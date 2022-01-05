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«За инструкциями»: глава МИД Германии обсудит с Госдепом отношения с Россией

05 января 2022, 08:20  •  271 • В мире
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 5 января направляется в США, где встретится с главой Госдепа Энтони Блинкеном и рядом других американских политиков. По словам представителя германского внешнеполитического ведомства Кристофера Бургера, главы дипломатий планируют обсудить ситуацию вокруг Украины, дальнейший диалог с Россией, климатические вопросы и вопросы укрепления демократии. По мнению экспертов, Бербок, будучи членом партии «Зелёные», которые продвигают проамериканский курс в политике ФРГ, едет в Вашингтон за инструкциями. Кроме того, такая приверженность министра взглядам США на события в мире может осложнить проведение сбалансированной политики нового руководства Германии, полагают эксперты.
 
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок globallookpress.com © Thomas Koehler via www.imago-ima
 

5 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит США, чтобы провести переговоры с госсекретарём Энтони Блинкеном и встретиться с рядом других американских политиков. По словам официального представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера, главы дипломатий двух стран намерены обсудить актуальные вопросы международной повестки.

«Будут затронуты все аспекты двусторонних отношений, а также насущные внешнеполитические темы — в особенности ситуация на украинской границе, а также предстоящие двусторонние и многосторонние форматы диалога с Россией», — заявил Бургер во время брифинга 3 января.

Помимо этого, Бербок и Блинкен намерены обсудить вопросы внешней политики в области климата и прилагаемые совместные усилия Германии и США по укреплению демократии.

По словам Бургера, нынешняя поездка главы МИД Германии «подчёркивает то огромное значение, которое немецкое правительство придаёт трансатлантическим отношениям».

Напомним, после избрания в начале декабря 2021 года на пост главы внешней дипломатии Германии Анналена Бербок уже во второй раз встречается со своим американским коллегой. Ранее, 11 декабря, они общались на полях саммита G7 в Ливерпуле, где также обсуждали «российскую агрессию» в отношении Украины.

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Анналена Бербок
  • globallookpress.com
  • © Thomas Koehler / PHOTOTHEK

Взгляд на Украину

По мнению экспертов, Анналена Бербок, будучи представителем «Зелёных», является выразителем проамериканского курса, которого придерживаются в партии. В связи с этим она транслирует довольно жёсткую позицию в отношении России и связанного с ней газопровода «Северный поток — 2». В частности, ещё в начале гонки за пост канцлера ФРГ Бербок заявила, что не разделяет взглядов представителей остальных партий на отношения с Россией. По её мнению, они слишком «бережно» относятся «к таким авторитарным режимам, как российский» и занимают неправильную позицию по «Северному потоку — 2». В отношении Москвы правильным будет курс жёсткого диалога, заявляла политик в интервью газете Bild 31 мая 2021 года.

Заняв пост главы внешнеполитического ведомства, Бербок сразу же включилась в антироссийскую кампанию, развёрнутую США. В частности, она поддержала продвигаемые Вашингтоном санкции против Москвы, которые должны быть введены западными странами в случае вторжения РФ на Украину. В интервью агентству DPA 30 декабря 2021 года дипломат заявила, что Россию ожидают «огромные политические и экономические последствия», если она решится «посягнуть на суверенитет Украины».

«Дальнейшая военная эскалация на украинской границе и, прежде всего, нарушение международного права и посягательство на суверенитет Украины будут иметь для России огромные политические и экономические последствия. Если мы изложим все варианты наших действий, то список выйдет длинным», — заявила министр.

Вместе с тем Бербок разделяет взгляды своих коллег в нынешнем и предыдущем составе руководства страны, считая, что поставлять немецкое оружие Украине контрпродуктивно. 

  • Украинский военнослужащий
  • Legion-Media

«Дальнейшая военная эскалация не принесёт Украине большей безопасности», — заявила Бербок в ответ на вопрос журналиста DPA, отвергает ли она идею предоставления Киеву какого-либо вида оружия.

Стоит отметить, что такой позиции немецкие власти придерживаются с самого начала событий после переворота на Украине в 2014 году, что вызывает серьёзное недовольство у Киева.

