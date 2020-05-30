За единую Германию спасибо русским: Шрёдер не постеснялся раскрыть правду о России и немцах

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в беседе с ТАСС высказал мнение, что Россия внесла большой вклад в объединение Германии.

Без России оно было бы невозможно, это нужно просто признать, - подчеркнул он.

Бывший канцлер добавил, что у народа ФРГ в связи с этим есть масса поводов быть благодарными русским. Кроме того, ещё и за то, что между нашими странами в настоящее время сохраняются нормальные взаимоотношения.

Он подчеркнул, что русские смогли пойти на это, несмотря на всё то зло, которое причинила им в своё время Германия. По его мнению, это говорит о великой способности народа России прощать - "не забыть, но простить".

Кроме того, Шрёдер высказался по поводу западных санкций в отношении РФ. По его мнению, это недопустимо, тем более в условиях пандемии коронавируса.

Экс-канцлер назвал такую политику "ошибочным путём" и подчеркнул, что экономические ограничения в отношении Москвы необходимо пересмотреть.