространство говорит о том, что они дожали Россию, они додавили Россию, они заставили Россию передать их героев, и точно так же, как Россия пошла на этот шаг, точно так же она отдаст Донбасс и отдаст Крым".

По мнению Кнырика, "будет информационно-пропагандистская деятельность и попытки давить на Россию через каких-то заинтересованных третьих лиц".

При это он не исключил, что эти попытки будут и через Нормандский формат.

"Более того, я знаю, сейчас активным образом идёт обсуждение необходимости переформата Минских соглашений. И один из вопросов, как провокация, чтобы не исполнять эти Минские соглашения, рассматривается вопрос о включении в Минские соглашения Крыма, - отметил собеседник. - То есть я знаю, что на уровне экспертном, на уровне тех людей, которые принимают решение, на Украине идёт обсуждение даже такого формата. Соответственно, это будет набор определённых провокаций, за которыми не будет стоять никаких действий".

По мнению эксперта, вообще всё президентство Зеленского проходит под эгтдой "минимум действий, максимум слов".

"То есть пока это всё - номер 95-го квартала", - отметил собеседник.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Зеленского на саммите YES. Он отметил, что начало Россией и Украиной нового этапа освобождения удерживаемых лиц требует кропотливой и растянутой по времени работы.

А вот слова Зеленского о продлении санкций против России в Кремле ожидаемо встретили негативно.

"Есть уже набор тезисов. Может быть они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту", - подчеркнул Песков.

Он также указал на то, что рестрикции - "обоюдоострое оружие" и никому пользы не приносит, да и проблему разрешить не позволяет.

"И в целом не несет ничего хорошего - ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции", - резюмировал представитель Кремля.