«За этим жестом стоит попытка сдерживания»: глава Пентагона заявил о стремлении США сотрудничать с Россией и Китаем

США стремятся к сотрудничеству с Россией и Китаем, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его словам, Вашингтон не заинтересован в соперничестве с двумя мировыми державами. При этом министр обороны Соединённых Штатов поставил под сомнение партнёрские отношения Москвы и Пекина. Эксперты подчёркивают, что слова Мэттиса — это жест вежливости, который ничем не подкреплён. В военной доктрине США Москва и Пекин названы основными соперниками Вашингтона. При этом российская сторона неоднократно заявляла о желании наладить диалог с Америкой.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, заявил о стремлении Соединённых Штатов к сотрудничеству с Россией и Китаем, а не к соперничеству. Американский министр призвал преодолеть противоречия и приступить к формированию продуктивных взаимоотношений.

«На наш взгляд, с двумя этими нациями, этими великими державами лучше сотрудничать, чем конкурировать. Если конкуренция будет нарастать — это то, чего мы не хотим», — цитирует Мэттиса РИА Новости.

По мнению главы американского оборонного ведомства, у Москвы и Пекина есть «природное несовпадение интересов»: Россия имеет больше общего с Западом и США, чем с Китаем, а КНР — с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с Соединёнными Штатами и Индией. По словам Мэттиса, Москва и Пекин могут иметь общие интересы в краткосрочной перспективе, в частности — когда хотят «противостоять международному правосудию» или «поиграть мускулами на публику».

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«Я вижу, что в обеих столицах — в Москве и Пекине — начинают признавать реальность того, что мы видим сегодня в этом зале. Разные нации сидят за столом переговоров, пытаясь найти пути быть вместе, уважают традиции, культуру и суверенитет каждого. Мы все можем работать вместе», — заметил глава Пентагона.

«Меняющиеся позиции»

Политолог-американист Дмитрий Михеев в разговоре с RT подчеркнул, что политика президента США Дональда Трампа строится на непредсказуемости. Он отметил, что американский лидер с гордостью заявлял о подобной стратегии.

«Он (Трамп. — RT) распределяет роли, он хочет, чтобы не только он один менял свою точку зрения, но и его сотрудники. Он придерживается предельной формы тактики кнута и пряника. Джон Болтон (советник по национальной безопасности. — RT) и Майк Помпео (госсекретарь США. — RT) будут ястребами, говорящими очень жёсткие вещи, а Мэттис будет заявлять о возможностях сотрудничества, процветания и взаимодействия. Будут «плохие и хорошие полицейские». Когда нужно, они станут говорить противоречащие друг друг вещи, чтобы Трамп сам мог лавировать и продвигать нужные ему инициативы. Поворот в риторике Мэттиса связан именно с этой ролью», — заверил эксперт.

Он добавил, что новые представители администрации были назначены именно для того, чтобы транслировать слова Трампа. По мнению эксперта, некоторые члены команды Трампа (например, бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер и экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон) были уволены за то, что начали выражать собственное мнение.

В свою очередь, профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта считает слова Мэттиса о необходимости сотрудничества разумными. Однако, по его мнению, они не отражают отношения американской элиты к Москве.

«Россия воспринимается как опасный, конкурирующий альтернативный вариант социально-экономического устройства. С начала 2000-х годов мы наблюдаем стремление как минимум сдерживать Россию, не позволить ей достичь военного превосходства и не давать возможности экономически развиваться. Если страны говорят, что хотят сотрудничать, но при этом непрерывно вводят против нас санкции и оспаривают любые внешнеполитические решения России, это не говорит о желании сотрудничать. В данном случае слова о сотрудничестве — всего лишь жест вежливости, а за ним стоит усиление НАТО, продвижение альянса на восток, а также попытка сдержать присутствие России в различных регионах мира, в том числе в Восточной Европе и Сирии», — подчеркнул он.

По его мнению, за словами главы Пентагона не прослеживается реальных действий.

«Китай тоже хотят сдерживать, болезненно воспринимается расширение его влияния, усиление китайских вооружённых сил... Другое дело, что Соединённые Штаты с КНР усиленно торгуют, и они сейчас составляют некий экономический симбиоз. И нет также пока откровенного желания сменить политический режим в Китае, идеологию. Американцы понимают, что это бесполезно в настоящее время. Но о китайской угрозе в США говорят не меньше, чем о российской», — заключил он.

«Пока не складывается»

Ранее о намерении налаживать диалог с Соединёнными Штатами заявил президент России Владимир Путин.

«Мы, конечно, не можем быть удовлетворены уровнем, характером российско-американских отношений. Мы готовы к этому диалогу. Господин Трамп предложил провести отдельную встречу, но вот пока не складывается у нас. Много возникает проблем, но мы готовы к тому, чтобы вести этот предметный диалог», — сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, проходившего с 24 по 26 мая.

В декабре 2017 года и январе 2018-го власти Соединённых Штатов опубликовали два документа: Стратегию национальной безопасности и Национальную оборонную стратегию. В них говорится, что Россия и Китай являются главными соперниками США. Как подчёркивал Мэттис, Соединённые Штаты сталкиваются с растущими угрозами со стороны Москвы и Пекина, которые «хотят создать мир в соответствии со своими авторитарными моделями».

Соединённые Штаты также планомерно увеличивают свой военный контингент в Европе и Азии. Так, в Прибалтике и Польше в июне стартует целый ряд учений, в которых примут участие десятки тысяч военнослужащих стран НАТО.

Также 31 мая стало известно, что Тихоокеанское командование США по инициативе Пентагона переименовано в Индо-Тихоокеанское. В ведомстве подчеркнули, что намерены продолжать выполнение операций в Южно-Китайском море, несмотря на недовольство властей КНР.

Кроме того, в мае палата представителей конгресса США одобрила законопроект о бюджете Пентагона на 2019 год. Оборонному ведомству планируется предоставить порядка $716 млрд. В документе содержится пункт, позволяющий Вашингтону выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с якобы имевшими место нарушениями со стороны Москвы.