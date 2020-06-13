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За два дня количество фейков о поправках в Конституцию выросло почти вдвое

13 июня 2020, 01:00  •  11 • Политика
По мониторингу "Лиги безопасного интернета" недостоверные сообщения распространяются в тех же группах и сообществах в соцсетях, где ранее волонтёрами были обнаружены фейки о коронавирусе.
В течение двух дней количество фейков о референдуме выросло почти вдвое, их общее число составило 421. Кроме того, начала распространяться недостоверная информация о том, что ЦИК России отстранил СМИ от процесса подсчёта голосов. В большинстве подобных публикаций в соцсетях добавлена однотипная фраза - "В принципе, осталось только глаза людям выколоть".
"Лига безопасного интернета" опровергает распространяемый фейк и рассказывает о других вариациях. Например, ещё одним распространённым фейком в мессенджерах и социальных сетях является фотография поддельной листовки ЦИК под видом настоящей.
По анализу "Лиги безопасного интернета", наибольший прирост количества недостоверных публикаций в это время зафиксирован в социальных сетях Instagram и TikTok.
"С удивлением отмечаем, что много фейков о предстоящем голосовании распространяется в сервисе TikTok, популярном у детей, подростков и молодёжи. Вероятно, это связано с тем, что многие из них достигли 18-летия и в первый раз станут участниками голосования. Печально, что через столь популярные площадки, где дети размещают в основном собственные видео танцев или шуток, провокаторы начинают втягивать в политику детей. При этом администрация сервиса TikTok полностью игнорирует жалобы пользователей на распространение фейков и иной деструктивной информации и присылает достаточно пространные ответы", - рассказала директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

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