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За Донбасс России снова грозят изоляцией, на этот раз - Германия

22 февраля 2022, 05:50  •  161 • Политика
В Германии рассказали, как скажется на России и русских решение Владимира Путина о признании независимости республик Донбасса.
Решение Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР приведёт к изоляции России в ущерб её гражданам, приводит слова министра финансов Германии Кристиана Линднера информагентство "Красная Весна".
В своё время о "максимальной изоляции" России заявлял Белый дом, назвав это "достижением" Барака Обамы. Однако конкретных фактов, которые бы свидетельствовали о политическом и экономическом одиночестве России, Вашингтон тогда так и не назвал.
Ранее "Первый русский" сообщал, какие страны уже признали суверенитет народных республик вслед за Россией.

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