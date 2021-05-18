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За домашних животных заставят платить? Ожидания от нового закона
18 мая 2021, 19:25 • 174 • Политика
До декабря в России должны разработать законопроект о мониторинге популяции бездомных животных и введении учёта домашних питомцев. Означает ли это, что появится новый налог, рассказал депутат Госдумы.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря представить законопроект о мониторинге популяции бездомных животных и введении учёта домашних питомцев. Цель - сформировать в обществе более ответственное отношение к животным. Однако у граждан есть опасения, что всё это выльется в новый налог.
По словам депутата Госдумы Алексея Кобилева, пока ещё очень рано строить какие-либо предположения на этот счёт. Он пояснил, что перед законотворцами поставлена довольно фундаментальная задача. И для её выполнения, скорее всего, понадобится несколько этапов.
- честно ответил парламентарий на вопрос в интервью, которое он дал "Вечерней Москве".
Депутат отметил, что у муниципальных образований нет собственных средств на создание приютов для животных. При этом в России довольно много бездомных животных, которых надо чипировать и содержать. Парламентарий выразил надежду, что поручение президента России придаст ускорения решению данных вопросов.
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