За что в Белоруссии задержали 33 гражданина РФ

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В среду, 29 июля, белорусское агентство «Белта» взорвало информационную бомбу: под Минском задержаны 32 участника российской частной военной кампании, которые собирались дестабилизировать обстановку в стране в предвыборный период. 9 августа в Белоруссии будут голосовать за кандидатов на высший пост.

Белорусские силовики заверили, что получили информацию о том, что на территорию страны прибыли более 200 человек. Но отследить удалось лишь часть. При себе у них, что подозрительно, была только ручная кладь и три чемодана на всех. Однообразная одежда в стиле милитари, спиртного не употребляют, по кабакам не шастают и вообще «держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания».

Это само по себе странно, потому что поверхностных тактических знаний хватит, чтобы понять, что большой толпой для совершения провокаций никто не ходит. Логичнее рассредоточить «диверсантов» по всему городу по три-четыре человека, назначить точку сбора и в час Х объявить «мобилизацию». И уж тем более не нервировать до этого времени народ своим гардеробом цвета хаки.

СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".

33-х россиян (еще одного доставили с юга страны) довольно грубо «нарядили» в наручники и, не предъявив никаких обвинений, уволокли на допрос.

Задержанных довольно грубо «нарядили» в наручники. Фото: кадр видео

КАК ОТРЕАГИРОВАЛ ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССИИ

После того, как тревожные новости гарантированно разлетелись по всем степям и весям, Александр Лукашенко созвал срочное совещание Совбеза.

- Я смотрю на реакцию россиян, - оглядел Александр Григорьевич генералов. - Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит.

Отдельное поручение Александр Григорьевич дал своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт: «Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну».

- Сегодня ночью под Минском были задержаны 32 гражданина России, члена частной военной компании Вагнера, - было доложено белорусскому лидеру.

- Это абсолютно точно установлено, что компания Вагнера? – переспросил Лукашенко.

Срочное совещание Лукашенко с Совбезом.

- Да, - ответили ему.

Хотя такой организации не существует. Это журналистский штамп, который применяется теперь всем миром по поводу и без, когда есть желание уличить Россию в военных действиях за ее границами. Любые военизированные соединения или охранные предприятия, которые работают, в том числе, по международным контрактам за рубежом, принято связывать с «ЧВК Вагнера». Он так и не поведал, в чем же обвиняют российских граждан. Ведь никакого оружия, запрещенных предметов или веществ при них обнаружено не было.

КТО ОНИ И ЧТО ТАМ ДЕЛАЛИ

Все 33 человека – граждане России. И, судя по опубликованному списку, многие из них успели повоевать в Донбассе. Корреспондент «КП» насчитал 17 человек, которые занесены в базу украинских националистов «Миротворец» как «сепаратисты». Обращает на себя внимание, что в белорусском списке задержанных россиян имена и даты пишутся ровно также, как на «Миротворце». Вплоть до точек и запятых. И если у кого-то нет отчества на «Миротворце», то и в белорусском списке его тоже нет. Часть из этих людей ранее имела украинские паспорта. Но, очевидно, успели приобрести российское гражданство.

Белорусский телеканал, не скрывая номеров и личных данных, продемонстрировал в эфире документы задержанных. И тут еще одна нестыковочка. Все российские паспорта – заграничные. А для поездки в Белоруссию достаточно внутреннего.

Следом журналисты показали переписку россиян в мессенджерах. Там все по-военному: «Перекличка, вечерняя поверка – в 22:30. Общий сбор на ужине в 20:00. Без разрешения и сопровождения старших из гостиницы не выходить».

Так что же это за «группа в полосатых купальниках» и что она делала в Минске.

Самая логичная версия - столица Белоруссии была лишь транзитной точкой, которую группа использовала как транспортный хаб. Ведь из-за коронавирусных ограничений из России вылететь за рубеж до недавнего времени было невозможно. А вот из Минска – пожалуйста. На одном из кадров мелькает пачка суданских 20-фунтовых купюр и рядом – суданские же телефонные карты оплаты. Судан как возможный пункт назначения ничем не удивителен, российские частные инструкторы и раньше тренировали там местных силовиков. Гражданские специалисты, как известно, работают и в Центральноафриканской республике.

На одном из кадров мелькает пачка суданских 20-фунтовых купюр и рядом – суданские же телефонные карты оплаты. Фото: кадр видео

- Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Белоруссии, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения, - возражает на эту версию госсекретарь белорусского Совбеза Андрей Равков. - Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали. Уже сейчас, по имеющейся информации, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу.

А вот это уже грозит высылкой граждан России (по запросу Киева) на Украину, где их обвинят в терроризме, госизмене, покушении на суверенитет и так далее.

Между тем, в телеграм-канале Reverse Side Of The Medal, который освещает деятельность ЧВК, утверждают, что задержанные – сотрудники молодой частной охранной компании «Мар». Они действительно пытались транзитом добраться до Турции, где собирались подписать контракт на охрану нефтедобывающих объектов на территории Ливии. Очевидно, российские власти они об этом в известность не ставили. Поэтому Минск никто не предупредил. Но кто же «нагрел уши» белорусским властям?

Фото: кадр видео

Вполне возможно - западные партнеры, к которым так тяготеет в последнее время Минск. Глава МИД Макей даже пригласил в страну западных политтехнологов, которые призваны обелить Лукашенко перед просвещенной Европой и свободной Америкой, а заодно разобраться с рейтинговыми проблемами действующего президента. А тут – двух зайцев одним выстрелом. Ведь могли же они через партнеров по НАТО подсунуть и белорусскому президенту «дезу» про «вагнеровцев». И электорат вокруг клиента сплотили через неувядающий призрак внешней угрозы, и с Москвой в очередной раз обострить отношения – всегда приятно. Ведь хорошо бы вообще эту Россию по периметру окружить недружественными, а еще лучше - враждебными государствами.

Тем временем, Белоруссия решила усилить оперативное прикрытие границы с Россией и подтянула в Минск бронетехнику. Остается открытым вопрос: а куда делись еще 167 «наемников» из 200 прибывших в Белоруссию?

Сюжет телеканала "Беларусь 1" о "задержании боевиков ЧВК «Вагнер»".

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