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За COVID-19 взялись на международном уровне: Страны G20 решили вакцинировать 70% мира

29 октября 2021, 17:20  •  95 • Политика
Страны G20 выступают за вакцинацию 70% населения мира к середине 2022 года. "Мы предпримем шаги, направленные на увеличение поставок вакцин и жизненно необходимой медицинской продукции в развивающиеся страны", - говорится в заявлении.
Страны "Большой двадцатки" (G20) договорились вакцинировать от коронавируса 70% населения Земли уже к середине 2022 года. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов и здравоохранения соответствующих стран.
Сообщается, что в ходе переговоров министры договорились о создании специальной рабочей группы по финансам и здравоохранению. Её целью будет углубление сотрудничества между государствами в сфере борьбы с пандемией. Кроме того, в эту группу смогут войти представители стран, не входящих в G20.
Кроме того, министры "Большой двадцатки" наметили план и промежуточные цели по вакцинации населения Земли от COVID-19. К концу 2021 года поставлена цель привить от коронавируса 40% населения всех стран, к середине 2022 года - 70%.
Мы предпримем шаги, направленные на увеличение поставок вакцин и жизненно необходимой медицинской продукции в развивающиеся страны,
- приводит агентство Reuters выдержку из итогового документа по встрече.

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