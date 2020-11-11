За что в Германии бьют служителей свободы слова

Протест против свёртывания общественной жизни под предлогом коронавируса нарастает

В Германии стало заметным новое общественно-политическое явление: на массовых демонстрациях стали бить представителей прессы и телевидения. Раньше не били, а теперь бьют. К примеру, собрались 7 ноября в Лейпциге участники движения «Думающие поперёк»: протестовали против ограничений общественной жизни под предлогом коронавируса. Власти ограничили митинг 16 тысячами человек, при этом в масках и на удалённом друг от друга расстоянии. Однако протестующих наехало в несколько раз больше, масок они не надевали и расстояния не соблюдали.

Шли тесной толпой, как в старые добрые времена. Полиция хотела их разогнать, но всё пошло не по плану. Толпа пошла напролом и прорвала оцепление, смяв полицейских. С полицейскими понятно, но вот за что при этом колотили корреспондентов газет и телевизионные команды? Колотили так, что на следующий день этот вопрос обсуждали все немецкие СМИ. Звучало и такое мнение: как же их не бить? Ведь в августе в Берлине собралось до миллиона противников ограничений, к Рейхстагу вышли, а СМИ писали о «нескольких десятках тысяч». Это как? Протесты в Штуттгарте в октябре вообще пытались не заметить, а они были и ещё какие.

Наконец, в Лейпциге собралась толпа под 50 тыс. человек, активисты инициативы Durchgezählt их посчитали, а СМИ, знай, утверждают: разрешили 16 тысячам, а собралось 20, за это их и хотели разогнать. Демонстранты супротивника побили. Закончилось, правда, без увечий, цивилизованная все-таки страна, но грозили в другой раз лишить трудоспособности. Союз немецких журналистов на этих противников свободы слова очень обиделся и официально протестовал против «многочисленных нападений на работников СМИ».

В Берлине серьёзных поводов для волнений не видят. Разве что полиция со своими задачами не справилась, отступила перед демонстрантами... И конечно, ни к чему рассказывать всем, как было прорвано оцепление, как начались столкновения, сооружение баррикад и применение водомётов. Потому что граждане, знающие Германию, даже не вспомнят, когда там в последний раз строили баррикады. А уж чтобы баррикады поджечь – дело для немцев совсем невиданное.

Главное в этой истории состоит в том, что, несмотря на запрет массового шествия (был разрешён только митинг), огромная толпа прошла по внутреннему кольцу вокруг центра города, заявив, что она – сила, с которой надо считаться. А ведь полиция очень готовилась усмирить недовольных. Стянули части из 8 федеральных земель, из Берлина, мобилизовали подразделения уголовной полиции. 3200 закованных в латы полицейских, два водомёта, три вертолёта и несколько грузовиков с громкоговорителями были поставлены на пути толпы, которая поначалу, кстати, вела себя вполне мирно.

Потом, однако, демонстранты стали, по выражению министра экономики Саксонии Мартина Дулига, «превращаться в хаотов». По итогам этих событий полиция зарегистрировала 102 преступления с 89 обвиняемыми, 13 человек арестованы за нарушение закона и гражданского порядка. З1 служащий полиции получил травмы различной тяжести.

Такой обильный урожай не мог не породить у властей соблазн выдать происшедшее за массовое хулиганство. Мол, собралось 45 тыс. хулиганов, которые устроили большой кавардак. На пустом месте, между прочим, потому что власти всё делают правильно. Глава Министерства юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт назвала такое поведение «безответственностью и эгоизмом». А министр иностранных дел Хейко Маас высказался прямо в точку: «Тот кто, как в Лейпциге, нападает на полицейских и журналистов, распространяет экстремистскую пропаганду, строит баррикады и их поджигает, тот покидает область права». Теперь стало понятнее…

Вообще, разочарование полицией высказали многие немецкие политики. По их мнению, полиция не справилась со своими задачами. Народ нужно исправлять. Кстати, опыт исправления неправильного народа в Германии наработан немалый. Подобных промашек со стороны полиции больше не будет. «Хаотов» станут бить. Власть сама решает, «как лучше для народа», а несогласных – дубинками. Однако немцы не согласны с властями по серьёзной причине: они крепко ушиблены первым локдауном.

Среднестатистическая смертность в Германии не хочет выходить за рамки многолетних показателей. Ни за день, ни за неделю, ни за месяц, ни за год. За всё время так называемой пандемии в 2020 г. на 81 млн 500 тыс. жителей Германии от коронавируса умерли 11 тыс. 220 человек. От других причин умерли за то же время около 700 тыс. человек. А когда этот непослушный народец начинает сравнивать цифры, у него возникает вопрос: зачем нас так шибко пугают? И что это вдруг сразу после волнений в Лейпциге федеральный министр Йенс Шпан потребовал от Евросоюза как можно быстрее подписать контракт о поставке вакцины против коронавируса с производителем Biontech в Майнце и фармацевтическим концерном Pfizer? Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что речь идет о поставке 300 млн. доз, а ЕС имеет рамочные соглашения только с такими фирмами, как Johnson&Johnson, Astrazeneca и Sanofi-GSK. Поэтому немцам нужно поспешать. С такими деньгами не шутят. Может быть, из-за этих контрактов СМИ и вздымают «вторую волну», а власти снова готовятся вводить локдаун? В общем, подозрения немцев надо рассеять.

А служителей свободы слова, конечно, жалко. Как им в такой обстановке освещать следующие массовые протесты?