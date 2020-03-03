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За фейки о коронавирусе - наказание, которого нет: Жириновский предложил кардинальные меры

03 марта 2020, 18:35  •  29 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил за распространение фейков о коронавирусе ввести кардинальные меры - наказание, которое сегодня в России не используется, - смертную казнь. Мораторий предлагается снять временно.
Ранее по Сети стали активно распространяться фейковые новости о коронавирусе в России и в Москве в частности. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил свои кардинальные меры против подобных сетевых "троллей".
В частности, депутат считает, что за распространение подобных лживых слухов о коронавирусе можно ввести наказание, которого в России сейчас нет, не используется, - смертную казнь. Правда, тут же оговаривается, что мораторий нужно снять временно.
"Нужно временно ввести смертную казнь, чтобы не было фальшивых сведений, - пояснил Жириновский журналистам. - Чтобы не было фальшивой информации относительно коронавируса".
По мнению парламентария, столь кардинальные меры необходимо ввести для того, чтобы прекратить панику. При этом он напомнил о том, как в 1941 году "московской милиции разрешили паникеров расстреливать". Тогда, мол, и паника прекратилась.

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