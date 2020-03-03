За фейки о коронавирусе - наказание, которого нет: Жириновский предложил кардинальные меры

Ранее по Сети стали активно распространяться фейковые новости о коронавирусе в России и в Москве в частности. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил свои кардинальные меры против подобных сетевых "троллей".

В частности, депутат считает, что за распространение подобных лживых слухов о коронавирусе можно ввести наказание, которого в России сейчас нет, не используется, - смертную казнь. Правда, тут же оговаривается, что мораторий нужно снять временно.

"Нужно временно ввести смертную казнь, чтобы не было фальшивых сведений, - пояснил Жириновский журналистам. - Чтобы не было фальшивой информации относительно коронавируса".

По мнению парламентария, столь кардинальные меры необходимо ввести для того, чтобы прекратить панику. При этом он напомнил о том, как в 1941 году "московской милиции разрешили паникеров расстреливать". Тогда, мол, и паника прекратилась.