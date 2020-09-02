«За державу обидно»: голодающий Горбунов дорвался до французской кухни

Уроженец Киева, актёр Алексей Горбунов в 2014 году отказался от успешной актёрской карьеры и съёмок в России и вернулся на Украину. Вместо ожидаемой востребованности и съёмок в украинских фильмах и сериалах ему пришлось влачить нищенское существование, о чём он неоднократно жаловался.Сейчас же в сети появилось видео, снятое самим актером на обеде французских актеров.Горбунков восхищаясь меню, подчеркнул, что если бы в украинской киноиндустрии не разворовывались деньги, то он и его коллеги по сцене так же могли бы питаться. А так, по его словам, «за державу обидно».Недавно Алексей Горбунов, позиционирующий себя как «Народный артист Украины», а в разговорах с журналистами отмечающий, что у него «сердце кровью обливается», и уже желает, чтобы Россия и Украина помирились, нецензурно выражаясь, рассказал, как ему приходится выживать в условиях карантина.