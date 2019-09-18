За два дня до масс-штурма: Двух блогеров отправили в тюрьму за попытку проникнуть в "Зону 51"

Голландцы Говерт Свип и Тис Гранзье были задержаны возле "Зоны 51", когда они проехали запрещающие знаки и приблизились к военному объекту на пять километров. В машине популярных нидерландских блогеров нашли камеру, ноутбуки и беспилотник.

Молодые парни (одному из них 20 лет, второму – 21 год) признали вину и пояснили, что ими двигало любопытство. Блогеры хотели снять для подписчиков интересный контент. В итоге их приговорили к реальному сроку - правда, не самому суровому. Каждому из парней придется провести в тюрьме по 10 дней, передает телеканал "Звезда".

При этом летом в Facebook случился один из самых массовых флешмобов - его участники выражали намерение взять штурмом секретную "Зону 51". Причиной тому послужили распространенные слухи о том, что именно на этой секретной базе держат якобы захваченных когда-то инопланетян и даже их космические корабли.

Флешмоб поддержали около полутора миллионов человек – в том числе и известные актеры (особенный интерес вызвало присоединение к флешмобу Джиллиан Андерсон и Дэвида Духовны, которые много лет играли спецагентов ФБР в культовом сериале "Секретные материалы", где также обыгрывались слухи о "Зоне 51"). Дата штурма была назначена на 20 сентября – до нее осталось всего 2 дня.