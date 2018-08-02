За что в России ненавидят чиновников

По следам интервью с Ростиславом Мурзагуловым («Сижу в кабинете, где расстреляли чиновников, жду нового убийства») мы пригласили вице-мэра в эфир программы «Гражданская оборона». Разговор со слушателями Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) сложился неожиданно. И крайне неприятно для чиновника.

«СВЕЧКУ НЕ ДЕРЖАЛ»

Ворсобин (В. В.):

- Мы снова вспоминаем эту историю - расстрел вице-мэра подмосковного Красногорска. Пришел человек в приемную и пристрелил чиновника в его кабинете. Потом застрелился сам. По этому сюжету снимают фильм «Стрелок». Убийцу сыграет Максим Суханов. У нас в гостях Ростислав Мурзагулов, вице-мэр Красногорска. Он обитает в том же кабинете, где застрелили его предшественника.

Мурзагулов (Р. М.):

- Как вы написали на первой полосе «Комсомолки» обо мне: «сидит и с ужасом ждет убийства».

Рогоза (А. Р.):

- «Стрелок», Амиран Георгадзе, в Красногорске был влиятельным человеком - местным божком. Занимался водочным бизнесом, потом перешел в строительный, и ему всегда удавалось получать господряды. Он мог быстро решить вопросы со статусом земель, видимо, благодаря его друзьям-чиновникам… У «стрелка» возникли проблемы, когда полномочия местных властей по земельным вопросам передали на областной уровень. И случилась катастрофа - проекты уже были запущены, кредитов он нахватал. И Георгадзе понял - его кинули. Деньги же он чиновникам дал…

В. В.:

- То есть он приходил в твой кабинет, Ростислав, и с твоим предшественником решал вопросы?

Р. М.:

- Свечку не держал, но есть такое предположение.

В. В.:

- У меня вопрос к тебе как к чиновнику. Фильм снимается, потому что продюсеры поняли - будет бешеная реакция от зрителя. Ведь половина Красногорска считает Георгадзе хорошим человеком, которого обманули чиновники. Читаю комментарии наших слушателей - они все за «стрелка». За убийцу. Пишут: если чиновника нельзя заставить работать честно, то вот дробовик. Что случилось с людьми?

Р. М.:

- В этом и есть корень зла! Люди думают, что начальники должны что-то решать. А чиновник решать не должен, он должен быть функцией. В Московской области, например, появилась МВК - межведомственная комиссия, которая рассматривает заявки на землю. По огромному количеству критериев. Потом либо аукцион, либо, если это социальные нужды, решение губернатора и соответствующей комиссии. То есть один конкретный чиновник не решает ничего!

В. В.:

- И в этой схеме нет коррупции?

Р. М.:

- Там ее сложно организовать, потому что там прозрачные процедуры.

«СОВЕТ ЧИНОВНИКАМ - ОТКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ»

Радиослушатель Константин из Краснодара:

- Если мужчина взял в руки оружие, значит, его довели до этого. «Красногорский стрелок» попал в сложную ситуацию, и выход из нее он выбрал сознательно, понимая, какие последствия его ждут.

Слушатель Андрей из Белгорода:

- Совет хочу дать вице-мэрам. Вы деньги сразу не тратьте. Откладывайте в сторонку, чтобы можно было быстро вернуть - как такому стрелку. Георгадзе обманули - и получили от него пули. Чиновник, наверное, отнес эти деньги в кабинет повыше...

В. В.:

- Наши слушатели пишут: «С человека сняли деньги и кинули. Что ему делать? Когда наступает точка кипения, становится все равно, работают органы или нет…» И таких посланий десятки! Никто не возмущается по поводу Георгадзе: мол, ребята, опомнитесь, он же убийца!

А. Р.:

- Была еще одна жертва - случайный человек, невинный прохожий.

Р. М.:

- Подождите. Да, картина неидеальная. Но то, что управление сегодня стало намного прозрачнее, а местных чиновников ограничили во власти, - это точно! Они не могут у себя в районе, на уровне сельского поселения большие куски земли туда-сюда переводить в разные категории, продавать их за бесценок. Может, это все вышло на более высокий уровень, где ставки высоки, но местечковые застройщики типа Георгадзе уже просто не могли соответствовать рынку. Пришли крупные застройщики с другими деньгами, интересами. И бывшие «друзья» от Георгадзе отказались. Они не готовы были ему предлагать такие услуги. Потому что это было чревато для них. В том числе по служебной лестнице.

Кирилл Кабанов, глава Национального антикоррупционного комитета:

- Не знаю, насколько правильно снимать такой фильм и это популяризировать, но история со «стрелком» в Красногорске не первая в России. Был расстрел глав администраций фермерами, причем в двух районах. Такие решения приходят людям в голову, когда их кидают в бизнесе и когда криминальные отношения с властью становятся нормой.

В. В.:

- Кирилл, почему часть слушателей на стороне убийцы? Народный протест?

