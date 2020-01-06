За что вводили санкции против России в 2019 году

Автор:

Кучер Егор

Санкции против России — больше чем просто ряд экономических мер в отношении нашей страны. 2019 год показал, что санкции — это огромный политический, риторический и пропагандистский рычаг, при помощи которого Запад решает задачу не столько разового удара по России и её экономике, сколько планомерного воздействия на мировое сообщество с целью формирования в нём обширной антироссийской повестки.

Для западного мира, переживающего кризис глобализма и либерализма, санкции — это также жизнеутверждающий лейтмотив, призванный консолидировать государства вокруг общего врага, чтобы оправдать своё существование. И в 2019 году мы увидели, что санкции эти существуют уже в отрыве от их эффективности. Они самоценны и нужны Западу просто потому, что нужны.

Однако в апреле 2018 года США показали, как можно ввести против России действительно чувствительные санкции. Тогда произошёл обвал рубля и российского фондового рынка, многие компании попали в чёрный список Минфина США. Мы помним и санкции против «Русала» Олега Дерипаски. Холдинг En+, через который олигарх владел «Русалом», «Евросибэнерго» и ещё рядом крупных компаний, в итоге перешёл под контроль Вашингтона и Лондона.

В 2019 году таких санкций не было. Было много обещаний и попыток, Запад усердно грозил кулаком, но ограничился лишь номинальными мерами, которые не нанесли России практически никакого ущерба. Более того, в 2019 году под санкции США из-за сотрудничества с Россией впервые попали европейские компани.

В конце 2018 года США пообещали ввести против России беспрецедентные санкции, которые американские ястребы окрестили «санкциями из ада». Фото: x99 / Globallookpress

Начало года, несбыточные «адские санкции»

В конце 2018 года США пообещали ввести против России беспрецедентные санкции, которые американские ястребы окрестили «санкциями из ада». Этот новый большой пакет антироссийских мер предусматривал введение жёстких ограничений в отношении государственных банков России вплоть до их отключения от международной системы SWIFT, а также санкций против госдолга — российских облигаций, очень выгодных как Москве, так и иностранным инвесторам.

В 2019 году эти санкции так и не были введены, хотя некоторые меры против госдолга всё же вступили в силу. В начале прошлого года в США произошёл так называемый шатдаун — временная приостановка работы правительства, из-за которой американские законодатели снова не смогли согласовать какой-либо проект по санкциям.

Законопроект о «санкциях из ада» подготовили пятеро сенаторов: республиканцы Кори Гарднер и Линдси Грэм и трое демократов — Джинн Шейхин, Боб Менендес и Бен Кардин. То есть речь идёт о двухпартийном документе. Законопроект получил название «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). В феврале сенат опубликовал справку о внесении документа в палату.

«Законопроект является всеобъемлющим политическим ответом для улучшения позиции правительства США в борьбе с агрессией Кремля путём создания новых политических отделов по координации киберзащиты и введению санкций. Законопроект направлен на поддержку НАТО и не позволяет президенту вывести США из Североатлантического альянса без голосования в сенате. Документ также усиливает санкционное давление на Москву за её вмешательство в демократические процессы за рубежом и продолжающуюся агрессию против Украины», — пояснялось в справке.

Список «грехов» Москвы из года в год неизменен — это Украина (вместе с воссоединением Крыма с Россией). Фото: Sadat / Globallookpress

Список «грехов» Москвы из года в год неизменен — это Украина (вместе с воссоединением Крыма с Россией), «агрессия», вмешательство в американские выборы, содействие режиму Башара Асада в Сирии (химические атаки и истребление мирного населения, приписываемые Дамаску и Москве), хакерские атаки.

Однако именно DASKA сформулировал ещё в начале 2019 года посыл, который полноценно раскрылся в конце года — борьба с Трампом.

«Преднамеренный паралич президента Трампа перед лицом агрессии Кремля достиг точки кипения в конгрессе. Нельзя мириться с действиями Путина, ведь последствия бездействия быстро усугубляются», — говорилось в той же справке к законопроекту.

Республиканец Кори Гарднер, один из авторов DASKA, объяснял необходимость «адских санкций» таким образом:

«Путинская Россия — это преступный режим, который одержим идеей подорвать международное право и уничтожить либеральный глобальный порядок во главе с США. После вторжения на Украину, проведения химических атак на землях НАТО, поддержки отвратительного режима Асада, нарушений договоров о контроле над вооружениями и вмешательства в выборы в США действия России требуют самого сильного ответа со стороны Америки», — заявлял он.

Республиканец Кори Гарднер, один из авторов DASKA. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

Так или иначе, затем стало очевидно, что администрация Трампа не поддерживает DASKA. Новые разговоры об «адских санкциях» начались лишь в конце 2019 года, хотя часть мер против Москвы американским сенаторам удалось протолкнуть в другом законопроекте о санкциях.

«Наказание» за Скрипалей

В конце августа 2019 года вступил в силу так называемый второй пакет санкций США против России из-за «дела Скрипалей». Вопреки жёсткой риторике, эти санкции оказались номинальными и совершенно не опасными для России.

3 августа Минфин США опубликовал документ «Russia-related directive under executive order of august 1, 2019» («Связанная с Россией директива в соответствии с распоряжением от 1 августа»). В нём финансовое ведомство США поясняет характер и сферу применения новых санкций против России. Что конкретно было введено против нашей страны и почему эти меры оказались неопасными?

Минфин США запретил американским банкам «кредитование российского суверена» и «участие после 26 августа 2019 года в первичном размещении облигаций, выпущенных «российским сувереном» и номинированных не в рублях». Согласно документу, «российский суверен» — «любое министерство, агентство или суверенный фонд Российской Федерации, включая Центральный банк России, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов Российской Федерации. Этот термин не распространяется на государственные предприятия Российской Федерации».

