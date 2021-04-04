За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы будем с тобой"

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о поддержке республики со стороны Госдумы России. "Говорят, что просто "сразу рассчитывай, мы будем с тобой", - сообщил он в эфире канала "Соловьёв Live".

Депутаты Госдумы пообещали поддержать Донецкую народную республику в случае необходимости. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин эфире канала "Соловьёв Live" на YouTube.

Комментируя обострение конфликта в Донбассе и возможное наступление ВСУ, глава ДНР отметил, что сейчас уже не 2014 год. У Донбасса есть полноценная армия, а все возможные сценарии наступления украинских военных давно просчитаны.

Пушилин заверил, что к чему бы Запад и США не подталкивали Украину, в Донбассе к этому готовы. Ополченцы знают, чему украинских военных учат их американские инструкторы. Всё это США успели продемонстрировать в Ираке и в Сирии.

Также глава ДНР рассказал о поддержке, которую получает от России.

Очень много обращений и от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто "сразу рассчитывай, мы будем с тобой",

- сказал Пушилин в эфире канала "Соловьёв Live".

Он добавил, что это вселяет положительные эмоции и понимание того, что Донбасс не один. Причём не только в рамках каких-то государств, а в рамках человеческих взаимоотношений.

Напомним также, что сегодняшний день в Донбассе был отмечен трагедией. Украинский дрон сбросил на 5-летнего малыша взрывное устройство. Ребёнок погиб. После этого бесчеловечного преступления в России подняли вопрос об исключении Украины из Совета Европы.