Кабанов:

- Это извращенное отношение к власти. У нас сейчас активно насаждается протестное отношение, что, считаю, неправильно, так как это используется для политических целей.

ГОРЬКАЯ ПРАВДА ЖИЗНИ

Р. М.:

- Проблема системная. С ужасом думаю, что это может повториться где-то еще. Чиновник, вместо того чтобы работать по закону, все решает по собственному усмотрению.

В. В.:

- Слушатели пишут: «Расстрел закономерен - нет ответственности за неисполнение обязанностей. Законы позволяют чиновникам плевать на тех, кому служат, а людям это не нравится». Вот оно, протестное настроение...

Р. М.:

- По данным опросов, сделанных по заказу правительства Московской области, у нас в Красногорске с этим более-менее нормально.

74% одобряют, что происходит в округе, но есть 15% населения, у которых жесткая позиция. Это тот самый минимум недовольных, который есть в любой стране. Здесь ужасаться не нужно - они же не пойдут громить чиновников. Не та история.

Слушатель Геннадий из Липецка:

- Кто такие чиновники? Депутаты? Это слуги народа. И если их доходы в десятки раз превышают доходы простых россиян, есть о чем задуматься. Наш губернатор недавно подписал документ, что прожиточный минимум по Липецкой области составляет 8 тысяч. Вот если бы его посадили на эти 8 с копейками, он бы на них жил и его, не дай бог, убили, вот тогда народ был бы на его стороне и сильно бы его жалел.

Р. М.:

- Я с этой горькой правдой не готов согласиться.

В. В.:

- 8 тысяч, Ростислав, это горькая правда.

Р. М.:

- Да, но при этом слушатели говорят о баснословных доходах всех чиновников, что неправда. Я половину жизни проработал в бизнесе, а половину в госуправлении. И среди них воров и негодяев столько же, что и везде. И говорить, что все чиновники воры, неправильно.

В. В.:

- Согласен. Но если у меня зарплата 10 тысяч, а у чиновника официально тысяч 20 - 25, но у него «крузак» новый и живет он почему-то в трехэтажном особняке, это, черт возьми, раздражает. В маленьких городках все про всех знают. И что? Будете рассказывать, что чиновники не монетизируют свою власть?

Р. М.:

- Часть чиновников, безусловно, это делают.

В. В.:

- Наш слушатель пишет из США: «Вы не представляете, как в Америке вежливы чиновники. Самуэль Кольт научил всех улыбаться». Другой пишет: «Кресло чиновника надо шить из шкуры предыдущего, проворовавшегося. Не надо злить народ».

Р. М.:

- В Китае расстреливают чиновников регулярно. Большой пользы от этого нет. Продолжают воровать. Наверное, правы те, кто говорит, что чиновник должен быть всего лишь функцией. Компьютерной программой. Он не должен ничего решать, а проблему устранять прописанным в нем алгоритмом. Поймите, это опасная крайность: если сейчас затравить чиновников, если весь народ уверится, что они - воры и проходимцы, то образованные, талантливые люди просто не пойдут во власть. Такую ситуацию я наблюдал в моей любимой Франции, когда там учился. Там активных людей и бизнес затравили донельзя, обложили безумными социальными выплатами.

В. В.:

- Снова пишут: «Несостоятельны государство и правосудие, когда мент и чиновник, имеющие заведомо больше права, могут сделать все, что хотят…»

А. Р.:

- Люди историю с Георгадзе почему-то оценивают как историю классовой ненависти, хотя это были разборки одной группы рвачей с другой.

«ОНИ ХОТЯТ НАС УНИЧТОЖИТЬ»

Слушатель Анатолий из Красногорска:

- Я Георгадзе лично знал. И ничего в городе с тех пор не изменилось.

В. В.:

- В студии сидит вице-мэр Красногорска. И он сильно удивлен вашими словами.

Анатолий:

- Вице-мэру я бы посоветовал кабинет сменить, чтобы не переживать по убитому предшественнику. Ничего не меняется - у меня друзья как ходили по чиновникам, пороги обивали, так и ходят.

Р. М.:

- Я немножко в ужасе. В нокауте. Я не знал, что существует такое количество озлобленных людей, как нам сегодня звонят и пишут.

Слушатель Андрей из Москвы:

- Почему люди защищают Георгадзе - чиновники и народ по разные стороны баррикад. Мы и власть не играем в одной команде. Они хотят нас уничтожить, мы хотим спастись.

В. В.:

- Ростислав, ты как чиновник все еще в нокауте?

