За дело взялась КГБ: Бортников рассказал о "следе США" в попытке госпереворота в Белоруссии

Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что попытку госпереворота в Белоруссии расследует КГБ. Причастность США к этим событием исследуется, подчеркнул он.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что причастность США к попытке госпереворота в Белоруссии сейчас исследуется. Дело ведёт КГБ, уточнил он.

Бортников добавил, что уже установлено, и это есть в материалах дела, что в Белоруссии была осуществлена попытка военного переворота.

"Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц в Москве", - пояснил глава ФСБ.

Он отметил, что сейчас следователи Белоруссии активно продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а конечные выводы можно будет сделать по завершении расследования.

На данный момент идёт активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований", - отметил директор ФСБ России.