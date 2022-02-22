За Донбасс России снова грозят изоляцией, на этот раз - Германия

В Германии рассказали, как скажется на России и русских решение Владимира Путина о признании независимости республик Донбасса.

Решение Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР приведёт к изоляции России в ущерб её гражданам, приводит слова министра финансов Германии Кристиана Линднера информагентство "Красная Весна".

В своё время о "максимальной изоляции" России заявлял Белый дом, назвав это "достижением" Барака Обамы. Однако конкретных фактов, которые бы свидетельствовали о политическом и экономическом одиночестве России, Вашингтон тогда так и не назвал.

Ранее "Первый русский" сообщал, какие страны уже признали суверенитет народных республик вслед за Россией.