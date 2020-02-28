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За день до смерти узнал диагноз: Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте скончался от коронавируса
28 февраля 2020, 03:54 • 30 • В мире
Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавирусной инфекции. Свой диагноз дипломат узнал за день до смерти.
Как пишет агентство IRNA, Хосроушахи умер в четверг, 27 февраля. Накануне он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Соболезнования родным дипломата выразил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Как отмечается, Иран стал второй страной после Китая по скорости распространения вируса COVID-19. По официальной информации, число случаев заражения составляет 245, не менее 26 человек скончалось.
Кроме того, коронавирус ударил и по иранским высокопоставленным чиновникам. Так, о положительных результатах анализов сообщил глава комитета по вопросам национальной безопасности иранского парламента Моджтаба Зоннур. Заболела вице-президент по делам женщин и семьи Масумех Эбтекар, депутат парламента Махмуд Садеки и заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.
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