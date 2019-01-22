За год рейтинг доверия к правительству в России упал почти на четверть - СМИ

С начала 2018 года рейтинг доверия к правительству среди граждан России упал почти на четверть. Об этом со ссылкой на исследование американской компании Edelman сообщает РБК. Если в прошлом году правительству доверяло 44% российских граждан, то в начале 2019 года - всего 34%.

Следует отметить, что, по данным Edelman, 2018 год отметился в России снижением рейтинга доверия практически ко всем общественным институтам. На общем фоне ситуация с правительством и снижающимся рейтингом доверия к нему ещё не самая худшая. В этом отношении Россия всё ещё опережает такие страны, как Франция, Мексика, Бразилия и ряд других государств.

Уровень доверия к общественным организациям в 2018 году в России, впрочем, показал себя самым низким в мире. Также Россия на последнем месте в рейтинге доверия к бизнесу и СМИ.

Добавим, что всего в опросе Edelman приняло участие 33 тысячи человек из 28 стран планеты.

Общее снижение доверия граждан России к правительству фиксируют также и другие социологические источники. Так, к примеру, согласно соответствующему опросу ВЦИОМ, безусловное доверие действующему главе Кабмина готовы высказать только 8,3% опрошенных.

Об этом сообщает РБК.