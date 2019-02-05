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За геноцид индейцев Европа расплатилась неурожаем и смертями

05 февраля 2019, 13:09  •  9 • В мире
Геноцид индейцев в конце XV века привел к неурожаям и смертям в Европе из-за аномального мороза.
Сотрудники Университетского колледжа в Лондоне нашли доказательства тому, что колонизация Америки в конце XV века, приведшая к значительному сокращению коренного населения, сделала климат Земли холоднее.
Кроме этого, этот геноцид даже повлиял на малый ледникового период, сделав его более жестким. Эти изменения привели к более высокой смертности на территории Европы из-за неурожаев и морозов.
Как пишет BBC News, историки и палеонтологи посчитали численность населения на территории Мезоамерики до первого контакта с европейцами в 1492 году. Затем они составили диаграммы уменьшения населения от инфекционных заболеваний, рабства, геноцида и социального коллапса.
За XVI века численность индейцев уменьшилась с 60 миллионов до 5-6.
Исчезновение 80% населения Америк, привело к тому, что большая площадь сельскохозяйственных земель, оцениваемая в 56 миллионов гектаров, оказалась невозделываемой и быстро заросла тропическими и субтропическими растениями. Быстрорастущие в условиях влажности растения поглощали углекислый газ из атмосферы Земли. В результате общее содержание диоксида углерода уменьшилось на 7-10 миллионных долей.
Поглощение парникового газа привело к охлаждению планеты и усилению Малого ледникового периода, который продлился в период с начала XVI до XIX века.

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