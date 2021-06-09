«За копейку — восемь лет лишения свободы»: эксперты о последствиях признания ФБК Навального экстремистской организацией

Мосгорсуд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального, а также связанных с ним Фонда защиты прав граждан** и «Штабов Навального» экстремистскими организациями. Таким образом удовлетворён иск столичной прокуратуры, заявившей, что эти организации «под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Эксперты рассказали RT, как такое судебное решение может отразиться на участниках оппозиционных структур и чего теперь следует остерегаться законопослушным гражданам России.

У адвокатов ФБК есть десять суток на обжалование постановления Мосгорсуда, однако уже сейчас важно понимать, какие последствия наступят не только для участников и руководителей этих организаций, но и для всех остальных граждан, если жалоба будет подана, но в её удовлетворении будет отказано.

После вступления в законную силу решения Мосгорсуда руководителям ФБК, его сотрудникам и членам штабов Навального может грозить уголовное преследование по ст. 282.2 УК России (за создание экстремистской организации, вовлечение в её деятельность и участие в ней), сказал RT адвокат правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин.

Также на russian.rt.com Прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК экстремистской организацией

«До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации», — пояснил адвокат.

Приравнены к нацистской символике

Эксперт отметил, что решение суда о признании организации экстремистской не может иметь обратной силы, поэтому для тех, кто оказывал ФБК финансовую помощь ранее, последствий наступить не должно.

«Всем остальным, кто после вступления в законную силу решения суда продолжит финансировать эти организации, например с помощью донатов, или помогать им как волонтёр, будет грозить до восьми лет лишения свободы по статье УК о финансировании экстремистской деятельности», — разъяснил юрист.

Однако тем, кто продолжит финансирование ФБК и штабов Навального, придётся отвечать по всей строгости закона, подчёркивает политолог Сергей Карнаухов.

«Если кто-либо отправит даже копейку для поддержки экстремистской организации, включая донаты во время онлайн-стримов с использованием криптовалюты (способы и формы тут не важны), он может быть осуждён за эту копейку на восемь лет лишения свободы (по ст. 282.3 УК. — RT)», — заявил собеседник RT.

С момента вступления решения суда в силу будет запрещена и демонстрация символики, в том числе продукция с изображением логотипа ФБК, уточнил эксперт.

«Если какой-нибудь тинейджер наклеит на свой самокат наклейку с логотипами структур Навального и покажется в общественном месте, ему может грозить ответственность в виде административного ареста. После вынесения решения символика нацистов и структур Навального с правовой точки зрения будет считаться идентичной», — добавил политолог.

Также на russian.rt.com Минюст включил клон ФБК в реестр иноагентов из-за украинского финансирования

Поражены в гражданских правах

Несмотря на то что ответственность за пожертвования в пользу структур Навального до признания их экстремистскими никто не понесёт, причастные к их деятельности будут поражены в пассивном избирательном праве. Иными словами, они не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах.

Соответствующие поправки в федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах депутатов Государственной думы» были приняты парламентом 25 мая 2021 года, а 4 июня подписаны президентом Владимиром Путиным. В тот же день закон о поправках был опубликован на официальном портале pravo.gov.ru и вступил в силу.

Кроме того, согласно закону РФ «О средствах массовой информации», после вступления в силу решения суда о признании структур Навального экстремистскими все СМИ будут обязаны указывать, что эти организации запрещены на территории РФ.

«Текст сообщения должен содержать прямое указание на ликвидацию либо запрет деятельности таких организаций», — говорится в специальном разъяснении Роскомнадзора.

За неисполнение этих требований редакция и учредитель СМИ могут получить от Роскомнадзора предупреждение, а также понести административную ответственность.

Не исключено, однако, что и после окончательного признания структур Навального экстремистскими эти организации продолжат вести противозаконную деятельность, но уже «партизанскими методами». Такого мнения придерживается, в частности, политолог Олег Матвейчев.

Владельцы организаций будут использовать различные юридические хитрости, например создавать новые юрлица и обезличивать страницы, чтобы замаскировать свою истинную принадлежность, пояснил юрист Илья Ремесло.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.