«За героизм, мужество и отвагу при исполнении служебного долга»: Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

Владимир Путин подписал указ о присвоении главе МЧС Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно. Накануне министр погиб на учениях, пытаясь спасти сорвавшегося с выступа режиссёра Александра Мельника. Как сообщили в пресс-службе министерства, церемония прощания с Зиничевым состоится 10 сентября. В этот же день Зиничева похоронят в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву, погибшему в среду, 8 сентября, звания Героя России посмертно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звания Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — говорится в указе.

8 сентября министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций.

Как указывали в МЧС, Зиничев погиб при попытке спасти жизнь члена Гильдии кинорежиссёров России Александра Мельника.

Подробности трагического инцидента в своём Telegram-канале сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян: «Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом».

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Российский лидер выразил глубокие соболезнования родным и близким Евгения Зиничева и отметил, что его с главой МЧС связывали годы совместной работы.

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой самой сложной ситуации — как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня. Он посвятил себя служению Отечеству, людям. И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошёл на риск, погиб, до конца исполняя свой долг», — говорится в телеграмме президента.

Церемония прощания

Как сообщили в пресс-службе МЧС, церемония прощания с Евгением Зиничевым состоится в пятницу, 10 сентября, в Москве, после чего его похоронят в Санкт-Петербурге.

«Церемония прощания с главой МЧС России генералом армии Евгением Зиничевым состоится 10 сентября в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по адресу: Москва, ул. Ватутина, 1, с 08:00 до 09:00», — пояснили в ведомстве.

Похороны главы МЧС также пройдут 10 сентября в Санкт-Петербурге. По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией Зиничева, скорее всего, похоронят на Серафимовском кладбище.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин планирует принять участие в церемонии прощания. Кроме того, официальный представитель Кремля назвал кощунственными, не соответствующими действительности измышлениями альтернативные версии гибели главы МЧС.

Накануне тело Евгения Зиничева спецбортом МЧС доставили из Норильска в Москву. В то же время в Москве и других городах России люди несли цветы к зданиям МЧС после трагической гибели главы ведомства.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. С 2014 года он работал замруководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ, в 2015-м стал начальником управления ФСБ по Калининградской области, затем — заместителем директора спецслужбы Александра Бортникова. Также в 2016-м временно исполнял обязанности губернатора Калининградской области. В мае 2018-го Зиничев был назначен главой МЧС и вошёл в состав Совета безопасности РФ.

«Он отдавал всю душу и всего себя сохранению славных традиций МЧС»

Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни, заявил министр обороны Сергей Шойгу, который возглавлял МЧС с 1994 по 2012 годы. Он отметил, что Зиничев был профессиональным, высокоответственным и очень преданным своему делу человеком.

«Нам будет очень не хватать его. Мы всегда будем помнить Евгения Николаевича... Помнить таким, каким он остался в нашей памяти, жизни. Каким он был многие годы служения нашей стране, служения Отечеству. Наши соболезнования всем коллегам, родным и близким», — сказал Шойгу.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь,рассказал, что его с Зиничевым связывала близкая дружба. По его словам, глава МЧС, пытаясь спасти человека, действовал не как большой начальник или министр, а как настоящий спасатель.

«Мы близко дружили, у нас было много совместных проектов МИД и МЧС по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего министерства, сохранению славных традиций МЧС», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Возглавляя МЧС России, Евгений Зиничев проявил себя настоящим профессионалом, мужественным и самоотверженным человеком, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Личным примером показывал, с какой самоотдачей нужно относиться к делу, оставаясь при этом внимательным, ответственным, неравнодушным человеком», — добавил он.

По его словам, о героическом поступке Зиничева «мы будем помнить всегда».