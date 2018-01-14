За гранью лицемерия: почему критикам Трампа сходят с рук оскорбления в адрес России

Американские политики, телеведущие и общественные деятели продолжают делать заявления, осуждающие жёсткие слова Дональда Трампа в адрес стран Африки, Карибского бассейна и Центральной Америки. При этом многие из них, называя 45-го президента США человеком, не уважающим другие народы, сами позволяли себе огульные высказывания в адрес других государств, в частности России. Однако за необоснованные обвинения в адрес Москвы общественность Соединённых Штатов не призывает власти к ответу. О непростой взаимосвязи между толерантностью и политикой в Америке — в материале RT.

Нелестные замечания Дональда Трампа, которые он сделал на этой неделе в отношении ряда стран, вызвали возмущение у его противников в США. Они обвинили Трампа, якобы использовавшего выражение «выгребные ямы» применительно к Гаити, Сальвадору и другим государствам третьего мира, в расизме и неуважении к целым народам. При этом многие обвинители американского президента ранее сами делали подобные неприемлемые высказывания, однако не подвергались никакому осуждению, так как целью их оскорблений была Россия. Один из наиболее ярких примеров такого рода политиков — известный сенатор-республиканец Джон Маккейн.

«Противиться американской идее»

Так, после скандального выступления Трампа сенатор заявил, что глава Белого дома должен уважать достоинство всех народов, вне зависимости от происхождения.

«Уважение к данному Богом достоинству каждого человека, вне зависимости от расы, этнического происхождения или других обстоятельств, является основой американского патриотизма. Полагать обратное значит противиться самой американской идее», — заявил Маккейн в своём Twitter.

Respect for the God-given dignity of every human being, no matter their race, ethnicity or other circumstances of their birth, is the essence of American patriotism. To believe otherwise is to oppose the very idea of America. — John McCain (@SenJohnMcCain) 12 января 2018 г.

При этом сам республиканец забывает о толерантности, когда разговор заходит о России. Например, в одном своём выступлении в 2014 году он назвал Российскую Федерацию «бензаколонкой, которая притворяется государством».

«Вышвырнуть Овечкина из лиги»

Телеведущий Кит Олберманн, один из самых последовательных критиков Трампа, объявил, что период власти 45-го президента подошёл к концу из-за его слов.

«Тебе не удастся спустить это на тормозах. Никогда. Ты трус и расист. Твоё президентство окончено. Пусть тебе объяснит взрослый», — написал он в своём Twitter.

При этом сам Олберманн позволил себе похожие выражения по отношению к хоккеисту Александру Овечкину из-за того, что тот поздравил Владимира Путина с 65-летием в октябре 2017 года.

Seriously? Maybe Ovechkin should be thrown out of this league and forced to go back and skate with Putin in that hellhole #ToHellWithRussiahttps://t.co/ALx8Ek7sDj — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) 7 октября 2017 г.

«Серьёзно? Может, Овечкина нужно вышвырнуть из этой лиги и силой выдворить обратно? Пусть катается на коньках с Путиным в этой проклятой дыре. К чёрту Россию», — написал телеведущий.

«Выгребная яма имперской России»

Некто Тим Вайз, популярный в США активист, выступающий против расизма, призвал не извинять слова Трампа.

«Для тех, кто ищет оправдания Трампу, потому что «просто люди так иногда говорят» <…> если ваши стандарты для президента находятся на уровне вашего деревенского дядюшки, — вы часть проблемы», — написал он.

При этом оценка Вайзом России по уровню схожа со словами, которые американские журналисты приписывают Дональду Трампу.

W/each new day I know why part of my family left shithole of imperial Russia. 100 years after last rev lets hope 4 another1 #ComeAtMeBroski — Tim Wise (@timjacobwise) 15 декабря 2016 г.

«Каждый новый день я снова осознаю, почему часть моей семьи уехала из выгребной ямы имперской России. 100 лет прошло со времени последней революции — будем надеяться, что скоро будет ещё одна», — написал он в своём Twitter.

«В их сознании это разные вещи»

Слова Трампа используются, чтобы подорвать его позицию в американском обществе, считает профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

«Заявление, конечно, неудачное — такого рода заявления нельзя делать президенту. Но вся либеральная американская среда использует это заявление Трампа для того, чтобы ещё больше подорвать его позицию в обществе и государстве. Я сразу вспомнил, как Барак Обама уровнял нас с ИГИЛ*, и никто не возмутился по этому поводу, хотя это не менее оскорбительно, чем слова Трампа. В этих двойных стандартах нет ничего удивительного», — рассказал политолог в беседе с RT.

Американских политиков не смущает такой двойной стандарт, так как им нужна Россия в качестве объединяющего образа всемогущего врага, пояснил RT политолог-американист Дмитрий Михеев.

«Что касается России, то для так называемого «глубинного государства» очень важно иметь такого мощного врага, на которого можно списывать всякие внешнеполитические моменты. Важно иметь такого мощного врага, который в состоянии даже вмешиваться и определять выборы в Соединённых Штатах. Поэтому Россию можно постоянно пинать, унижать, оскорблять и так далее. Правда это или нет, неважно. Это в их сознании совершенно разные вещи», — рассказал он.

«Крепкая лексика»

Напомним, что Трамп оказался в центре скандала после того, как на встрече с конгрессменами по вопросам иммиграции якобы назвал страны Африки, Гаити и Сальвадор «выгребными ямами». Об этом американским СМИ сообщили некоторые участники встречи. Американский президент поначалу не комментировал эти сообщения, однако потом заявил, что никого не оскорблял, при этом признав, что в ходе встречи могла быть использована «крепкая лексика». Между тем присутствующий на встрече сенатор-демократ Дик Дурбин продолжает настаивать на том, что слова Трампа были переданы СМИ абсолютно верно.

Кроме целого ряда политиков и общественных деятелей, слова Трампа осудили и на международном уровне. Так, с ответными заявлениями выступили экс-президент Мексики Винсенто Фокс, президент Сальвадора Санчес, а также представитель ООН по правам человека Руперт Колвилл. Группа послов 54 африканских стран при ООН выдвинула к президенту Трампу требования принести публичные извинения. Американский актёр Шон Пенн, известный своей активной гражданской позицией, написал для журнала Time статью, в которой назвал американского президента «врагом человечества».

«Президент Дональд Трамп является врагом американцев, республиканцев, демократов, независимых представителей власти и каждого новорождённого. Врагом человечества. Фактически он является врагом государства», — заявил актёр.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.