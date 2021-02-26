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За информацию обещали озолотить: ФБР объявило охоту на гражданина России

26 февраля 2021, 12:05  •  108 • В мире
Федеральное бюро расследований США объявило охоту на гражданина России. Он и так находится в розыске, но теперь обещают озолотить за информацию о нём.
Гражданина России Константина Килимника разыскивает ФБР. В США ему предъявлено обвинение в косвенном влиянии на выборы президента в 2016 году. Велось официальное разбирательство внешнего участия в этом политическом процессе, и мужчина якобы пытался в него вмешаться путём подкупа.
Американские "федералы" полагают, что Килимник поддерживал связь с бизнесменами из России и Украины. В розыск он был объявлен также как участник заговора, устроенного "с целью воспрепятствования правосудию".
В своём официальном Twitter-аккаунте ФБР опубликовало пост, в котором сказано, что за информацию готовы озолотить.
"ФБР предлагает вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет разыскать Килимника", - гласит сообщение.
Эта сумма – больше двух годовых зарплат квалифицированного фармацевта, программиста или архитектора. Именно эти специальности входят в число наиболее хорошо оплачиваемых в США.
Москва неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в американские выборы 2016 года, но Вашингтон продолжает настаивать на своём. Появлялась информация о некоем докладе американских спецслужб, где приводилась информация о "связях Трампа с Россией". Данные якобы были получены после слежки за входящими в штаб Дональда Трампа людьми.
Делом о "вмешательстве России" занимался специальный прокурор Роберт Мюллер. Доказательств якобы имевшегося "сговора Трампа с Россией" он найти так и не смог.

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