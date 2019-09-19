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За десять лет число женщин в украинской армии выросло в 15 раз
19 сентября 2019, 01:09 • 10 • Украина
Число женщин в Вооружённых силах Украины увеличилось в 15 раз за последние десять лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.
© Sergei SUPINSKY AFP
По данным ведомства, в рядах украинской армии проходят службу свыше 27 тыс. женщин, почти 1 тыс. носят погоны старших офицеров.
В 2018 году число женщин-военнослужащих составило 24 897, а в 2008-м их было 1800.
Как отмечается, статус участника боевых действий за участие в операции объединённых сил предоставлен 9916 женщинам, 166 военных в период с 2014 года были отмечены государственными наградами.
В 2018 году Верховная рада Украины одобрила законопроект, согласно которому мужчины и женщины были уравнены в правах при прохождении военной службы.
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