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За кого из российских политиков проголосует миллион избирателей Донецка и Луганска?

12 мая 2021, 13:05  •  127 • Украина
Как сообщают киевские издания, на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей началась подготовка к думским выборам, которые пройдут этой осенью. Местные власти облагораживают избирательные участки, в типографиях ДНР и ЛНР печатают наглядную агитацию. Распространять её начнут в начале лета. Донбасс, таким образом, окончательно выпадает из украинского избирательного процесса, одновременно становясь неотъемлемой частью российского. За кого же проголосуют в народных республиках?
Недаром секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак позавчера подписал соглашение о сотрудничестве с «Союзом добровольцев Донбасса» – по его расчётам, не меньше полумиллиона голосов жителей народных республик могут упасть в копилку единороссов. К слову, упоминание Турчаком 500 000 избирателей с российскими паспортами – не вполне корректное. Российское гражданство получили вдвое больше жителей региона, не меньше миллиона человек, вот только примерно половина из них находится не в республиках, а перебралась в Крым и на Кубань. Это те, кто получил российские паспорта, минуя «промежуточную» процедуру получения паспортов ДНР и ЛНР, в 2014-2015 годах. Таким образом, «ЕдРо» в лице Турчака может получить на Донбассе (и в Крыму, куда, как шутят местные, перебралась вся донецкая Макеевка), не полмиллиона, а целый миллион дополнительных голосов. В перспективе. Если, конечно, конкуренты не испортят обедни.
Основные конкуренты – эсеры. Приглашение в партию командовавшего подразделением ополченцев Захара Прилепина может принести Сергею Миронову немалые дивиденды – сотни тысяч дополнительных голосов. Авторитет Прилепина на Донбассе довольно высок, и голосовать будут не столько за «Справедливую Россию», сколько именно за него. Так или иначе, но даже сотня-другая тысяч дополнительных голосов будут иметь для партии важное значение (на прошлых выборах за мироновцев отдали голоса порядка 3,3 миллионов избирателей со всей страны). Традиционно немало сторонников на Донбассе у коммунистов – ещё в украинские времена местный электорат ковал победы КПУ на выборах в Раду. Геннадий Зюганов регулярно подчёркивает, что Донбасс нужно присоединить к России по крымскому сценарию, и эти его заявления не остаются незамеченными в Луганске и Донецке. Так что «ЕдРо» держит нос по ветру небезосновательно – конкуренты не дремлют. А «Союз добровольцев» может помочь сагитировать колеблющихся.
По прикидкам местных социологов, предвыборный расклад пока примерно такой – за «Единую Россию» сегодня готовы проголосовать порядка 52-54 процентов российских граждан, проживающих в ДНР и ЛНР. Коммунистов и эсеров поддерживают 20 и 18 процентов избирателей соответственно. У ЛДПР поддержка на уровне 4-5 процентов.

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