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За конкретикой - в Пентагон: Псаки ушла от ответа об эсминце и оценке Путина

30 июня 2021, 22:25  •  102 • Политика
Пресс-секретарь Белого Дома США Джен Псаки ушла от ответа на вопрос об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море и отказалась комментировать слова президента Владимира Путина о том, что это была провокация. Псаки посоветовала журналистам обращаться за конкретикой в Пентагон.
По словам Псаки, контакты США с Россией после саммита в Женеве будут идти на уровне ниже президентского, однако Джо Байден заинтересован в том, чтобы был прогресс к стабильным и предсказуемым отношениям.
На вопрос журналиста о словах президента России Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море, Псаки ответила, что у неё нет ни деталей, по поводу координации американцев с британцами, чтобы опровергнуть это, ни чтобы подтвердить.
Она посоветовала журналисту обращаться "за какой-либо конкретикой" в Пентагон.
Ранее в среду во время ежегодной прямой линии Владимир Путин заявил, что ситуация с эсминцем была комплексной провокацией, которая "проводилась не только британцами, но и американцами".

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