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За Крым - не только словами, Россию гнуть под санкциями: Новый "номер 95-го квартала" от Зеленского
13 сентября 2019, 15:24 • 151 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд громких заявлений во время саммита Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве. В том числе заявил о том, что будет бороться за Крым не только словами, призвал западных партнеров и дальше гнуть Россию под санкциями, а также сообщил о подготовке нового обмена заключенными между Москвой и Киевом. Эксперт полагает, что это лишь новый "номер 95-го квартала", а все президентство Зеленского проходит под эгидой "минимум действий, максимум слов".
В Киеве открылся саммит Ялтинской Европейской стратегии (YES). Спикером выступил президент Украины Владимир Зеленский. В его речи было немало громких заявлений в адрес России. Например, он призвал западных партнеров продолжить гнуть нашу страну под санкциями. И даже сравнил рестрикции с налогом для миропорядка.
"Санкции – это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите - это налог ради мира, - заявил Зеленский. - И пока мир не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены".
Впрочем, его тут же осадил президент Финляндии. Саули Ниинистё выступил следом за Зеленским и напомнил о том, что подобные заявления в духе того, что "в результате санкций российская экономика рухнет и они должны будут отступить" уже долго звучат.
"Этого не случилось и боюсь, что в ближайшем будущем этого и не случится", - осадил украинского коллегу Ниинистё, напомнив ему про недавний обмен, о котором договорились президенты России и Украины.
Обмену-2 быть?
К слову, про обмен Зеленский тоже упомянул в своей речи. Он подтвердил - в настоящее время ведется подготовка нового этапа обмена удерживаемыми лицами с Россией. По его словам, сейчас уже готовятся списки.
"Об этом мы будем договариваться и в Минске и в нормандском процессе", - заявил президент Украины во время форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).
Напомним, ранее во время первого этапа обмена, Россия отдала Киеву осужденного на 20 лет по террористической статье режиссера Олега Сенцова, а также арестованных после провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
В Москву же отправились главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, а также волонтер Игорь Кимаковский, и "ценный свидетель" по делу МН17 Владимир Цемах. Нидерданды, к слову, теперь считают его уже не "свидетелем", а подозреваемым.
Кого обменяют следующим, пока остается под вопросом.
Украинский омбудсмен Денисова сообщила, что список для нового обмена Киев якобы уже передал Москве
Про Крым спросит у Трампа?
Владимир Зеленский также заявил, что Украина будет бороться за возвращение Крыма "не только словами".
Он добавил, что идеи сейчас уже разрабатывают, но озвучивать их не стал. Зато упомянул, что у него скоро встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, после кровавого Майдана в Киеве в 2014 году в Крыму был проведен референдум, на котором абсолютное большинство жителей (98 процентов) высказались за возвращение в состав России. Однако, в Киеве, США и ряде западных стран результаты референдума до сих пор не признают, а Крым считают "оккупированным" и "аннексированным" Россией.
В нашей стране уже давно поставили точку на спекуляции по теме возвращения Крыма.
Телеведущая Ольга Скабеева у себя в телеграм-канале иронии в адрес Зеленского не сдержала, опубликовав "спойлер" по "возвращению" Крыма.
Новый "номер 95-го квартала"
Руководитель информационного агентства "News Front" Константин Кнырик прокомментировал в беседе с Царьградом заявление Зеленского о Крыме. Эксперт не думает, что он говорит о силовом решении вопроса - украинская армия подкачала.
"Уровень подготовленности, смелости и боеспособности украинской армии мы все видели на Донбассе, - отметил собеседник. - Я думаю, разговор идёт об увеличении давления, в том числе информационно-пропагандистскими методами, санкционными методами. Эта наша положительная риторика в отношении обменов, первый шаг какой-то. А на Украине это событие развернули в информационном пространстве с точностью до наоборот. То есть всё украинское информационное пространство говорит о том, что они дожали Россию, они додавили Россию, они заставили Россию передать их героев, и точно так же, как Россия пошла на этот шаг, точно так же она отдаст Донбасс и отдаст Крым".
По мнению Кнырика, "будет информационно-пропагандистская деятельность и попытки давить на Россию через каких-то заинтересованных третьих лиц".
При это он не исключил, что эти попытки будут и через Нормандский формат.
По мнению эксперта, вообще всё президентство Зеленского проходит под эгтдой "минимум действий, максимум слов".
"То есть пока это всё - номер 95-го квартала", - отметил собеседник.
Реакция Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Зеленского на саммите YES. Он отметил, что начало Россией и Украиной нового этапа освобождения удерживаемых лиц требует кропотливой и растянутой по времени работы.
А вот слова Зеленского о продлении санкций против России в Кремле ожидаемо встретили негативно.
Он также указал на то, что рестрикции - "обоюдоострое оружие" и никому пользы не приносит, да и проблему разрешить не позволяет.
"И в целом не несет ничего хорошего - ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции", - резюмировал представитель Кремля.
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