За конкретикой - в Пентагон: Псаки ушла от ответа об эсминце и оценке Путина

Пресс-секретарь Белого Дома США Джен Псаки ушла от ответа на вопрос об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море и отказалась комментировать слова президента Владимира Путина о том, что это была провокация. Псаки посоветовала журналистам обращаться за конкретикой в Пентагон.

По словам Псаки, контакты США с Россией после саммита в Женеве будут идти на уровне ниже президентского, однако Джо Байден заинтересован в том, чтобы был прогресс к стабильным и предсказуемым отношениям.

На вопрос журналиста о словах президента России Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море, Псаки ответила, что у неё нет ни деталей, по поводу координации американцев с британцами, чтобы опровергнуть это, ни чтобы подтвердить.

Она посоветовала журналисту обращаться "за какой-либо конкретикой" в Пентагон.

Ранее в среду во время ежегодной прямой линии Владимир Путин заявил, что ситуация с эсминцем была комплексной провокацией, которая "проводилась не только британцами, но и американцами".