«За два года жалоб не стало меньше»: Свыше 17 тысяч американцев указали на проблемы при голосовании

В рамках промежуточных выборов в Конгресс США на горячую линию, организованную «Комитетом юристов за гражданские права», поступило более 17 тысяч жалоб на проблемы, возникшие в ходе голосования.

О том, что свыше 17 тысяч жалоб за вчерашний день поступило на горячую линию из-за проблем с голосованием на проме жуточных выборах в Конгресс США, сообщает агентство Associated Press.

Отметим, специальную линию организовали представители а мериканской неправительственной НКО «Комитет юристов за гражданские права».

Как сообщается, большинство из звонивших жаловались на проблемы и перебои работы машин для голосования. Впрочем, как отмечают организаторы горячей линий, в этом году число жалоб было таким же, как в год выборов президента США в 2016-м.

« Жалоб не стало меньше, если смотреть на результаты последних двух лет», - поясняют организаторы.