За какие грехи русские в Прибалтике погибают в одиночку?

Всё русское поставлено под подозрение

На активистов Русского мира в Эстонии, Латвии и Литве обрушилась волна репрессий. Идёт методичная зачистка инакомыслящих. Из информационного пространства удаляются альтернативные издания. Дискредитируются и отдаются под суд лидеры общественных организаций. Всё русское, имеющее отношение к русскому языку, к борьбе с возрождением нацизма поставлено в Прибалтике под подозрение.

Альгирдас Палецкис, фото: twitock.com

В Литве в начале марта года передано в суд дело диссидента Альгирдаса Палецкиса , учредителя местного отделения международной организации «Мир без нацизма». Генеральная прокуратура с подачи департамента государственной безопасности обвиняет литовского политика в шпионаже «в составе организованной группы в пользу одной из российских разведывательных служб… преступная деятельность, возможно, осуществлялась с февраля по октябрь 2018 года». Адомас Лютвинскас, адвокат Палецкиса, надеется, что судебное разбирательство будет носить открытый характер, на это же рассчитывает отец подсудимого бывший депутат Европарламента Юстас Палецкис, но власти склонны судить Палецкиса в закрытом порядке.

Юрий Алексеев, фото: rubaltic.ru

Прошедшие через суды литовские правозащитники, в частности Гедрюс Грабаускас, объясняют позицию властей: тайные суды надёжно гарантируют расправу над инакомыслящими: «Палецкису мстят за слова о том, что 13 января 1991 года в Вильнюсе у телебашни свои стреляли в своих». Проходящий свидетелем по этому делу гражданин России историк Валерий Иванов не сомневается: процесс будет закрытым, как было с делом Юрия Алексеева, журналиста из Риги. Гражданина Латвии тайно судили за «антигосударственную деятельность в составе организованной группы», за «помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии» и за «оправдание преступлений против человечности, совершенных СССР в годы Второй мировой войны». Аналогичные обвинения полиция безопасности Латвии предъявила правозащитнику Александру Гапоненко.

Ещё в 2014 году директор департамента госбезопасности Литвы Гедиминас Грина предлагал «закрыть все русские газеты, эти рассадники российской пропаганды и рупоры Кремля». Запретить не посмели, но создали невыносимые условия для издателей и журналистов. Компании-распространители не по своей воле стали требовать пересмотра договоров в сторону их ужесточения, информационные агентства отказывали в праве покупать новости. Аннулирование шенгенских виз для российских журналистов стало нормой только на том основании, что они – из России. В Прибалтике любят только «Медузу» и «Эхо Москвы». Чтобы отбить у местных охоту сотрудничать с остальными российскими информационными ресурсами, финансовые учреждения в Эстонии, Латвии и Литве блокируют денежные переводы от «токсичных источников, возможно, финансирующих международный терроризм».

31 декабря 2019 года сошло с орбиты эстонское подразделение российского агентства «Спутник». Его журналистам выставили ультиматум: увольнение или уголовное преследование. Люди вынужденно выбрали первое. По неофициальной информации, 20 марта будет ликвидирована Служба новостей Первого Балтийского канала. Неприятности у телевизионщиков начались 4 февраля, когда сыщики государственной безопасности Латвии провели обыски в офисе холдинга Baltijas mediju alianse; власти стали распространять слухи о связях Первого Балтийского с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком, занесённым в санкционный список Евросоюза.

Сегодня в Прибалтике под пристальным наблюдением спецслужб находятся все СМИ, на которые в ходе предвыборных кампаний делают ставку местные политические партии, представляющие интересы русских и русскоговорящих. Как правило, эти СМИ поддерживают взгляды на историю, принятые в России. В год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне репрессивная практика расширилась. Она координируется сотрудниками британских и американских посольств, прежде всего штатными сотрудниками ЦРУ в Риге, Таллине и Вильнюсе. Об этом не раз писали журналисты, в частности литовец Дейвидас Панциревас.

