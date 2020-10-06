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За конфликт в Нагорном Карабахе надо отдать Горбачёва под суд - журналист
06 октября 2020, 10:40 • 4 • Политика
Как заявил журналист Никос Сидиропулос, за конфликт в Нагорном Карабахе надо отдать под суд первого президента СССР Михаила Горбачёва, при котором советские республики задумались о сепаратизме.
За конфликт в Нагорном Карабахе ответственность несёт бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Об этом РИА ФАН заявил журналист Федеральной национально-культурной автономии греков в России Никос Сидиропулос.
Он пояснил, что именно политика Горбачёва привела к тому, что отдельные представители национальных элит республик СССР начали говорить о национальном суверенитете, что вылилось в региональные конфликты. Финальным штрихом стало вмешательство Турции.
"Когда я был в сентябре 1987 года в Армении, все простые люди говорили, что вопрос с Карабахом решён - Горбачёв дал добро, Карабах будет армянским официально. Там наши люди - Ситарян, Аганбегян, папа Шахназарова Георгий Шахназаров, они всё это решили. Но я им сказал: так не получится, дорогие наши армянские братья, никто просто так ничего не даёт", - поделился воспоминаниями Никос Сидиропулос.
Он также раскритиковал Михаила Горбачёва за высказывание о том, что армяне и азербайджанцы должны сами договариваться. По мнению журналиста, бывшего советского лидера и членов его команды стоит отдать под трибунал, так как из-за их действий Москва утратила связь с реальностью, что и вылилось в парад суверенитетов и конфликт в Нагорном Карабахе.
"Это у нас такие правители были, они ничего не знали о том, что вся страна полыхает в национальных конфликтах", - добавил эксперт.
Как поведал телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, противостоящему Армении.
"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки вооружённых сил Азербайджана", - считает он.
В интервью Ura.ru старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов не исключил, что НАТО может выступить в качестве миротворца в Нагорном Карабахе. Поддерживающая Азербайджан Турция является членом альянса и может потребовать от своих союзников определиться с позицией по конфликту.
"В НАТО могут воспользоваться обострением, чтобы получить доступ к активной миротворческой деятельности. Это невыгодно России", - заявил Ярлыкапов.
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