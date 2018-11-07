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«За два года жалоб не стало меньше»: Свыше 17 тысяч американцев указали на проблемы при голосовании
07 ноября 2018, 07:39 • 30 • Политика
В рамках промежуточных выборов в Конгресс США на горячую линию, организованную «Комитетом юристов за гражданские права», поступило более 17 тысяч жалоб на проблемы, возникшие в ходе голосования.
О том, что свыше 17 тысяч жалоб за вчерашний день поступило на горячую линию из-за проблем с голосованием на промежуточных выборах в Конгресс США, сообщает агентство Associated Press.
Отметим, специальную линию организовали представители американской неправительственной НКО «Комитет юристов за гражданские права».
Как сообщается, большинство из звонивших жаловались на проблемы и перебои работы машин для голосования. Впрочем, как отмечают организаторы горячей линий, в этом году число жалоб было таким же, как в год выборов президента США в 2016-м.
«Жалоб не стало меньше, если смотреть на результаты последних двух лет», - поясняют организаторы.
Напомним, что по местному законодательству, на данных выборах в Конгресс и местные органы власти переизбирались 35 из 100 сенаторов, а еще все 435 членов палаты представителей и главы штатов. Их принято называть промежуточными, поскольку проходят через два года после последних президентских выборов.
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