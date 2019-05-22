За гибель людей в Донбассе будет отвечать Зеленский, а не выживший в "Иловайском котле" генерал - соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая отправил в отставку генерала Виктора Муженко, возглавлявшего Генштаб ВСУ. Об этом проинформировала администрация главы государства.

"Освободить Муженко Виктора Михайловича с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - указано в документе за подписью Зеленского.

Новым главой Генштаба стал генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Как напомнили в Сети, Хомчак смог выбраться в 2014 году из "Иловайского котла".

При этом он проходил обучение в России. Украинский силовик окончил Московское высшее военное командное училище, после чего проходил службу на территории ГДР и в Краснознамённом военном округе в Белоруссии.

Классно поменяли?

Кстати, кое-что из биографии свеженазначенного: окончил Московское высшее военное командное училище, проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознамённом военном округе. Вот так pic.twitter.com/ia5iLvqzRK — Юлия Витязева (@Vityzeva) 21 мая 2019 г.

Однако журналист Сергей Веселовский призвал не забывать, что с 21 мая ответственность за гибель людей в зоне вооруженного конфликта в Донбассе несет именно Владимир Зеленский - верховный главнокомандующий.

"С 21 мая 2019 года каждая, подчёркиваю, каждая смерть в Донбассе лежит на президенте Украины, верховном главнокомандующем её вооруженными силами Владимире Зеленском. Шутки закончились", - написал он в Twitter.