Маленькая Литва ведёт себя непристойно, искажая историю, торгуя русофобией, призывая европейских политиков не посещать Москву во время празднования Дня Победы. Едва успел министр иностранных дел Линас Линкявичюс зарегистрировать в парламенте проект резолюции, в которой депутатам предлагается осудить «осуществляемый Российской Федерацией исторический ревизионизм и распространяемую дезинформацию, отрицающую роль Советского Союза как одного из основных инициаторов Второй мировой войны», и по стране прокатились волна задержаний антифашистов и активистов «Бессмертного полка».

Алексей Грейчус, фото: lt.sputniknews.ru

3 марта под каток литовских ищеек попала Элла Андреева, депутат горсовета Клайпеды, не разделяющая взглядов официального Вильнюса на историю. Следом арестовали Алексея Грейчуса, координатора движения «Бессмертный полк» и молодёжного вожака Приморья. Прокуроры официально подтвердили, что обыски и задержания прошли в рамках дела о «шпионаже в пользу России», который карается в Литве 15 годами тюрьмы.

Клайпеда, самый старый город Литвы, фото: yandex.ru

5 марта клуб «шпионов» пополнила вильнюсский педагог Татьяна Коломиец, с нуля создавшая в Литве «Бессмертный полк». У дочери разведчика гвардии сержанта-орденоносца Петра Коломийца агенты госбезопасности изъяли компьютерную технику, средства связи и личный архив. Несколькими днями раньше то же проделали во время обысков с Грейчусом и Андреевой.

Татьяна Коломиец (справа), учредитель движения "Бессмертный полк" (Литва), фото: russkiymir.ru

«Становится всё ясней, что шпиономания правящего режима в Литве направлена на нейтрализацию активистов, организующих памятные мероприятия, посвящённые сохранению исторической памяти и празднованию 75-летия Победы над фашистской чумой в Великой Отечественной войне», – заявил русской прессе клайпедчанин Вячеслав Титов, в 2019 году пострадавший от литовского правосудия, которое взяло под защиту главаря послевоенных лесных бандитов Адольфаса Раманаускаса. «Средневековая тьма инквизиции сгущается над активом Русского мира Прибалтики», – резюмировал эти новости Сергей Резник, член Координационного совета российских соотечественников Литвы.

"Бессмертный полк" (Литва), фото: lbk.ru

Увы, точечного российского присутствия или влияния в Прибалтике не ощущается давно, «мягкая сила» отсутствует, пропаганда не находит отклика в сердцах. Как говорит журналист Юрий Алексеев, «мы ничего не просим для себя, но складывается устойчивое впечатление, что в России даже не понимают, с кем и как следует работать в странах Балтии». Между тем правящие в Прибалтике режимы наглеют. Ещё в мае 2013 года проживающие в Литве и Эстонии граждане Российской Федерации обратились с письмом к депутатам Госдумы РФ, в котором говорилось: «…если не хотите терять своих детей в грядущей беде, не продолжайте равнодушно наблюдать за матереющим зверем… Из русской молодёжи воспитают врагов России».

Да, нужны заявления с высоких трибун, нужны резолюции парламента. «У нас чёткое убеждение, что всё идет к тому, чтобы сломать вообще русскоговорящее сообщество, сломать тенденцию того, что русский язык может и должен существовать в этих государствах наряду с другими языками нацменьшинств», – отреагировал на полицейский произвол постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

А что дальше? Что помимо заявлений и резолюций? Позволить, чтобы из русской молодёжи воспитали врагов России? Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко «ледяным голосом» обещала Таллину кару за «Спутник-Эстония», но ничего не сделала. А ведь, как писал журналист из Калининграда Андрей Выползов, которому литовские власти на 5 лет закрыли въезд в страну, «хочется конкретной "ответки"».

Хочется услышать громко звучащий на международной арене голос крупной державы в поддержку русских активистов ближнего зарубежья, защиту которым предоставляет федеральный закон о соотечественниках. Те, о ком говорится в этой статье, достойны большего, чем погибать в одиночку.