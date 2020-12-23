За дело, за живое: обновленный Госсовет рассмотрит цели до 2030 года

Национальные цели развития России до 2030 года станут главной темой первого заседания обновленного состава Госсовета, которое пройдет 23 декабря. Его члены должны будут скорректировать эти цели, а также рассмотреть новые критерии оценки работы губернаторов. Участники заседания заявили «Известиям», что рассчитывают на сохранение финансирования нацпроектов несмотря на пандемию, а также ждут увеличения внимания к развитию Дальнего Востока. Эксперты считают, что Госсовет станет весомой и эффективной структурой, если в нем будет слышен голос регионов.

В конституционном статусе

Первое заседание Госсовета в новом формате будет посвящено «Национальным целям развития РФ до 2030 года», на достижение которых направлены нацпроекты. Как сообщили «Известиям» информированные источники, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции совместно с президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам. На нем будет представлен Единый план по достижению национальных целей, подготовленный правительством. Этот документ вместе с повесткой заседания был разослан членам Госсовета в минувший вторник, сообщили собеседники «Известий».

Заседание будет знаковым, поскольку пройдет впервые после того, как были внесены поправки в Основной закон, в результате которых Госсовет получил статус конституционного государственного органа, а в России появилась единая система публичной власти. Под этой системой теперь понимаются федеральные, региональные власти, а также органы местного самоуправления.

Подготовка к первой встрече членов обновленной структуры началась еще летом. Все это время шли заседания рабочих групп Госсовета, на которых обсуждались насущные проблемы по реализации нацпроектов. А в сентябре Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции расширенную встречу с президиумом Госсовета по вопросам реализации в регионах «Указа о национальных целях развития страны до 2030 года».

На ней глава государства обозначил главные задачи для России. В их числе: сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики и открытие новых возможностей для самореализации граждан, а также широкое, повсеместное внедрение цифровых технологий. Впрочем, как заметил тогда президент, работа продолжается и не все предложения регионов по корректировке нацпроектов учтены. Именно их проработкой занимались все это время рабочие группы.

Еще одной анонсированной темой на первом заседании обновленной структуры станут критерии оценки работы губернаторов. Об этом накануне сообщил секретарь Госсовета, помощник президента Игорь Левитин. По его словам, оценкой эффективности работы властей регионов займется новая комиссия под руководством первого замруководителя АП Сергея Кириенко. Еще одна новая комиссия займется обеспечением согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти. Ее возглавит руководитель АП Антон Вайно.

Как сообщил Игорь Левитин, всего в Госсовете будет образовано 18 комиссий по числу нацпроектов. Они заменят ранее существовавшие рабочие группы.

21 декабря Владимир Путин подписал указ об утверждении состава обновленного органа. Согласно документу, в него вошло 104 человека. В том числе сам президент страны, глава кабмина Михаил Мишустин, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полпреды в федеральных округах, различные губернаторы и лидеры парламентских партий. От общественных организаций в него включены руководители Федерации независимых профсоюзов и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Впервые в обновленном органе будут работать представители муниципальной власти. Это глава муниципального образования — председатель Евпаторийского городского совета Республики Крым Олеся Харитоненко и глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков.

Не снижая темпов

Член Госсовета, губернатор Орловской области Андрей Клычков в разговоре с «Известиями» выразил надежду, что нацпроекты останутся главным федеральным приоритетом, а их финансирование в условиях пандемии не сократится, так как жители субъекта почувствовали от них реальную пользу.

— С помощью нацпроектов мы смогли реализовать целый комплекс задач, которые стояли перед регионом долгие годы. Это и социальная сфера, и вопросы демографии, и все направления, связанные с человеческим фактором. За счет этого мы вложили значительные средства в детские сады, школы, объекты социнфраструктуры. Также в этом году мы вошли в нацпроект по производительности труда и смогли только за истекший период провести обучение на 13 предприятиях, и следующем году обязательно продолжим эту работу, — пояснил «Известиям» губернатор.

По его словам, кроме того, за нынешний год в рамках нацпроектов через межбюджетные трансферты финансирование региона было увеличено на 6 млрд рублей . Также нацпроект «Безопасные дороги» позволит области к 2023 году достичь 85% нормативного содержания дорог.

Другой член Госсовета, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн считает, что одним из приоритетов России и национальных целей до 2030 года должно стать развитие Дальнего Востока.

— Для Дальнего Востока уже сделано очень много. Сегодня он находится в центре глобальной мировой стройки, потому что центр цивилизации экономики перемещается в Юго-Восточную Азию. Поэтому этот проект должен быть вне конкуренции к евроориентированным элитам и развиваться опережающими темпами. То есть мы должны и уделять Дальнему Востоку еще большее внимание, и развивать экономику. Но ее развитие невозможно без развития социальной сферы, — пояснил глава субъекта «Известиям».

По его словам, сейчас по развитию Дальнего Востока принята федеральная программа, но необходима и полная реновация инфраструктуры и социальной сферы: не только городов, но и деревень, чтобы там было комфортно жить. Именно поэтому очень важна реализация нацпроектов.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что долгосрочные национальные цели развития, которые будут определенны на первом заседании Госсовета в новом составе, должны будут стать реальной программой системной трансформации экономики и социальной сферы России.

— Несмотря на коронавирус, нацпроекты должны быть реализованы — пусть и в несколько ограниченном формате. Российская элита вполне осознаёт вызовы предстоящих десятилетний и стремится ответить на них. Площадкой, на которой будут найдены ответы на эти вызовы, и должен стать обновлённый Госсовет, — пояснил эксперт «Известиям».

Госсовет станет весомой и эффективной структурой, если в нем будет слышен голос регионов, которые не всегда могут выразить себя на площадке Совета Федерации, заявил «Известиям» глава политической экспертной группы Константин Калачев. По его мнению, сегодня в России не хватает дискуссий о стратегическом развитии страны и образе ее будущего.