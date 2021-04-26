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За дело взялась КГБ: Бортников рассказал о "следе США" в попытке госпереворота в Белоруссии

26 апреля 2021, 00:00  •  88 • Политика
Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что попытку госпереворота в Белоруссии расследует КГБ. Причастность США к этим событием исследуется, подчеркнул он.
В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что причастность США к попытке госпереворота в Белоруссии сейчас исследуется. Дело ведёт КГБ, уточнил он.
Бортников добавил, что уже установлено, и это есть в материалах дела, что в Белоруссии была осуществлена попытка военного переворота.
"Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц в Москве", - пояснил глава ФСБ.
Он отметил, что сейчас следователи Белоруссии активно продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а конечные выводы можно будет сделать по завершении расследования.
На данный момент идёт активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований", - отметил директор ФСБ России.

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