За день до смерти узнал диагноз: Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте скончался от коронавируса

Как пишет агентство IRNA, Хосроушахи умер в четверг, 27 февраля. Накануне он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Соболезнования родным дипломата выразил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Как отмечается, Иран стал второй страной после Китая по скорости распространения вируса COVID-19. По официальной информации, число случаев заражения составляет 245, не менее 26 человек скончалось.

Кроме того, коронавирус ударил и по иранским высокопоставленным чиновникам. Так, о положительных результатах анализов сообщил глава комитета по вопросам национальной безопасности иранского парламента Моджтаба Зоннур. Заболела вице-президент по делам женщин и семьи Масумех Эбтекар, депутат парламента Махмуд Садеки и заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.