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За что Володин выгнал депутатов - противников QR-кодов на улицу: "Не портите мебель!"
16 декабря 2021, 17:05 • 188 • Политика
Спикера Госдумы Вячеслава Володина возмутили действия коммунистов, которые развернули плакат "КПРФ против QR-фашизма" на заседании. В результате депутатов выгнали на улицу. Но вышли ли они?
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пришёл в ярость, увидев плакат представителей КПРФ против QR-кодов. Он назвал действия парламентариев "концертом".
- обратился Володин к коммунистам.
Спикер Госдумы подчеркнул, что коммунистам никто не позволит перечеркнуть действующий закон, согласно которому они должны выстраивать свою деятельность.
Ранее сообщалось, что Володин не просто вышел из себя из-за плакатов, но и отправил авторов объяснять свои идеи "в другое место". Спикер Госдумы напомнил КПРФ, что депутатам платят по полмиллиона рублей не для демонстрации баннеров.
Надо сказать, закон о QR-кодах вызывает споры и в обществе. Большая часть жителей России, согласно опросам, против введения подобной меры. Потому ранее и сняли с рассмотрения законопроект об использовании QR-кодов в транспорте. Сегодняшние обсуждения лишь подтвердили, насколько противоположны мнения. Все решения должны приниматься аккуратно, чтобы не допустить разделения общества. При этом критики QR-кодов подчёркивают, что не выступают против такой важной процедуры, как вакцинация от ковида. Просто они не хотят необдуманных действий со стороны властей.
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