Р. М.:

- Если честно, да. То, что есть «мы», то есть люди, и «они», чиновники, - большая проблема. Принято считать, что «они» - это кодла упырей, которые вместо слова «привет» дают друг другу «котлету» с деньгами. До тех пор пока у людей будет такое мнение, пока мы не приведем в порядок отношения между чиновниками и народом, баррикады останутся. Мой начальник Радий Хабиров (глава Красногорска. - В. В.) как-то сказал мне: «Ты не представляешь, насколько нас, чиновников, ненавидят. Не потому, что ты или я - плохие. Ненавидят априорно, просто так, навсегда, без шансов на примирение». Тогда я учился за границей и до возвращения в страну не мог понять, что он имеет в виду. Сейчас, после полутора лет работы в Красногорске, понимаю - разрыв между властной элитой и беднейшей частью населения перешел все мыслимые границы.

В. В.:

- И что делать?

Р. М.:

- Многие страны этот путь прошли. Чиновник будет ответственным, только если он зависит не от вышестоящего начальника, а от граждан. И находится в конкурентном поле, когда те же самые граждане - лучшие из них - имеют реальные шансы сменить его в случае некачественной работы. У нас с этим пока большие проблемы. И каждый, кто попал в большое черное кресло, цепляется за него мертвой хваткой. Кто-то наверху эти прописные истины знает, отсюда и постоянные попытки организовать новые социальные лифты. Для этого организуют конкурсы вроде «Лидеров России», кадровые резервы. Создают различные общественные структуры. Надеюсь, хватит решимости довести эту работу до конца - и пропасть между властью и гражданами уйдет в прошлое...

P. S. После эфира вице-мэр Ростислав Мурзагулов с ужасом на лице вышел из студии и говорил только: «Боже… Боже… Володь, откуда такая ненависть?!»

Я подумал - а вот если взять и волшебным образом все изменить?

Населить Россию хорошими чиновниками.

Они будут аккуратно, «по-немецки» исполнять закон. Представил себе это… И хотя, кроме очевидных плюсов, будут и минусы (нам всем придется исполнять часто дурацкие законы еще скрупулезнее), фантазия была приятной.

Но.

А изменится ли, подумал я, отношение граждан к чиновникам даже в этом случае? Смогут ли они перебороть искушение во всех своих житейских неурядицах и недостатках обвинить кого угодно, но не себя?

Сейчас все просто - во всем виноваты чиновники. И это в каком-то смысле очень удобно.

Но если даже на их место придут ангелы, это вряд ли что-то изменит - людям нужна Сволочь, виновная во всех их бедах.

И вот что еще интересно… Мы все ходим на выборы, выбираем своих представителей во власть, а потом возмущаемся принимаемыми ими законами. Голосуем почти единодушно, а потом кричим: «Безобразие!»

Но чиновники не прилетают с Марса...

Что с этим делать? Не знаю. Надеяться на эволюцию? Грезится: придут времена, когда народ и власть (две стороны одной медали) помудреют и сделают шаги навстречу ради собственной безопасности.

Но хватит ли времени на эту эволюцию - вопрос...

ВОПРОС ДНЯ

А вам в жизни попадались хорошие чиновники?

Денис МАЦУЕВ, пианист, народный артист РФ:

- На фестивале в Оренбурге я попросил губернатора Юрия Берга купить рояли для местных музыкальных школ. Глава региона обратился к бизнесменам, и за несколько лет мы с ним облетели около 20 районов, каждому подарили по роялю.

Пелагея БОРИСОВА, таксист, Самара:

- В начале 90-х у меня сгорел дом. С пятью детьми осталась на улице. Вселилась в новостройку. Однажды иду и вижу толпу: Борис Ельцин с народом встречается. На коленке написала письмо, пробралась к нему. Рассказала о своей беде. В итоге мне дали квартиру.

Валерий МЫЗДРИКОВ, психоаналитик, Челябинск:

- Честный чиновник - это сочетание противоречивых слов. Работать в нашей несовершенной системе честно вам никто не даст. Да и вряд ли в чиновники пойдет честный человек.

Петр ЛИТВИНЦЕВ, инженер, Комсомольск-на-Амуре:

- Я не мог найти работу по специальности и обратился к президенту Владимиру Путину на «Прямой линии». Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился со мной, рассказал, как я могу организовать свой бизнес и получать субсидии. Возможно, теперь займусь собственным проектом.

Николай БУРЛЯЕВ, народный артист РФ:

- В области культуры мало грамотных людей. Иногда они ничего не смыслят в том, чем руководят. Но с каждым годом появляется все больше тех, кто думает не о себе, а о народе.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, программист, Сибирь:

- В большие дела с чиновниками не попадал. Но мне однажды внезапно и срочно понадобилась печать от начальника ДЕЗ в неприемный день. Он меня сперва выгнал: мол, приходите как положено. А потом, уже на улице, вдруг догнал, извинился и поставил эту печать на справку. Мелочь, но что-то сдвигается!

Галина, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- В Москве с появлением многофункциональных центров (МФЦ) и реформированием столичных ведомств слово «чиновник» уже перестает вызывать большую неприязнь. Любую бумажку получаешь быстро, без очередей и нервов.