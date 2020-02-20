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«За импичмент ответишь»: что ждёт Украину в случае переизбрания Трампа

20 февраля 2020, 10:39  •  131 • Аналитика

В Вашингтоне подал в отставку очередной высокопоставленный чиновник. На сей раз — заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд. В качестве одной из причин кадрового решения называется несогласие Руда с Дональдом Трампом по украинскому вопросу. Якобы тот выступал за скорейшее выделение Украине финансовой помощи на оборону, которую президент решил придержать, что едва не привело его к импичменту. В Киеве это сообщение, как и все новости подобного рода, восприняли довольно нервно. На то есть причины…


Так уж сложилось, что украинский вопрос противники нынешнего главы Белого дома в попытке отстранить его от власти постарались использовать по максимуму. Не их вина, что ничего из этого не вышло. Старались как могли. Как всегда и бывает в подобных случаях, провальный импичмент стал для Трампа настоящим трамплином для нового взлета популярности. Переизбрание этого весьма эксцентричного господина на второй срок становится все более вероятной перспективой. И все более неприятной для Киева... Несмотря на довольно слабую предсказуемость поступков и тем паче высказываний Трампа, в одном мы можем быть уверенными на все 100%: он ничего и никогда не забывает. А в отношении украинских партнеров ему очень даже есть что вспомнить.



И совсем не важно, что основную массу антитрамповских подрывных действий окопавшиеся в Киеве эмиссары демократов совершали при предыдущей власти, в президентство Петра Порошенко. Во-первых, не такая уж эта власть и бывшая — сейчас американские СМИ вовсю смакуют подробности двурушничества непотопляемого главы МВД Украины Арсена Авакова, умудрявшегося прислуживать как республиканцам, так и демократам, превратившим «нэзалэжную» в одну из арен своей борьбы. Аваков-то при должности по сей день и покидать кресло по доброй воле явно не собирается. Да и вообще, крайне сомнительно, чтобы в Соединенных Штатах видели очень уж большую разницу между Порошенко, Зеленским и кем-то там еще. Не верите? А вы у мистера Помпео спросите – он очень выразительно по данному вопросу выразился, причем не так давно.

В силу этого высказанные нынешним украинским лидером на Мюнхенской конференции по безопасности мечты о том, чтобы «приехать в Вашингтон и начать отношения с Дональдом Трампом с чистого листа» вряд ли имеют какие-либо шансы на воплощение в жизнь. Во всяком случае, при повторном избрании нынешнего президента. Сейчас Трамп самым безжалостным образом избавляется в собственной администрации и вообще в высших эшелонах американской власти от всех, кто проявил к нему не то что нелояльность, а даже намек на таковую. Понять его можно: импичмент — штука и вправду неприятная. И так уж получается, что один за другим из собственных кресел вылетают как раз самые что ни на есть лучшие друзья Украины. Что поделать — не с теми дружили! А тезис "За импичмент ответишь" души киевских руководителей совсем не греет.

Впрочем, строить по данному поводу иллюзии насчет того, что США наконец-то оставят Украину в покое и позволят ей идти своим путем, совершенно нет оснований. Да, «нэзалэжная» превратилась для Вашингтон в тот самый пресловутый чемодан без ручки, тащить который и тяжко, и накладно, и вообще надоело. Однако и бросать американцы этот багаж не станут ни в коем случае. Утрата позиций в Киеве будет для них означать серьезнейшее отступление в их геополитическом, экономическом и военном противостоянии России. Так уж устроена украинская элита, что, потеряв очередного хозяина, она стремглав бежит искать нового. И куда рванет на сей раз, оказавшись (гипотетически) без крепкого американского плеча? В Европе этих прохиндеев уже на дух не переносят. Значит, одна дорога: в Москву... Ничего такого Белый дом, совершенно вне зависимости от имени того, кто будет его занимать, ни за что не допустит.

Устраивать в Киеве новый переворот затратно, да и к чему? Все равно каждый новый партнер хуже предыдущего. Скорее всего, в случае переизбрания Трампа воспоследует дальнейшая чистка не только в Вашингтоне, но и в Киеве, где американцы давно меняют генпрокуроров и министров по собственному хотению, а также суровое вразумление того же Зеленского – дабы неповадно было. Киев будут держать в определенной «опале», время от времени то отдаляя от себя, то приближая. Однако подачки для антироссийских действий и команды на их осуществление будут поступать туда из США все так же исправно – вот в этом можно не сомневаться.
Александр Харалужный

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