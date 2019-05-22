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За гибель людей в Донбассе будет отвечать Зеленский, а не выживший в "Иловайском котле" генерал - соцсети

22 мая 2019, 01:54  •  64 • Политика
За гибель людей в Донбассе теперь будет отвечать президент Украины Владимир Зеленский, а не выживший в "Иловайском котле" новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак. Об этом напомнили Киеву пользователи соцсетей. "Шутки закончились", - отметил журналист Сергей Веселовский.
Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая отправил в отставку генерала Виктора Муженко, возглавлявшего Генштаб ВСУ. Об этом проинформировала администрация главы государства.
"Освободить Муженко Виктора Михайловича с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - указано в документе за подписью Зеленского.
Новым главой Генштаба стал генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Как напомнили в Сети, Хомчак смог выбраться в 2014 году из "Иловайского котла".
При этом он проходил обучение в России. Украинский силовик окончил Московское высшее военное командное училище, после чего проходил службу на территории ГДР и в Краснознамённом военном округе в Белоруссии.
Классно поменяли?
Кстати, кое-что из биографии свеженазначенного: окончил Московское высшее военное командное училище, проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознамённом военном округе. Вот так pic.twitter.com/ia5iLvqzRK
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 21 мая 2019 г.
Однако журналист Сергей Веселовский призвал не забывать, что с 21 мая ответственность за гибель людей в зоне вооруженного конфликта в Донбассе несет именно Владимир Зеленский - верховный главнокомандующий.
"С 21 мая 2019 года каждая, подчёркиваю, каждая смерть в Донбассе лежит на президенте Украины, верховном главнокомандующем её вооруженными силами Владимире Зеленском. Шутки закончились", - написал он в Twitter.

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