За домашних животных заставят платить? Ожидания от нового закона

До декабря в России должны разработать законопроект о мониторинге популяции бездомных животных и введении учёта домашних питомцев. Означает ли это, что появится новый налог, рассказал депутат Госдумы.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря представить законопроект о мониторинге популяции бездомных животных и введении учёта домашних питомцев. Цель - сформировать в обществе более ответственное отношение к животным. Однако у граждан есть опасения, что всё это выльется в новый налог.

По словам депутата Госдумы Алексея Кобилева, пока ещё очень рано строить какие-либо предположения на этот счёт. Он пояснил, что перед законотворцами поставлена довольно фундаментальная задача. И для её выполнения, скорее всего, понадобится несколько этапов.

Думаю, не будет налога на животных. Мое личное мнение - я бы не нагружал дополнительной финансовой нагрузкой людей, имеющих домашних животных. Но я понимаю, что есть другие партии и мнения. Что из этого победит, я не знаю,

- честно ответил парламентарий на вопрос в интервью, которое он дал "Вечерней Москве".

Депутат отметил, что у муниципальных образований нет собственных средств на создание приютов для животных. При этом в России довольно много бездомных животных, которых надо чипировать и содержать. Парламентарий выразил надежду, что поручение президента России придаст ускорения решению данных вопросов.