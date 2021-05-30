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За что задержан Егор Дудников: в Минске расследуют дело гражданина России
30 мая 2021, 14:40 • 182 • Политика
Правозащитники рассказали, за что в Белоруссии был задержан гражданин России Егор Дудников. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
Представители незарегистрированного правозащитного центра "Весна" сообщили, что гражданин России Егор Дудников был задержан в Белоруссии по обвинению в организации групповых действий, которые нарушают общественный порядок. О задержании стало известно накануне, теперь "Весна" рассказывает о причинах ареста.
По факту было возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что Дудников озвучивал ролики для белорусской оппозиции, говорит адвокат фигуранта Антон Гашинский.
Известно, что сейчас Дудников содержится в СИЗО КГБ. Срок лишения свободы по его статье может составить до трёх лет.
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