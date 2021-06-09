Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НАТО поступило дерзкое требование с Украины: "Немедленно"
Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17
Американский инструктор, готовивший ВСУ, найден мёртвым на Львовщине
Коц об отъезде Гудкова на Украину: "Рисковый парень"
Главная / В России

«За копейку — восемь лет лишения свободы»: эксперты о последствиях признания ФБК Навального экстремистской организацией

09 июня 2021, 23:00  •  88 • В России
Мосгорсуд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального, а также связанных с ним Фонда защиты прав граждан** и «Штабов Навального» экстремистскими организациями. Таким образом удовлетворён иск столичной прокуратуры, заявившей, что эти организации «под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Эксперты рассказали RT, как такое судебное решение может отразиться на участниках оппозиционных структур и чего теперь следует остерегаться законопослушным гражданам России.
 
РИА Новости © Павел Бедняков
 

У адвокатов ФБК есть десять суток на обжалование постановления Мосгорсуда, однако уже сейчас важно понимать, какие последствия наступят не только для участников и руководителей этих организаций, но и для всех остальных граждан, если жалоба будет подана, но в её удовлетворении будет отказано.

После вступления в законную силу решения Мосгорсуда руководителям ФБК, его сотрудникам и членам штабов Навального может грозить уголовное преследование по ст. 282.2 УК России (за создание экстремистской организации, вовлечение в её деятельность и участие в ней), сказал RT адвокат правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин.

Также на russian.rt.com Прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК экстремистской организацией

«До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации», — пояснил адвокат.

Приравнены к нацистской символике

Эксперт отметил, что решение суда о признании организации экстремистской не может иметь обратной силы, поэтому для тех, кто оказывал ФБК финансовую помощь ранее, последствий наступить не должно.

«Всем остальным, кто после вступления в законную силу решения суда продолжит финансировать эти организации, например с помощью донатов, или помогать им как волонтёр, будет грозить до восьми лет лишения свободы по статье УК о финансировании экстремистской деятельности», — разъяснил юрист.

Однако тем, кто продолжит финансирование ФБК и штабов Навального, придётся отвечать по всей строгости закона, подчёркивает политолог Сергей Карнаухов.

«Если кто-либо отправит даже копейку для поддержки экстремистской организации, включая донаты во время онлайн-стримов с использованием криптовалюты (способы и формы тут не важны), он может быть осуждён за эту копейку на восемь лет лишения свободы (по ст. 282.3 УК. — RT)», — заявил собеседник RT.

С момента вступления решения суда в силу будет запрещена и демонстрация символики, в том числе продукция с изображением логотипа ФБК, уточнил эксперт.

«Если какой-нибудь тинейджер наклеит на свой самокат наклейку с логотипами структур Навального и покажется в общественном месте, ему может грозить ответственность в виде административного ареста. После вынесения решения символика нацистов и структур Навального с правовой точки зрения будет считаться идентичной», — добавил политолог.

Также на russian.rt.com Минюст включил клон ФБК в реестр иноагентов из-за украинского финансирования

Поражены в гражданских правах

Несмотря на то что ответственность за пожертвования в пользу структур Навального до признания их экстремистскими никто не понесёт, причастные к их деятельности будут поражены в пассивном избирательном праве. Иными словами, они не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах.  

Соответствующие поправки в федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах депутатов Государственной думы» были приняты парламентом 25 мая 2021 года, а 4 июня подписаны президентом Владимиром Путиным. В тот же день закон о поправках был опубликован на официальном портале pravo.gov.ru и вступил в силу.

Кроме того, согласно закону РФ «О средствах массовой информации», после вступления в силу решения суда о признании структур Навального экстремистскими все СМИ будут обязаны указывать, что эти организации запрещены на территории РФ.

«Текст сообщения должен содержать прямое указание на ликвидацию либо запрет деятельности таких организаций», — говорится в специальном разъяснении Роскомнадзора.

За неисполнение этих требований редакция и учредитель СМИ могут получить от Роскомнадзора предупреждение, а также понести административную ответственность.

Не исключено, однако, что и после окончательного признания структур Навального экстремистскими эти организации продолжат вести противозаконную деятельность, но уже «партизанскими методами». Такого мнения придерживается, в частности, политолог Олег Матвейчев.

Владельцы организаций будут использовать различные юридические хитрости, например создавать новые юрлица и обезличивать страницы, чтобы замаскировать свою истинную принадлежность, пояснил юрист Илья Ремесло.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
09 июня 2021, 16:35
«Не хотелось так, конечно»: в Сочи задержали стрелявшего в судебных приставов
08 июня 2021, 12:10
«Необходимо устранить несправедливость»: профсоюзы призвали Путина вмешаться в вопрос индексации пенсий
08 июня 2021, 16:45
«Душа так и не вышла на связь»: полицейский доказал незаконность своего увольнения после спиритического сеанса
09 июня 2021, 14:45
«Не могла поверить, что это произошло с нами»: жительница Ялты борется за лекарство для своего сына со СМА
09 июня 2021, 12:00
«Ограничения должны быть обоснованными и логичными»: в ГИБДД поддержали идею снижения скорости до 30 км/ч внутри городов
09 июня 2021, 00:05
«Для совместного использования с пешеходами»: Минтранс предложил запретить тяжёлым электросамокатам выезжать на тротуар
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2021, 13:05
"Волосы становятся дыбом": Американцев напугало русское реактивное оружие
09 июня 2021, 13:55
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украины
07 июня 2021, 06:55
НАТО поступило дерзкое требование с Украины: "Немедленно"
08 июня 2021, 01:15
На что готов Зеленский ради денег Европы: Назван худший сценарий
07 июня 2021, 16:05
Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17
03 июня 2021, 00:15
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
05 июня 2021, 10:00
Нас бомбардируют "волшебные самолеты": ущерб огромен
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.