В конце мая в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране благодарны ФРГ за разнообразные невоенные формы поддержки, но, по его мнению, «Германия может больше». В частности, Берлин мог бы передать вооружённым силам Украины «мощные корабли», ракетные и патрульные катера, штурмовые винтовки, радиотехнические изделия и различную военную технику, считает Зеленский.

Перекрыть «Поток»

Ещё более категоричной риторики министр иностранных дел Германии придерживается в отношении «Северного потока — 2».

«О том, что я критикую газопровод, известно, — из геостратегических соображений и соображений энергетической политики», — сказала Бербок в интервью изданию Der Spiegel 26 ноября 2021 года.

Однако, несмотря на все усилия противников газового проекта, строительство «Северного потока — 2» всё же было завершено и стартовал процесс его сертификации, которую, как считает глава МИД ФРГ, он не должен пройти. Ведь, по её мнению, проект не соответствует законодательству Евросоюза.

«(Правовые нормы ЕС. — RT) гласят, что «Газпром» не может одновременно владеть газопроводом и пускать по нему газ. Однако сейчас мы имеем именно такую картину. И это лишь одна из причин, по которым я, как известно, считаю создание этого газопровода неверным. Этот газопровод (СП—2. — RT) противоречит европейским интересам», — пояснила Бербок в интервью журналу Der Spiegel в конце октября прошлого года.

14 декабря она и вовсе заявила о «невозможности» одобрить газопровод в нынешних условиях. Однако позднее министру пришлось скорректировать свою позицию, чтобы она не выбивалась из политического курса, проводимого новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Последний считает «Северный поток — 2» исключительно экономическим проектом, которому для одобрения не хватает лишь некоторых аспектов типа анбандлинга (разделения на разные юридические лица владельца трубопровода, его оператора и поставщика газа).

  • «Северный поток — 2»
  • © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Сейчас сертификация «Северного потока — 2» приостановлена Федеральным сетевым агентством Германии, которое выполняет роль государственного регулятора. Причина приостановки связана с необходимостью создать дочернюю компанию для оператора газопровода Nord Stream 2 AG, чтобы передать ей основной капитал, активы и прочие ресурсы, касающийся германского сегмента. Именно этого требует национальный закон об энергетике.

Аудиенция для министра

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По мнению экспертов, нынешний визит Анналены Бербок в США является демонстрацией её лояльности Вашингтону. Мало того, по мнению аналитиков, министр «едет в Вашингтон за инструкциями», в соответствии с которыми в дальнейшем собирается выстраивать свою стратегию в отношении России. Тем более что 7 января должна состояться внеочередная видеоконференция глав МИД стран — членов НАТО, а 12 января пройдёт заседание Совета Россия — НАТО.

«В рамках этих мероприятий будут обсуждаться вопросы, касающиеся безопасности на европейском континенте. В связи с этим вполне объяснимо стремление Бербок провести предварительные консультации, чтобы сверить часы с Вашингтоном по актуальным темам. Кроме того, в новом году взаимоотношения между странами в треугольнике Москва — Вашингтон — Берлин становятся более сложными, в том числе и из-за украинского вопроса», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

  • Gettyimages.ru
  • © fhm

По его мнению, Бербок рассчитывает получить рекомендации от Госдепа, как Берлину в дальнейшем связывать вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» с ситуацией на Украине.

Схожей точки зрения придерживается и политолог Александр Асафов. В беседе с RT он напомнил, что партия «Зелёные» продвигалась и финансировалась Соединёнными Штатами как инструмент для противостояния «Северному потоку — 2».

«Новое правительство ФРГ пытается идти на компромиссы, а Бербок преследует собственные политические амбиции и выполняет политический заказ США. В нынешней ситуации она едет согласовать позиции, чтобы попытаться хоть как-то задержать пуск газопровода», — считает Асафов.

По мнению Александра Камкина, нынешнему главе бундестага Олафу Шольцу будет непросто выстраивать внешнеполитический курс страны, имея в правительстве министра со столь ангажированными взглядами.

«Бербок похожа не столько на конструктивного политика, нацеленного на работу в команде, сколько на уличного протестующего. По этой причине её политическое кредо не предполагает каких-либо компромиссов, что, безусловно, осложняет как работу внутри коалиции, так и диалог с другими государствами. Тем не менее, как уже не раз отмечал сам канцлер, не стоит забывать о том, что не Бербок единой жива внешняя политика Германии», — заключил эксперт.

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