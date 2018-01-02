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«За дело мира»: Китай заявил о готовности наращивать стратегическое взаимодействие с Россией

02 января 2018, 12:09  •  268 • В мире
Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Россией на международной арене. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы китайского МИД Вана И, адресованной российскому коллеге Сергею Лаврову. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в 2017 году был достигнут прогресс в развитии российско-китайских связей. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил существенный рост объёмов взаимной торговли и развитие сотрудничества в научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. О двусторонних отношениях — в материале RT.
 
Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Кремль, июль 2017 года Reuters
 

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности Пекина усиливать стратегическое взаимодействие с Москвой на международной арене. Об этом говорится в его новогодней поздравительной телеграмме главе МИД России Сергею Лаврову.

«В новом, 2018 году китайская сторона готова совместными усилиями с Россией всесторонне реализовывать консенсус, достигнутый руководителями двух стран, непрерывно углублять стратегическое взаимодействие на международной арене, делать усилия для строительства новой формы международных отношений, основанных на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве», — цитирует РИА Новости послание.

Глава китайского внешнеполитического ведомства напомнил, что благодаря личной роли председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в 2017 году был достигнут прогресс в развитии российско-китайского всестороннего стратегического взаимодействия и партнёрства.

Министр также отметил, что Пекин и Москва постоянно углубляют политическое взаимодоверие.

«Повышается уровень прагматического сотрудничества, поддерживается тесное взаимодействие по наиболее важным международным вопросам», — подчеркнул Ван И.

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Он добавил, что стороны осуществляют важный вклад в поддержание регионального и международного мира и безопасности, а также устойчивого развития.

Ранее о том, что Китай намерен укреплять взаимное политическое и стратегическое доверие с Россией в 2018 году, заявил и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Председатель Си Цзиньпин заявил, что готов присоединиться к своему российскому коллеге (президенту России. — RT) Владимиру Путину в укреплении политического и стратегического взаимного доверия, а также в расширении всестороннего прагматического сотрудничества», — сообщало агентство «Синьхуа».

В своём обращении китайский лидер отметил, что КНР стремится к развитию стратегической координации с Россией на международной арене.

В 2017 году, подчеркнул Си Цзиньпин, был достигнут прогресс в развитии российско-китайских отношений, всестороннего стратегического партнёрства и взаимодействия.

«Стороны поддерживают тесное взаимодействие и координацию по наиболее важным международным вопросам и вносят весомый вклад в дело защиты международного мира и стабильности», — сказал он.

Председатель КНР выразил уверенность в том, что 2018 и 2019 годы, объявленные годами межрегионального сотрудничества, помогут активизировать партнёрство регионов.

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Владимир Путин в поздравительном послании на имя главы Китайской Народной Республики подчеркнул, что уходящий год ознаменован новыми успехами в развитии российско-китайских отношений. Он отметил существенный рост объёмов взаимной торговли, обмена в научно-технической, культурной и гуманитарной сферах, а также обратил внимание на то, что Москва и Пекин эффективно взаимодействуют и вносят важный вклад в решение международных проблем. Также активизируются контакты по линии регионов — запланировано проведение в 2018-м и 2019-м годов межрегионального сотрудничества.

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Кроме того, президент упомянул большой вклад России и Китая в решение мировых проблем и подтвердил готовность к наращиванию стратегического взаимодействия.

Поздравительными телеграммами по случаю Нового года обменялись также премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ли Кэцян отметил, что в ноябре главы правительств двух стран провели встречу, в результате которой был достигнут важный консенсус по содействию всестороннему сотрудничеству.

Медведев, в свою очередь, отметил беспрецедентно высокий уровень всестороннего стратегического партнёрства между странами. Он также обратил внимание на то, что крупные проекты находятся в процессе постепенной реализации.

В начале декабря состоялась встреча министра обороны России Сергея Шойгу и заместителя председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковника Чжан Юся.

В ходе беседы глава российского оборонного ведомства заявил, что всестороннее углубление стратегического взаимодействия с Китаем является приоритетом внешней политики России.

«Особо хочу отметить, что всестороннее углубление стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой является безусловным приоритетом внешней политики России», — отмечал Шойгу.

Россия, по словам министра, уделяет пристальное внимание реализации договорённостей между Москвой и Пекином, достигнутых на высшем уровне.

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