В конце августа 2019 года вступил в силу так называемый второй пакет санкций США против России из-за «дела Скрипалей». Фото: I-Images / Globallookpress

Отметим первое — «не распространяется на государственные предприятия» России. Второй момент — санкции против госдолга, то есть российских облигаций, были введены только в отношении валютных бумаг России, тогда как рублёвые не оказались под запретом.

Запретив американским финансовым учреждениям взаимодействовать с госдолгом, США сосредоточились на незначительном проценте держателей российских бумаг, тогда как крупнейшими покупателями госдолга России являются американские инвестиционные компании и негосударственные пенсионные фонды.

Так, крупнейший пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS) хранит часть пенсионных накоплений жителей Калифорнии в российских государственных облигациях. Фонд также держит акции подсанкционных компаний — «Газпрома», «Роснефти», «Сургутнефтегаза».

Это значит, что глава Минфина США Стивен Мнучин не решился объявить войну крупным американским фондам. Кстати, это та самая причина, по которой санкции DASKA, предполагающие массированный удар по госдолгу России и госбанкам, так и не были введены. Трамп занимается укреплением экономики США, поддерживает инвесторов и не считает правильным ради «наказания» Москвы бить по своим гигантам.

Глава Минфина США Стивен Мнучин не решился объявить войну крупным американским фондам. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

Когда в США начался скандальный и полный абсурда процесс импичмента Трампа, то отказ президента от поддержки DASKA стал дополнительным аргументом для демократов, уже напрямую обвинивших хозяина Белого дома в связях с Кремлём и Путиным.

«Северный поток — 2», или Как США ссорятся с Германией и Европой

Апофеозом санкций в 2019 году стали меры против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2», против партнёров «Газпрома» и самого газопровода с целью максимально осложнить завершающий этап строительства. Эти санкции анонсировал в начале года ещё посол США в Германии Ричард Гренелл, который разослал письма партнёрам «Газпрома» — французской Engie, британско-голландской Royal Dutch Shell, немецким Uniper, Wintershall AG, австрийской OMV. В послании посол пригрозил компаниям санкциями, если они не откажутся от сотрудничества с Россией по газопроводу.

Ближе к концу года в США разразился импичмент Трампа, фокус внимания законодателей в конгрессе сместился в сторону внутренней политики, санкционировать «Северный поток — 2» как-то позабыли. Но в самом конце года внезапно опомнился сенатор Тед Круз, который ещё в мае подготовил такие санкции. Этот документ предполагал блокировку активов европейских партнёров проекта, а также запрет на въезд в США лицам, которые связаны с продажей или арендой трубоукладочных судов.

С подачи Круза комитет по иностранным делам сената поддержал включение требования о санкциях в закон об оборонном бюджете США (NDAA). Это было необходимо по двум причинам. Первая — конгресс до рождественских каникул уже никак не успевал принять отдельный документ по санкциям против «Северного потока — 2», а вторая — Трамп уже пообещал подписать закон об оборонном бюджете на 2020 год.

Президент США не стал препятствовать санкциям против «Северного потока — 2». Фото: Stefan Sauer / Globallookpress

Он сделал это 20 декабря. Причина — большой компромисс, которого удалось достичь республиканцам и демократам. NDAA предполагает повышение социальных гарантий американским военным и госслужащим (обещание Трампа), учреждает Космические силы США и выделяет им финансирование (обещание Трампа). В этих условиях президент США, разумеется, не стал препятствовать санкциям против «Северного потока — 2», да и сам ранее неоднократно призывал Европу отказаться от него в пользу американского СПГ.

Под удар, тем не менее, не попали европейские энергетические гиганты. Инициаторы санкций решили действовать исподтишка и нанесли удар по швейцарской компании Allseas, которая занимается укладкой труб по дну Балтики для газопровода. В 20-х числах декабря компания вывела свои суда из района строительства, которое было остановлено всего в 150 км от берегов Германии.

Берлин решительно осудил санкции США. Глава МИД ФРГ Хайко Маас тут же назвал их «вмешательством во внутренние дела Германии», затем об этом же сказала Меркель. Они оба хорошо понимают, что без российской трубы Берлин недополучит колоссальные объёмы газа в условиях, когда немецкая экономика перешла на этот вид топлива, отказавшись от угля и атомной энергетики. Амбициозный план Меркель оказался под угрозой.

Так по кому удар оказался существеннее? В данный момент — по Германии. Очевидно, что Россия так или иначе достроит газопровод при помощи собственного судна-трубоукладчика «Академик Черский», которое уже работает на заключительном этапе.

Более того, США и сами ранее признавали, что остановить «Северный поток — 2» или уничтожить его они уже никак не успевают. Однако несколько осложнить жизнь России и Германии под конец года США всё-таки сумели.

Россия так или иначе достроит газопровод при помощи собственного судна-трубоукладчика «Академик Черский». Фото: VladSV / Shutterstock.com

Очевидно, что в наступившем 2020 году Россию могут ждать более серьёзные санкции. Конгресс не оставил идею «санкций из ада», которые всё ещё обсуждаются. После почти несомненного провала импичмента Трампа в США начнётся активная часть предвыборной кампании, и антироссийская риторика станет едва ли не основным оружием демократических кандидатов наряду с обвинениями в адрес нынешнего президента.

Вероятно, ещё задолго до выборов в США мы услышим о том, что Россия в них уже вмешивается тем или иным образом. Задача демократов будет состоять в том, чтобы связать это воображаемое вмешательство с фигурой Трампа, убить одним выстрелом двух зайцев. Это значит, что в США могут быть разработаны новые санкции. Впрочем, сегодня Россия более чем когда-либо готова к ним.