За что задержан Егор Дудников: в Минске расследуют дело гражданина России

Правозащитники рассказали, за что в Белоруссии был задержан гражданин России Егор Дудников. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Представители незарегистрированного правозащитного центра "Весна" сообщили, что гражданин России Егор Дудников был задержан в Белоруссии по обвинению в организации групповых действий, которые нарушают общественный порядок. О задержании стало известно накануне, теперь "Весна" рассказывает о причинах ареста.

По факту было возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что Дудников озвучивал ролики для белорусской оппозиции, говорит адвокат фигуранта Антон Гашинский.

Известно, что сейчас Дудников содержится в СИЗО КГБ. Срок лишения свободы по его статье может составить до трёх лет.