В феврале днепропетровское предприятие «Южмаш» заключило контракт с российской компанией «Альфа-металл» на поставку алюминия – в текущем году предприятие должно получить из России 90 тонн проката. Казалось бы, украинским националистам – только радоваться, ведь заказ позволит не только сохранить на плаву оборонное предприятие, но ещё и укрепит связи с Америкой, ведь стратегическое сырьё из России будет использовано для производства первой ступени американской ракеты-носителя «Антарес».

Кстати, раз уж зашла речь – а России, в стратегическом плане, действительно так важна эта сделка? Нашей стране и правда так уж необходимо сохранить днепропетровский оборонный «Южмаш», а заодно позволить американской корпорации «Нортроп» запускать свои «Антаресы» в пику российской космической программе? Эту сделку «Альфа-металла» наши компетентные органы точно проверили? Хотя, речь у нас не об этом. Речь о том, что украинские националисты ополчились на «Южмаш» за то, что предприятие решило закупить у России алюминиевый прокат для американских ракет.

Как нам стало известно, украинские националисты задумали наказать несознательное предприятие, устроив на его территории взрыв. Впоследствии теракт подадут, как российскую провокацию (мол, партнёры «подбросили» вместе с прокатом и некую неустановленную взрывчатку).

На самом же деле, диверсанты намерены взорвать хранящийся на территории «Южмаша» ядовитый компонент ракетного топлива – гептил. Его на «Южмаше» довольно много – порядка 37 тонн. Хранится оно, как нам удалось установить, не совсем надлежащим образом, чтобы не сказать – под открытым небом. Охрана его в должной мере не осуществляется – из-за долгов предприятия персонал в значительной мере пришлось сократить. Специалисты говорят, что, если гептил не охранять должным образом, взрыв в Бейруте покажется семечками. А то, что у националистов есть возможность беспрепятственно проникать на территорию завода, они подтверждают публикациями в социальных сетях – с фотографиями. Так что если в ближайшее время на «Южмаше» рванёт, не удивляйтесь. И не говорите, что вас не предупреждали.